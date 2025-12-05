В Кургане выставили на продажу крупный автосервис
05 декабря 2025 в 06:03
В автосервисе в Кургане делают шиномонтаж
В Северном микрорайоне Кургана продается большой автосервис, куда горожане привыкли ездить на шиномонтаж. Об этом говорится в объявлении.
«Продается автосервис на улице Баумана, площадь 120 квадратов. Цена — 6 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». В здании имеются два подъемника и шиномонтаж. На фото видно название сервиса — «Урал».
Ранее на Галкинском переезде в Кургане выставили на продажу популярный автосервис. Там многие привыкли ремонтировать турбины, стартеры и генераторы.
Комментарии (2)
- Жанна05 декабря 2025 06:46Продают курганцы бизнесы...
- Иван05 декабря 2025 06:12Нормальный сервис, только почему их вдруг все продавать то стали?
