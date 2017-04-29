Отборные слухи о лучших людях России

22:56 28 апреля 2017 3

29 Апреля в города России пройдут акции протеста. Мысли о ГУЛАГе все еще не оставляют оппозиционеров ФОТО: Телеграм Медиатехнолог

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Медведев обратился за помощью к Путину. — Власть ищет обидчиков Навального. — Тунгусов дал рекомендации «своим» по Ройзману. — Бурматова попросили работать не только на свой имидж. — Кириллов больше не хочет заниматься «Корпорацией развития». — Чиркунов готовит реванш в Пермском крае.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Медведев обратился за помощью к Путину

В окружении Дмитрия Медведева ищут инициаторов и организаторов постоянных атак на премьера. По слухам, глава правительства даже говорил на эту тему с российским президентом. По одной из версий, которую обсуждают элиты, Медведев стал мишенью для атак уже не как премьер — якобы его уход из правительства уже согласован, а как будущий председатель Верховного суда.

Депутатов отругали из-за принятого в первом чтении закона о реновации

Говорят, что в профильных комитетах Госдумы прошел «разбор полетов» из-за принятого в первом чтении сырого закона о сносе пятиэтажек. С учетом того, что новый созыв Нижней палаты под руководством Вячеслава Володина обозначил в приоритетах своей работы качество законотворчества, такой скандал вокруг реновации бьет не только по имиджу московских властей, но и по репутации всего парламента.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власть ищет обидчиков Навального

Говорят, что в Кремле проводят проверку, чтобы выяснить, кто в очередной раз облил зеленкой оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, по слухам, начальник ГУ МВД России по Москве получил специальный инструктаж по линии главы МВД Владимира Колокольцева найти виновных и заказчиков.

Единороссы не хотели поднимать тему коррупции на первомайском митинге

В партии «Единая Россия» долго не могли согласовать первомайские лозунги. Споры у партийного руководства вызвали слоганы, касающиеся темы борьбы с коррупцией. Говорят, что идеологи ЦИК на закрытом совещании высказывали опасения, что тема коррупции может вызвать ассоциации с недавним расследованием Навального в адрес премьер-министра и лидера партии Дмитрия Медведева. Но в итоге, по слухам, замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко настоял на лозунге: «Честному — хвала, коррупционеру — тюрьма!».

Тыву и Приморье ждут отставки, но губернаторов могут и сохранить

Следующими регионами, которые могут остаться без губернаторов, называют сразу два субъекта Федерации — Тыву и Приморский край. Слухмейкеры в столице объясняют, что отзыв руководителей может состояться сразу после заседания Генсовета 4 мая. Дело в том, что на мероприятии под председательством президента РФ Владимира Путина будет рассматриваться результат выполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья — данные регионы в этом свете выглядят хуже остальных. Впрочем, положительный вариант развития событий все еще остается — в Свердловской области силами регионального минстроя программа была практически «завалена», но это не помешало главе региона Евгению Куйвашеву получить от Кремля желанное решение о назначении врио губернатора.

В армиях ЛНР и ДНР острая нехватка бойцов

В армиях ДНР И ЛНР ощущается нехватка не только высококвалифицированных военных специалистов, но и просто солдат. Эту тему сегодня живот обсуждают многие из тех, кто воевал в составе донбасского ополчения. Причин несколько: это и политика республик по отношению к российским добровольцам (год назад их активно выпроваживали домой), и требования к россиянам об обязательном подписании контракта для службы в армии ЛДНР (что чревато уголовным делом о наемничестве), и разочарованием добровольцев в Донбассе (есть из-за чего). Еще один фактор — глубокое затишье (если не сказать «застой») на фронте.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов дал рекомендации «своим» по Ройзману

Рассказывают, что не так давно глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов собирал доверенных ему работников мэрии на совещание в простом кафе. Здесь коллеги пообщались о жизни и выслушали главную предвыборную рекомендацию: Ройзману не мешать. Никаких других пожеланий вроде помощи будущему кандидату в губернаторы или сопровождения последнего Тунгусов не высказал. Подействовало: двери всех муниципальных учреждений Ройзману открыты, и он их периодически посещает, правда, больше молчит, чем выступает.

