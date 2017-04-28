Панова предложила Куйвашеву союз с Волковым

09:00 28 апреля 2017 6

Участие Волкова в выборах губернатора, по сути, будет означать маленький референдум Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Окружение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работает над решением задачи о легитимности и конкурентности предстоящих выборов. Как стало известно «URA.RU», пиарщица Аксана Панова предложила Куйвашеву привлечь в качестве оппонента Леонида Волкова, бывшего депутата городской Думы Екатеринбурга, ныне одного из основных активистов штаба Алексея Навального.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года. Это будут первые прямые выборы главы региона за последние 14 лет. Уже ясно, что основным кандидатом на них станет Евгений Куйвашев, занимающий этот пост с мая 2012 года и несколько недель назад получивший юридическую возможность делать это до выборов — президент России Владимир Путин предоставил ему статус временно исполняющего обязанности с момента завершения полномочий и до дня голосования. В современной России это фактически означает государственную поддержку кандидата.

Аксана Панова считается одним из членов предвыборного штаба врио губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но выборы требуют участия и других кандидатов, список которых пока не ясен. Считается, что партийные отделения основных партий не смогли выдвинуть значимых оппонентов. А без оппонентов, без яркой политической борьбы привлечь свердловчан на избирательные участки будет затруднительно. При этом привлекать придется: федеральные власти будут оценивать предвыборную кампанию по размеру явки избирателей, по степени удовлетворенности свердловчан получившимся результатом.

Отчасти это связано и с последующими — в марте 2018 года — выборами президента России, которые должны быть эталонными. Это означает, что в регионах не должно сохраниться остатков никаких протестов, в том числе вызванных неудовлетворительно проведенными выборами.

По данным источника в администрации губернатора, Панова активно продвигала идею с выдвижением Волкова, считая, что его участие выгодно по нескольким направлениям. Во-первых, за счет работы в Москве он привлекает внимание СМИ. Во-вторых, его нынешняя штабная работа позволяет гарантировать наличие в кампании «оппозиционного смысла». В-третьих, у Леонида Волкова хорошая репутация в Екатеринбурге как у человека слова, с которым можно договориться.

Для политического актива Екатеринбурга Волков — фигура легендарная. Именно он был инициатором митингов против строительства храма Святой Екатерины на площади Труда в Екатеринбурге, которые возродили протестное движение после десятилетнего затишья. Панова предлагала Волкова как решение проблемы и замену другому потенциальному участнику кампании, мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Его выдвижение неприемлемо для администрации губернатора.

Однако сценарий с выдвижением Волкова был заблокирован первым вице-губернатором области — главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым, знает его подчиненный. Он знает Волкова по тем самым митингам, которые поддерживал, будучи вице-мэром Екатеринбурга. Кроме того, Тунгусов старается блокировать все инициативы Пановой.

Волков интересен для команды губернатора только с точки зрения дополнения к Ройзману, уверены технологи. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экспертное сообщество разделяет позицию Владимира Тунгусова. Политолог Дмитрий Гусев уверен, что придумавшие такой ход не найдут поддержки у политического руководства страны и экспертного сообщества: «Это самообман, постановки с недоговороспособными людьми обычно заканчиваются печально. Это вопрос имитации политической деятельности, и в Свердловской области есть огромное количество людей, которые имеют общественную поддержку. Придумывать Волкова глупо — с тем же успехом можно придумать Гарри Поттера и выдвинуть его. Это ведь манипуляция, которой нужно будет пройти муниципальный фильтр. Если с ним у Ройзмана проблема есть, то у Волкова — уж тем более. В итоге, если Волков его пройдет, а Ройзман нет, будет совсем смешно и это серьезно ударит по конкурентности и легитимности выборов».

Константин Калачев также называет подобный проект бредовым: «Кто за Волкова подписи соберет, чтобы он муниципальный фильтр преодолел? Единороссы? Чтобы доказать, что электоральный потенциал Куйвашева обширен и могуч, надо выбрать соперника потяжеловеснее. Волков — „Навальный лайт“, так зовите сразу „старшого“. История повторяется два раза: один раз как трагедия для [мэра Москвы Сергея] Собянина, второй — как фарс для Куйвашева. Хотя логика в этом есть. Старший брат одного поборол старшего брата другого. Пусть теперь и младшие поборются. Старший выиграл не без труда. Может, младший отомстит?»

«Волков технологически полезен, только если выставить его дополнительно к Ройзману, — считает председатель фонда „Петербургская политика“ Леонид Давыдов. — Тогда он отвлечет на себя часть голосов избирателей Ройзмана. Либо штаб Куйвашева может предлагать Волкова Москве: мол, не ставьте Ройзмана вообще, ставьте Волкова — он тоже оппозиционер, за него будет агитировать Навальный. Таким образом, выборы губернатора превратятся в мини-референдум доверия Навальному, что можно будет продемонстрировать на всю страну. Тут можно аргументы привести на всю катушку: лучше побеждать американского агента, а не местного, с неоднозначной репутацией мэра — разгромим западный анклав в сердце Урала и т. д.».

В случае участия в губернаторской кампании Волкова, иронично отмечает Гусев, Москве будет выгодна именно его победа. «Если Волков станет губернатором, Навальный, скорее всего, станет сенатором, а значит, сойдет с президентской дистанции», — аргументирует политолог.

Оперативно получить комментарий Аксаны Пановой не удалось.

«Вариантов смотрели много, но потом пришли вводные: допустить Ройзмана до выборов. А два оппозиционера для нашей кампании — это перебор, поэтому сценарий с Волковым был отвергнут», — говорит собеседник агентства в администрации губернатора.

Самостоятельно баллотироваться Леонид Волков не будет. «Я не рассматриваю вариант участия в губернаторских выборах в Свердловской области даже в страшном сне», — лаконично прокомментировал он появившуюся информацию.