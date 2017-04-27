Главные новости Свердловской области 1. 40 игроков «Урала», которых вы никогда не видели

40 игроков «Урала», которых вы никогда не видели 2. Коляда улетает за океан

Коляда улетает за океан 3. Марат Башаров бросил вызов свердловскому губернатору

Марат Башаров бросил вызов свердловскому губернатору 4. Холманских с Пономаревым отчитали Высокинского

Холманских с Пономаревым отчитали Высокинского 5. Вечеринка Буркова отдалила Лобова от гордумы

Вечеринка Буркова отдалила Лобова от гордумы 6. Уральцы нашли лунные кратеры на свердловской трассе

Уральцы нашли лунные кратеры на свердловской трассе 7. Туристы из Екатеринбурга застряли во Вьетнаме

Туристы из Екатеринбурга застряли во Вьетнаме 8. В екатеринбургском музее попробуют вызвать полтергейст 18:19 26 апреля 2017 8 Кремль разрешил Ройзману стать кандидатом в губернаторы Это закладка для идеальных выборов президента. А на Урале уже придумали унизительный миф Антон Ольшанников © Служба новостей «URA.Ru» Одобренная активность Ройзмана (справа), по большей части, это реакция Кремля на активность Навального (слева) Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU новость из сюжета: Выборы губернатора Свердловской области все новости сюжета Выдвижение мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области одобрено федеральными властями, подтвердили сразу несколько источников агентства в региональной политической тусовке. Эту информацию не стал опровергать представитель администрации президента РФ. «Его участие в свердловских выборах надо рассматривать не как согласие Москвы на появление губернатора Евгения Ройзмана. Это важная работа по подготовке к выборам президента», — настаивает информированный собеседник агентства. Он напоминает, что с конца прошлого года Кремль ведет основной проект — организацию легитимных выборов главы государства весной 2018 года. В российском парламенте рассматриваются изменения в избирательное законодательство, в экспертном сообществе продолжаются споры о том, при выполнении каких параметров выборы будут признаны большинством россиян справедливо проведенными и не приведут к митингам, аналогичным 2011 году. За это время в качестве спарринг-партнеров Владимира Путина рассматривались разные кандидаты, включая экс-министра финансов страны Алексея Кудрина. Штаб врио губернатора распускает слухи о том, что Евгений Ройзман будет спарринг-партнером Евгения Куйвашева (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Частью подготовки является реакция на активность Алексея Навального, — утверждает высокопоставленный депутат Госдумы. — Законодательство ограничивает его в праве быть избранным, но его тактика понятна, и нужна альтернатива». Парламентарий также слышал, что такой альтернативой мог бы стать Евгений Ройзман. Впервые публично эту идею озвучил политолог Станислав Белковский в эфире «Эха Москвы». Московская политическая тусовка позитивно оценила этот вариант. В открытом доступе нет информации о социологических замерах электората Ройзмана. Эксперты чаще говорят, что гипотетически сторонники Ройзмана и Навального близки, и при активной кампании мэр Екатеринбурга способен привлечь на свою сторону тех, кто симпатизирует Навальному, но не является ядром его актива. Эту опасность понимают и в штабе Навального. В феврале во время приезда в Екатеринбург юрист не только гулял по городу в компании мэра и говорил, что верит в него на губернаторских выборах. Но, касаясь ситуации с выборами президента, настаивал, что рассчитывает на поддержку своей кандидатуры. Образ подтверждения демократичности российского режима для Евгения Ройзмана не нов. В апреле 2014 года в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин уже приводил его в пример: «В крупных городах-миллионниках, в Екатеринбурге, Новосибирске, еще в некоторых городах, недавно в Петрозаводске представители разных партий — разных, не „Единой России“ — победили на выборах. То есть, о чем я говорю, что если люди, которые хотят проголосовать за „Единую Россию“ или хотят проголосовать за какого-то другого кандидата, которого считают более достойным, будут относиться ответственно к своим обязанностям избирателя, то мы получим ту власть, которую страна хочет». Навальный