Коммунисты готовят своего кандидата в губернаторы

Новую интригу в свердловскую политическую повестку намереваются внести региональные коммунисты. Интриганы рассказывают, что отделение готовится выдвинуть своего кандидата в губернаторы Свердловской области. Им станет Алексей Парфенов — руководитель депутатского корпуса в Каменске-Уральском. Решение активно обсуждается партийной верхушкой, но окончательно еще не утверждено. Большинство областных коммунистов про Парфенова не слышали. Фото и видеоматериалы в Сети демонстрируют высокого плотного человека с бородой, склонного к философствованию и рубке дров, утверждающего, что он «целых три недели служил вместе с Владимиром Владимировичем».

За муниципальные выборы никто пока не отвечает — боятся

С выборами губернатора Свердловской области все позабыли про маленькие кампании в 49 муниципалитетах Среднего Урала. А между тем в штабе администрации губернатора до сих пор не нашли ответственного за эту задачу — важную для сохранения управляемости и стабильности в области. Ни директор департамента внутренней политики Антон Третьяков, ни первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев на себя эту ношу взваливать не хотят. На эту тему в штабе даже появились рассуждения: не хотят, потому что не смогут справиться, или же не хотят, потому что точно знают исход, который будет совсем не таким, какой требуют губернатор и «Единая Россия»? Вопросы эти, впрочем, пока остаются без ответа.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Третьяков вошел в ту же воду, что и Александров

В департаменте внутренней политики (ДВП) администрации губернатора не устают поражаться заместителю директора ведомства Наталье Гурченок. Изумляет сплетников ее почти что магическое умение снискать расположение начальства. Говорят, в бытность свою директором ДВП Александр Александров (теперь он ректор свердловского филиала РАНХиГС) оказывал подчиненной небывалую протекцию — поддерживал и продвигал ее во все капиталоемкие проекты при первой же возможности. Правда, уйдя из ДВП, Александров получил в свой адрес изрядную долю критики не только от бывших сотрудников, но и от собственной протеже. Ошибку своего предшественника сегодня рискует повторить и нынешний директор ДВП — Антон Третьяков — человек не глупый, хоть и конфликтный. Он также всячески потакает Гурченок, уверяют интриганы в обладминистрации, а коллеги тем временем начинают серьезно беспокоиться о судьбе молодого чиновника.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глацких настроила против себя чиновников правительства…

В свердловском правительстве сформировалось устойчиво отрицательное отношение к областному куратору молодежи Ольге Глацких. Злые языки с недавних пор в шутку называют ее ведомство «департамент по делам Ольги Вячеславовны». Чиновники признаются, что от ее прихода ждали настоящего прорыва, амбициозных проектов и прорывных решений в молодежной политике, до которой в последние годы никому не было дела. Ничего такого не случилось — Глацких оказалась обычной «до мозга костей» чиновницей, заинтересованной лишь в собственном статусе и демонстрации новых нарядов коллегам по кабмину.

…и буквально перешла дорогу Бабушкиной

Если вдруг в ближайшее время директора свердловского департамента по молодежной политике Ольгу Глацких переведут на другой, куда менее заметный пост — не удивляйтесь. Ведь она перешла дорогу, пожалуй, самой влиятельной даме свердловской политики — спикеру Заксобрания. Сделала это молодая чиновница буквально — во время церемонии возложения цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Бабушкина шла с цветами к памятнику сразу за врио губернатора Евгением Куйвашевым — Глацких, как судачат сплетники, выскочила из толпы прямо перед спикером и побежала вперед, чем несказанно удивила всех присутствующих аппаратчиков.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стало ясно, зачем у депутата Гаффнера выкупили долги

В среде политиков долгое время не могли понять, зачем депутат гордумы Олег Хабибуллин выкупил долги депутата облдумы Илья Гаффнера перед Сбербанком. Это личные долги, их сумма 10,5 млн рублей. «Банк требовал продажи вообще всего имущества Гаффнера, чтобы погасить долг, причем за копейки. А Олег договорился с Гаффнером, что по части долга он подождет, а по второй части Илья отдаст за долги земли в Белоярском районе», — говорят источники, знакомые с подоплекой сделки

Данилова устроили на «Екатеринбург Экспо» из-за долгов

Слухмейкеры рассказывают интереснейшие подробности трудоустройства бывшего депутата Заксобрания Игоря Данилова директором МВЦ «Екатеринбург Экспо». Якобы устроиться туда Игорю Николаевичу помогли вовсе не управленческие навыки и финансовые таланты, а его собственные долги. Должен «справоросс» не только друзьям, но и крупному екатеринбургскому бизнесмену, который решил, что куда больше пользы Данилов принесет, не праздно шатаясь в политических и коммунальных организациях, а внутри потенциально капиталоемкого бизнеса. Как долго продлится кабала молодого политика в бизнесе, который трудно назвать процветающим — пока большой вопрос.

Каюмова в управлении округов заменит человек Носова

Слухмейкеры уверены, что задержанный за сбыт наркотиков сын главы Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова — Александр — поставил точку в блестящей карьере отца. А потому в «Белом доме» уже начали подыскивать возможную альтернативу куратору стратегически важного, особенно в преддверии выборов, округа. Среди первых фамилий вероятных кандидатов прозвучал и первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Пинаев. Молодой и амбициозный чиновник, уже побывший свердловским министром промышленности, уверены интриганы, явно хотел бы вернуться на уровни повыше. Тем более он как раз ушел в отпуск на две недели. Отпустит ли подчиненного мэр Нижнего Тагила Сергей Носов — главная интрига, считают слухмейкеры, поскольку предполагает возвышение бывшего зама над своим же шефом.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бурков громко отпраздновал свой юбилей на президентской базе отдыха

Лидер свердловских справороссов, депутат Госдумы Александр Бурков отпраздновал полувековой юбилей с особенным размахом. Как рассказывают слухмейкеры, мероприятие проходило на подмосковной базе отдыха «Снегири», подведомственной Управлению делами Президента РФ, и обсуждается политическим бомондом последние три дня. В обсуждении мелькают и фамилии «больших» гостей, посетивших праздник. Юбилей потенциального «единого кандидата» на губернаторские выборы от оппозиции посетили экс-руководитель Уралвагонзавода Олег Сиенко, глава Нижнего Тагила Сергей Носов, сенатор Аркадий Чернецкий, отличившийся особенно теплым поздравлением, а также близкий гендиректору УГМК Андрею Козицыну депутат Армен Карапетян и директор по развитию «Атомстройкомплекса» Виктор Ананьев. Самым оригинальным подарком, как утверждается, отличилась группа кавказских парламентариев, подаривших юбиляру коня редкой породы.

Ройзману приписывают повышенную, почти театральную эмоциональность

В мэрии Екатеринбурга судачат, почему глава города Евгений Ройзман уже несколько месяцев ходит с перебинтованной рукой. В кулуарах активно ходит слух, что градоначальник не повредил сухожилие на тренировке, как утверждает в личных беседах, а резал себе вены. Более того, смакуют слухмейкеры, потенциальный кандидат в губернаторы имеет похожий опыт — так объясняют его многочисленные шрамы на теле.

Бизнесмены обиделись на постпреда свердловского губернатора в Москве

Представитель горно-металлургических компаний столицы оказались обескуражены поведением постоянного представителя губернатора Свердловской области Александра Овчарова в Москве. Бизнесменов, как сами они утверждают, на прошлой неделе пригласили на встречу в постпредство. Когда же 24 апреля они собрались у серого трехэтажного здания с красивой медной табличкой перед шлагбаумом — двери перед ними тут же закрылись. Оказалось, объясняют незадачливые гости, постпред в самый последний момент решил отменить встречу без объяснения причин. В итоге, как утверждается, руководители заметных российских компаний оказались в неловкой ситуации у закрытых дверей особняка постпредства. «Ну постояли, поудивлялись, визитками пообменивались и разошлись», — резюмирует рассказчик.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В УрФУ никак не могут отправить ректора на другую должность

