Что значат 500 миллионов рублей на счету экс-прокурора Прикамья

21:32 26 апреля 2017 1

Бывший прокурор лишил спокойного сна политическую и бизнес-элиту Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уголовное дело экс-прокурора Пермского края Александра Кондалова из подозрений в превышении должностных полномочий может развиться в обвинения во взятках, покровительстве промышленникам и лоббировании интересов фирмы своего сына. Об этом говорят новые данные, вскрывшиеся во время следствия.

По словам источника агентства в федеральных органах власти, на депозитных счетах подозреваемого в пермских филиалах банков размещены денежные средства на сумму более 500 млн рублей. Частично деньги были обналичены и переведены за границу.

Собеседник отметил, что следствие склоняется к следующей версии: денежные средства были получены чиновником в качестве взяток за покровительство промышленным предприятиям. По некоторым данным, в настоящее время Кондалов находится в Израиле.

В региональном управлении ФСБ «URA.RU» не стали комментировать ход расследования уголовного дела в отношении Кондалова.

Уголовное дело в отношении бывшего регионального прокурора и экс-руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова было возбуждено в марте, тогда же он и уволился с занимаемой должности. По версии следствия, чиновник незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов и занизил класс их опасности. Это привело к уменьшению налоговых отчислений в бюджет Пермского края на сумму более 100 млн рублей и создало предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций с возможными тяжкими последствиями окружающей среде.

Ранее СМИ было известно, что в ходе следственных действий у членов семьи Кондалова было изъято более 127 млн рублей наличными. Также были обнаружены платежные поручения на сумму более 163 млн рублей. При этом более 100 млн рублей, в том числе в иностранной валюте, были переведены со счетов. По решению суда ряд счетов в банках и коттедж Кондалова в элитном поселке Полазна арестованы.

Константин Черемушкин сообщил, что власти региона сегодня не могут следить за опасными для экологии объектами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник «URA.RU» в промышленных кругах рассказал, что развитие уголовного дела вызвало «бурную реакцию» руководителей крупных предприятий. Дело в том, что сын подозреваемого — Денис Кондалов — является соучредителем компании «Военная технология», которая плотно сотрудничает с пермскими производственниками. Фирма в последние четыре года выигрывала конкурсы как раз на обеспечение технологических процессов на предприятиях без загрязнения окружающей среды.

«Следователи наверняка уже вышли на прямую связь Кондалова с фирмой „Военная технология“. И тут же возникает ряд вопросов. Не лоббировал ли чиновник интересы бизнеса сына? Оказывались ли услуги реально? Не был ли нанесен вред окружающей среде? Для промышленников тема очень неприятная», — рассуждает собеседник.

Директор «Военной экологии» Вячеслав Лобанков подтвердил «URA.RU», что одним из учредителей компании является Денис Кондалов. Фирма действительно сотрудничает с промышленными предприятиями. «Однако все конкурсы мы выигрывали без чьей-либо помощи. На сегодняшний день мы продолжаем работать».

Министр природных ресурсов и экологии Пермского края Константин Черемушкин сообщил, что на региональном уровне оценить риски, обозначенные в громком уголовном деле, невозможно: «Производственная опасность объектов — это вопрос федерального надзора и контроля».

Есть версия, что силовики проявляют интерес и к Николаю Яшину Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Наблюдатели отмечают, что многослойное дело бывшего пермского прокурора Александра Кондалова может приобрести и политический подтекст. Если силовики ударили по Ростехнадзору, то вполне могут заинтересоваться и Росприроднадзором. А региональное управление этого ведомства до февраля возглавлял Николай Яшин — бывший вице-губернатор Пермской области и один из наиболее опытных политиков Прикамья. На сегодняшний день Яшина многие считают советником временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова, однако в команде главы региона эти сведения не подтверждают.

С другой стороны, объясняют наблюдатели, власти региона сегодня опираются на руководителей крупных предприятий, из которых сформирована фракция «Единой России» в Заксобрании. Поэтому представители политической элиты рассуждают, что силовикам сегодня вновь под силу «расшатать» политическую обстановку, если дело Кондалова ударит по промышленникам.

Александр Кондалов был прокурором Пермской области с 2000 года, а в 2005 году стал прокурором Пермского края после образования нового субъекта РФ. Должность он оставил в феврале 2009 года и в том же году возглавил созданное Западно-Уральское управление Ростехнадзора, курирующее Пермский край, Башкирию, Удмуртию, Кировскую и Оренбургскую области.