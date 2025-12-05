Логотип РИА URA.RU
В Кургане выставили на продажу крупный автосервис

05 декабря 2025 в 06:03
В автосервисе в Кургане делают шиномонтаж

В автосервисе в Кургане делают шиномонтаж

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Северном микрорайоне Кургана продается большой автосервис, куда горожане привыкли ездить на шиномонтаж. Об этом говорится в объявлении.

«Продается автосервис на улице Баумана, площадь 120 квадратов. Цена — 6 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». В здании имеются два подъемника и шиномонтаж. На фото видно название сервиса — «Урал».

Ранее на Галкинском переезде в Кургане выставили на продажу популярный автосервис. Там многие привыкли ремонтировать турбины, стартеры и генераторы.

Материал из сюжета:

Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

Комментарии (2)
  • Жанна
    05 декабря 2025 06:46
    Продают курганцы бизнесы...
  • Иван
    05 декабря 2025 06:12
    Нормальный сервис, только почему их вдруг все продавать то стали?