Преподаватели УрФУ так и не смирились за шесть лет с тем, что ректором вуза является Виктор Кокшаров. Они рассказывают, что он так и не стал в вузе своим — для подавляющего большинства. «Большинство преподавателей думают только о том, чтобы Кокшаров куда-нибудь ушел, и с надеждой верят всем таким слухам. За шесть лет он развел в вузе жуткую кумовщину, назначает на должности людей по типу личной преданности. Он сумел потерять лояльность даже той части профессорско-преподавательского состава, которая искренне хотела перемен в вузе. В УрФУ откровенно отмываются деньги, которые выделяет федерация. Зарплаты преподавателей стремительно падают. А сам вуз стремительно падает в качестве научной работы. При этом настоящего положения дел в вузе Кокшаров не знает», — говорят источники в научной среде.

В Екатеринбурге не знают, как прописать конкурсы для перевозчиков так, чтобы в нем выиграл только МОАП

Муниципальное объединение автобусных перевозок (МОАП) — главный интересант в новой транспортной схеме. В этом уверены источники агентства на этом рынке. В июле у транспортных компаний заканчиваются контракты на перевозку пассажиров, надо объявлять новые. В мэрии сейчас ломают голову только над одним — как бы так прописать конкурсную документацию, чтобы во всех аукционах точно победило муниципальное предприятие? Если написать правду про МОАП — мол, могут участвовать перевозчики с парком машин старше 10 лет, тогда на маршруты могут заявиться все перевозчики города. Прописать, что только с новыми низкопольными машинами, которым от 2 до пяти лет — жалоба перевозчиков будет поддержана УФАС и конкурс будет заблокирован. А конкурсы надо объявлять — без него после 3 июля в городе может встать весь общественный транспорт. Пока в городе никакого решения не нашли, но и тянуть дальше некуда. Теперь перевозчики с нескрываемым интересом следят за тем, как же вывернется из сложной ситуации Евгений Архипов — человек, который пока ничего не понимает в том, насколько расстрельная у него должность.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокурорам жалко блогера Соколовского, но долг есть долг

Судьба блогера Руслана Соколовского и перспектива ему получить реальный срок по приговору суда вызвала некий разлад в прокурорских кругах: кто-то его жалеет и считает, что гособвинитель Калинина могла бы немного «скосить» запрашиваемый срок (не 3,5 же с половиной года), кто — что, наоборот, блогер получит по заслугам. «Он же совершенно не раскаялся, — заметил в беседе с коллегами один из прокурорских, — он ничего так и не понял». Отмечают, что Соколовский извинялся перед потерпевшими формально, «без души», и никто его так и не простил, верующие говорили: «Бог простит, а что с тобой делать, пусть решает суд». Общее мнение прокурорских: несмотря на эмоции, долг есть долг: гособвинение должно полностью поддерживать позицию следствия, которое считает, что Руслан виновен. «Мальчика, конечно, жалко, но ему придется понести наказание», — передает слова одного из прокуроров источник, близкий к следствию.

Инженерному центру энергетики Урала нашли покупателя

Кажется, организация, которая переживает сложные времена, в ближайшее время вздохнет поспокойнее. С 2008 года предприятие, которое в свое время проектировало Рефтинскую и Среднеуральскую ГРЭС, находится в руках сына питерского олигарха Бориса Зингаревича, Антона. Антон Зингаревич с прошлого года скрывается за границей — за хищение у банков 2,5 млрд рублей кредитов. Залогом по одному из таких кредитов были и акции Инженерного центра энергетики Урала. Теперь они выставлена на продажу — уже около года. Хотя в свое время Зингаревич заплатил за проектный институт 4,5 млрд рублей, сейчас он выставлен на торги за 150 млн рублей. Говорят, на него найден покупатель и центром заинтересовались структуры Ростехнологий.

