Общество

В Ноябрьске ввели правила запуска салютов на Новый год

11 декабря 2025 в 00:41
Пожарные проведут рейды в районах с деревянной застройкой в праздничные дни

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Ноябрьска утвердила три специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Как сообщает пресс-служба администрации города, власти определили план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жителей в преддверии новогодних и рождественских праздников.

«В Ноябрьске определены три площадки для запуска пиротехнических изделий», — сообщается в telegram-канале мэрии. Запуск салютов будет разрешен на улице Шевченко в районе снесенных домов 96-В и 96-А, в микрорайоне Железнодорожников возле площадки для выгула собак на улице Транспортной, а также в микрорайоне Вынгапуровском рядом с центром досуга «Русь».

Помимо контроля за реализацией пиротехники и организации специальных зон для ее запуска, власти города также усилят профилактическую работу. Будет организован мобильный дозор на территории дачного поселка «Мечта». Кроме того, запланированы совместные рейды специалистов управления ГО и ЧС, социальной защиты населения и пожарных возле деревянных домов.