гулял по Екатеринбургу в компании мэра и говорил, что верит в него на губернаторских выборах Фото: читатели «URA.RU» Несмотря на полезные свойства Ройзмана, финального решения о том, по какому сценарию он будет работать на выборах губернатора, пока нет, настаивает собеседник агентства: «Скептики утверждают, что, если Ройзман пойдет в губернаторы и проиграет — это будет плохой стартовой позицией для президентской кампании: мол, чего он стоит после такого провала. А значит, Ройзман пойдет побеждать, но отдавать стратегически важную Свердловскую область человеку с такой репутацией — категорически неправильно. Поэтому для спасения ситуации единственный выход — идти и не быть зарегистрированным». Существует и противоположная концепция, согласно которой «Ройзман должен превратить свердловские выборы в главную кампанию 2017 года». «Для этого ему придется пойти на выборы, оказаться обязательно зарегистрированным и привлечь к себе максимальное внимание СМИ — перед выборами мэра Екатеринбурга в 2013 году он продемонстрировал такие способности. Это стимулирует и [действующего губернатора Евгения] Куйвашева на нормальную кампанию. В итоге у Ройзмана отличный старт, возвращение в федеральную повестку, а Куйвашев все равно выиграет выборы. Это позволит Ройзману сказать: „честному и бедному политику невозможно выиграть выборы в прогнившей системе, и не остается ничего другого, как пойти на Москву, в президентские выборы“», — рассказывает погруженный в детали обоих пока еще только обсуждающихся сценариев высокопоставленный федерал. Эта информация подтверждается сливами из избирательного штаба Евгения Ройзмана, где готовят его обращение к Владимиру Путину с просьбой отменить муниципальный фильтр на выбора губернаторов. Для Свердловской области интереснее, как эти большие перипетии переносятся на местный ландшафт. Пользуясь возникшими на федеральном уровне люфтами, глава администрации губернатора Владимир Тунгусов запустил дискредитирующий Евгения Ройзмана слух. «Выдвижение Ройзмана — одна большая игра, — делится распространяемой в бизнес-среде версией знакомый представитель крупной свердловской ФПГ. — Есть договоренности, что Ройзман будет спарринг-партнером [врио губернатора Евгения] Куйвашева. Они изначально искали крепкий вариант, который не стыдно обыграть, а Ройзман сделает все, как о том договорился Тунгусов». Один из идеологов штаба врио губернатора Евгения Куйвашева Сергей Тушин (слева) уже пустил слух, что его поставили руководить кампанией Евгения Ройзмана (справа). Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слух поддерживает и городская администрация в лице одного из главных идеологов избирательного штаба Евгения Куйвашева и замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина. «Сергей Геннадьевич с угрюмым видом уже сообщил паре коллег, что ему дано задание рулить кампанией Ройзмана, — рассказывает крупный свердловский политтехнолог. — Вроде туда он уже пригласил [бывшего главного редактора „АиФ-Урал“ Светлану] Евдокимову и договорился с Е1 [самый популярный городской портал Екатеринбурга] на контракт». Светлана Евдокимова возможность своего участия в штабе исключает лишь отчасти. «17 ноября 2016 года я уволилась из АиФ и открыла PR-агентство „Решение“. Мы занимаемся эвентами. Сейчас вот, например, ведем „Бажовскую премию“ — мы ее эксклюзивные представители, заключили контракт на год с ней и занимается сугубо ею. Предложений быть технологом Ройзмана нашей компании не поступало. Но я сразу скажу честно: я хоть политикой и интересуюсь, была долгое время политобозревателем, но в политтехнологиях я не смыслю ровным счетом ничего. Разве что рассматривать меня с точки зрения, чтобы Ройзману оглушительно проиграть — тогда зовите». Мнения политтехнологов по поводу штаба в озвученном составе разделились. Одни восприняли скептически, поскольку «идею трафаретных надписей по городу „крыса розик“ (в 2006 году) приписывали именно Тушину — вряд ли он в штабе». Другие считают, что Евгений Ройзман уже «неоднократно демонстрировал договороспособность в отношениях с горадминистрацией, и от старых обид не осталось следа». Узнать, как обстоят дела с предвыборной гонкой, у самого Евгения Вадимовича сегодня не удалось — по сотовому он оказался недоступен. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...