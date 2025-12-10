Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил 29 ямальцев

Наград удостоились 29 жителей округа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Салехарде в Ямальской филармонии в честь 95-летия округа вручили государственные и региональные награды 29 жителям ЯНАО. Це­ре­мо­ния прошла с участием губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Дмитрий Артюхов вручил награды ямальцам в День 95-летия округа. Торжественное мероприятие прошло в Ямальской филармонии окружной столицы. Награды различного уровня получили 29 ямальцев, занятых в медицине, образовании, культуре, АПК и нефтегазовой отрасли, общественники», — оттмечено в сообщении.

Так, Орденом Почета удостоен заведующий терапевтическим отделением Ноябрьской ЦГБ Виктор Попов. Он — заслуженный врач РФ, заслуженный работник здравоохранения Ямала и почетный гражданин Ноябрьска. Орден Дружбы вручили оператору по добыче нефти и газа общества «Газпром добыча Ямбург» Салавату Зарипову. Он 37 лет работает на Ямбургском месторождении и подготовил к самостоятельной работе 20 операторов. Зарипов имеет звание заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности России.

Продолжение после рекламы

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена замдиректора по инновациям и научно-методической работе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Луиза Малицкая. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено учителю английского языка Гимназии № 1 Ноябрьска Евгению Пышному. В системе образования ЯНАО он трудится с 1989 года. Среди его учеников — 24 дипломанта международных олимпиад.

Премию Ямало-Ненецкого округа получил преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов. Он стал победителем Всероссийского конкурса педагогов системы среднего профобразования «Мастер года — 2025».