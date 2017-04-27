Енин превратил встречу единороссов в телешоу

17:12 27 апреля 2017 4

Даже на посту начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе "ЕР" Евгений Енин остался телеведущим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале марта одна из главных звезд «Четвертого канала» телеведущий Евгений Енин неожиданно устроился на работу в «Единую Россию». Журналист возглавил идеологический блок свердловского отделения партии. В течение полутора месяцев после назначения Енин лишь комментировал информацию о своем разрыве с городскими СМИ и редактировал партийные пресс-релизы. 27 апреля Енин впервые появился на публике в новой должности. Главный пиарщик «ЕР» провел круглый стол среди общественников и политиков на тему запретов бэби-боксов. «URA.RU» посетило мероприятие и пришло к выводу, что новоиспеченный пропагандист «ЕР» пока так и не вышел из образа «телезвезды».

К своему первому появлению на публике в новом статусе Енин подготовился основательно. На круглый стол, посвященный плюсам и минусам бэби-боксов, было приглашено аж 22 спикера, что гарантировало, как минимум, двухчасовую дискуссию. К счастью для всех, в конференц-зал исполкома «ЕР» пришла лишь половина гостей.

«Противники бэби-боксов утверждают, что они провоцируют матерей избавляться от младенцев. Сторонники считают, что устройства позволяют детям не умирать на помойках зимой. Представителя екатеринбургского храма, где расположен бэби-бокс, сегодня не будет. Я с ним говорил, он не хочет принимать участие. Но могу передать его мысли, благо логика простая: мы спасаем жизни. А официально РПЦ бэби-боксы не одобряет. Начинаем обсуждение», — по телевизионному проанонсировал программу мероприятия Енин.

На круглый стол пришли единороссы, общественники и врачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политики и общественники внимательно слушали долгий монолог телеведущего. Все спикеры-мужчины пришли на дискуссию в туфлях и костюмах. Енина в кедах, подвернутых джинсах и свободной кофте легко было спутать с присутствующими здесь же журналистами.

Первым новоиспеченный идеолог попросил высказаться председателя координационного совета «ЕР» Виктора Бабенко.

«Уважаемые гости, вы должны будете высказать свою позицию. Ну, там, „за“ или „против“», — косноязычно начал политик.

«Так выскажите свою позицию», — с напором вступил Енин.

«Я — „за“. Даже одна спасенная жизнь ребенка — это хорошо», — немедленно ожил единоросс.

«Хорошо, что скажет Мороков Игорь Рудольфович?» — переключился телеведущий на детского омбудсмена.

Енин периодически перебивал гостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защитник детей начал спокойно объяснять, что бэби-боксы — это благо, но они должны остаться исключительно общественной инициативой, иначе чиновники обязательно все испортят. Неожиданно Енин подорвался на стуле и громко обратился к опаздывающему молодому человеку, который пытался прокрасться мимо сидящих гостей.

«Артем, вон там пройди», — ветеран тележурналистики пальцем очертил маршрут для гостя. Убедившись, что мужчина не попал в объектив камеры оператора местного канала, снимающего дискуссию, Енин вернулся к диалогу.

Дав высказаться нескольким противникам бэби-боксов, уверенных, что их распространение приведет к росту отказов от младенцев, Енин взял небольшую паузу. Затем, будто в своей программе «Что это было» на «Четвертом канале», подвел промежуточные итоги.

«Сначала сторонников бэби-боксов, как мне казалось, было больше. Теперь 50 на 50», — отрапортовал ведущий.

Виктор Бабенко близко к сердцу воспринял тему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на достаточно живой формат стола, спустя час гости начали скучать. Утомившийся Бабенко вдруг закричал на опоздавшего юношу, который оказался активистом организации «Родительское Всероссийское сопротивление». Молодой человек дрожащим голосом рассказывал о связи запрещенных в России свидетелей Иеговы и бэби-боксах. Политик не выдержал и громко возмутился:

«Давайте сюда еще ИГИЛ приплетем! (организация запрещена на территории РФ, — прим.ред.)» — гаркнул Бабенко.

Юноша начал протестовать. Его неожиданно поддержал представитель минздрава. Бабенко повысил голос. Енин растерянно переводил глаза с одного спорщика на другого. Затем поднял руки, желая успокоить разбушевавшихся. Гости отчаянный жест проигнорировали.

Александр Косинцев подвел итог встречи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ситуацию разрядил руководитель исполкома свердловской «Единой России» Александр Косинцев, вернувшийся в зал после телефонного разговора. С видимым облегчением Енин попросил начальника подвести итоги мероприятия.

«Как один из способов защиты детей бэби-боксы имеют право на существование. Но устанавливать их в каждом супермаркете не стоит. Это дорого и может спровоцировать матерей на импульсивные поступки. А вообще, давайте еще подумаем», — размеренно проговорил политик.

«Верно. Спасибо всем, что приняли участие в нашем круглом столе. Хоть мы и не пришли к единому мнению, но дискуссия получилась интересной», — хлопнул по столу Енин, бросил взгляд на выключенную камеру оператора и быстро вышел из аудитории.