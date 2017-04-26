{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Пермского края
15:15  26 апреля 2017 9

У бывшего прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Следователи выясняют, как государственный служащий превратился в мультимиллионераФото: Pixabay.com

В ходе расследования деятельности пермского экс-прокурора и бывшего руководителя Ростехнадзора Александра Кондалова на его счетах обнаружили огромные суммы денег. Как стало известно «URA.RU», речь идет о полумиллиарде рублей.

Источник агентства в федеральных органах власти раскрыл некоторые подробности расследования в отношении бывшего руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова, которого подозревают в превышении должностных полномочий (расследование ведет ФСБ). Так, в ходе следственных действий выяснилось, что на депозитных счетах подозреваемого в пермских филиалах банков размещены денежные средства на сумму более 500 млн рублей. Частично деньги были обналичены и переведены за границу.

Собеседник отметил, что следствие склоняется к следующей версии: денежные средства были получены чиновником в качестве взяток за покровительство промышленным предприятиям. По некоторым данным, в настоящее время Кондалов находится в Израиле.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что не комментируют ход расследования уголовного дела.

Новость по теме
В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора прошли обыски

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова было возбуждено в марте, тогда же он и уволился с занимаемой должности.

По версии следствия, чиновник незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов и занизил класс их опасности. Это привело к уменьшению налоговых отчислений в бюджет Пермского края на сумму более 100 млн рублей и создало предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций с возможными тяжкими последствиями окружающей среде.

Ранее СМИ стало известно, что в ходе следственных действий у членов семьи Кондалова было изъято более 127 млн рублей наличными. Также были обнаружены платежные поручения на сумму более 163 млн рублей, при этом более 100 млн рублей, в том числе в иностранной валюте, были переведены со счетов. По решению суда ряд счетов в банках и коттедж Кондалова в поселке Полазна арестованы.

Александр Кондалов был прокурором Пермской области с 2000 года, а в 2005 году стал прокурором Пермского края после образования нового субъекта РФ. Должность он оставил в феврале 2009 года и в том же году возглавил созданное Западно-Уральское управление Ростехнадзора, курирующее Пермский край, Башкирию, Удмуртию, Кировскую и Оренбургскую области.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров