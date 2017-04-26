У бывшего прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

15:15 26 апреля 2017 9

Следователи выясняют, как государственный служащий превратился в мультимиллионера Фото: Pixabay.com

В ходе расследования деятельности пермского экс-прокурора и бывшего руководителя Ростехнадзора Александра Кондалова на его счетах обнаружили огромные суммы денег. Как стало известно «URA.RU», речь идет о полумиллиарде рублей.

Источник агентства в федеральных органах власти раскрыл некоторые подробности расследования в отношении бывшего руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова, которого подозревают в превышении должностных полномочий (расследование ведет ФСБ). Так, в ходе следственных действий выяснилось, что на депозитных счетах подозреваемого в пермских филиалах банков размещены денежные средства на сумму более 500 млн рублей. Частично деньги были обналичены и переведены за границу.

Собеседник отметил, что следствие склоняется к следующей версии: денежные средства были получены чиновником в качестве взяток за покровительство промышленным предприятиям. По некоторым данным, в настоящее время Кондалов находится в Израиле.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что не комментируют ход расследования уголовного дела.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова было возбуждено в марте, тогда же он и уволился с занимаемой должности.

По версии следствия, чиновник незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов и занизил класс их опасности. Это привело к уменьшению налоговых отчислений в бюджет Пермского края на сумму более 100 млн рублей и создало предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций с возможными тяжкими последствиями окружающей среде.

Ранее СМИ стало известно, что в ходе следственных действий у членов семьи Кондалова было изъято более 127 млн рублей наличными. Также были обнаружены платежные поручения на сумму более 163 млн рублей, при этом более 100 млн рублей, в том числе в иностранной валюте, были переведены со счетов. По решению суда ряд счетов в банках и коттедж Кондалова в поселке Полазна арестованы.

Александр Кондалов был прокурором Пермской области с 2000 года, а в 2005 году стал прокурором Пермского края после образования нового субъекта РФ. Должность он оставил в феврале 2009 года и в том же году возглавил созданное Западно-Уральское управление Ростехнадзора, курирующее Пермский край, Башкирию, Удмуртию, Кировскую и Оренбургскую области.