Руководителя Союза добровольцев Донбасса чуть не избили

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородая едва не оказался бит своими же единомышленниками. Инцидент произошел в минувшие выходные на тренировочной базе добровольцев в Ростовской области. Как рассказал один из участников этой встречи, недавно СДД кинул клич по всей стране: нужны добровольцы для ведения боевых действий в Донбассе. Народ приглашали под некие специальные контракты, обещая заплату 80 тысяч во время нахождения в тренировочном лагере и 120 — «за ленточкой». Когда люди приехали на базу под Ростовом, они ужаснулась не столько условиям проживания (панцирные кровати а-ля пионерский лагерь, грязные матрасы), сколько откровенной лжи Бородая: вскоре явились рекрутеры из ЛНР, которые обещают службу в армии («Народной милиции») этой республики с зарплатой 16 тысяч в месяц. Добровольцы, возмущенные таким обманом, на совещания с Бородаем высказали ему свое «фи» в весьма резкой форме, а пара человек порывалась набить ему лицо.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К теме ТОСЭР подключили Цепкина

Борис Дубровский активизировал все связи, чтобы разобраться с пробелами в законе, не позволяющими ЗАТО получить статус территорий опережающего развития. В Озерске и Снежинске уже все готово, но вопрос надо решать на федеральном уровне. Тема уже обсуждалась в Росатоме, об этом будут говорить у вице-премьера Игоря Шувалова. К решению вопроса подключили сенатора Олега Цепкина, чтобы он ходил по московским кабинетам и лоббировал интересы московских запреток.

Бурматова попросили работать не только на свой имидж

Встреча губернатора Бориса Дубровского с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым прошла не столь радужно, как это подавалось в прессе. С одной стороны, глава региона поддержал идею мониторинга качества дорожных работ, инициированную депутатом. С другой стороны, Дубровский дал понять Бурматову, что должен работать не столько ради паблика, шумно ругая дороги в своем округе. Губернатор предложил депутату реально помогать министру дорожного строительства Дмитрию Микулику, в части контроля за гарантийными обязательствами.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровского не устраивает «зеленая революция»

Губернатор Борис Дубровский недоволен тем, как проходит в Челябинске компенсационная высадка деревьев. Речь идет о зеленых насаждениях, что должны появляться взамен вырубленных под строительство объектов, расширение дорог и прокладку тепловых магистралей. С решением вопроса постоянно возникают проблемы. Подрядчики подводят, чиновники не контролируют. Дубровский уже дал поручение выяснить причины — идет или речь о техническом сбое или исполнители просто «халтурят».

В резиденции видели Высокинского

Вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского на днях видели в резиденции челябинского губернатора. Болтают, что Высокинский приезжал обсуждать вопрос строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. И что проект, который все еще ставят под сомнение как малореальный, на деле приобретает четкие очертания.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор едет в Пласт

Глава региона собирается посетить Пластовский район. Это связано и с недавней трагедией на шахте «Центральная», а также с тем, что район готовится к административной реформе. Будет ликвидирована администрация Пластовского городского поселения, с прямым подчинением города районным властям. Процесс нескорый, все решено сделать идеально, чтобы стать примером для других территорий. Об этом Дубровский станет говорить с главой района Александром Неклюдовым.

И шлет ревизоров в Локомотивный

В Локомотивном тоже будет ликвидирована администрация, а городской округ войдет в состав Карталинского района. А пока губернатор очень недоволен тем, как власти Локомотивного справляются с аварией на водоводе. Борис Дубровский принял решение отправить туда ревизоров Главного контрольного управления. ГКУ заодно проверит и качество работ при строительстве водовода, в которое было вложено более 100 млн рублей. Так что не исключено, что проверка закончится уголовкой.

«Стратегия-2035» запаздывает

Челябинская область затягивает с принятием «Стратегии-2035». В ряде регионов документ уже приняли, а на Южном Урале проект тормозится. В основном из-за неторопливости чиновников среднего уровня. Да и некоторые вышестоящие относятся у к проекту «спустя рукава» или вместо реальной истории экономического развития предлагают такие фантастические варианты, что принять их просто невозможно. Говорят, что Дубровский уже сделал «втык» нескольким подчиненным за это.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаттаров вновь увлекся гаджетами

Кстати, о стратегии. После того как губернатор ввел жесткое требование сдавать мобильные телефоны перед аппаратными совещаниями, чиновники стали вести себя приличней и на других мероприятиях. Перестали утыкаться в гаджеты, особенно если сидят на руководящих местах. Первым сорвался вице-губернатор Руслан Гаттаров. На одном из заседаний, где обсуждалась «Стратегия-2035», Гаттаров открывал совещание и произнес вступительное слово. А потом достал айфон и перестал обращать внимание на происходящее. Остальным участникам это очень не понравилось, и поведение вице-губернатора сочли знаком неуважения.

Министр не торопится искать областные миллионы

Несмотря на поручение губернатора, министр экономического развития региона Сергей Смольников не торопится подать в полицию заявление о пропаже средств областного венчурного фонда. Чем вызвана такая медленная реакция — не понятно. По одной из версий, Смольников боится, что, инициировав уголовку, сам попадет под раздачу. Так как его, пусть и не корыстные, действия также послужили причиной ущерба региональному бюджету.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские депутаты поменялись родственниками

Депутаты Заксобрания области придумали, как обхитрить прокуратуру и обойти инициированные ею запрет брать в помощники своих родственников. Как говорят в ЗСО, еще две недели до заседания по неофициальным каналам им была предложена простая схема: депутаты устраивают родственников друг друга своими помощниками. Этим они сохранили свою родню на зарплате и обошли запрет прокуратуры.

За облик Челябинска ответит Ющенко

Отставка с поста начальника главного управления архитектуры и строительства администрации Челябинска Сергея Самсонова — самая обсуждаемая тема в городских кулуарах. Столь же активно обсуждают и назначение на должность руководителя управления Сергея Репринцева, ранее директора МУП «Архитектурно-планировочный центр». Как утверждают сплетники, Самсонова уволили «за мягкотелось». Им все еще продолжали неофициально руководить прежние начальники — Дмитрий Градобоев и Виталий Передерий. Но и замена Самсонова на Репринцева вызывает сомнения. Молодой уроженец Магнитогорска хоть и окончил МГТУ имени Носова, не имеет профильного образования и только пока учится заочно на архитектурно-строительном факультете в одном из вузов. Между тем в кулуарах говорят, что Репринцев и не будет заниматься архитектурным обликом города. Эта функция остается за главным архитектором Николаем Ющенко. Сергей Репринцев поставлен на управление как менеджер, чтобы сократить сроки оформления документов, которые при Самсонове стали затягиваться до неприличия.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Либералы заклевали челябинского борца с педерастией

Челябинского депутата-коммуниста Константина Нациевского атаковали представители общественных организаций, ЛГБТ-сообщества и либеральные СМИ после его предложения изъять из библиотек книги детского проекта «Другой, другая, о других» Людмилы Улицкой с пропагандой однополых браков. Большинство собеседников упрекало его в том, что он прочитал не все произведения писательницы, а смеет ее упрекать. Парламентарий сначала был шокирован — в день заявления ему поступило более 100 гневных звонков на эту тему, пришлось провести 3 прямых эфира на радио, раздать десятки комментариев. Он объяснял, что у него претензии по конкретной книге, где мальчик живет с мальчиком, поскольку им не хватило девочек, а потом они заключают однополый брак. Чтобы как-то сбавить градус накала, Нациевский решил организовать круглый стол с участием писателей и педагогов. А заодно стал почитывать Улицкую, чтобы ему прекратили предъявлять глупые обвинения. После нескольких произведений мнение о книге про педерастию не изменилось. Нациевский, кстати, многодетный отец.

Ректор ЧелГУ опоздала на встречу с иностранцами

Ректору Челябинского государственного университета Диане Циринг высказали свое «фи» в губернаторской резиденции. На днях она опоздала на важное протокольное мероприятие с участием иностранной делегации. Это недопустимо по этикету, когда важный участник, ничуть не смущаясь, появляется уже в середине переговоров. Но особенно всех рассердило, что Циринг пришла не в деловом костюме, а в легкомысленном наряде, скорее похожем на пляжный. Кстати, такое уже случалось. Несколько лет назад, болтают сплетники, на одном очень серьезном совещании Циринг появилась в открытом летнем сарафане и ей указали на то, что руководителю столь крупного вуза надо выглядеть строже.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свидетели по делу Петрова жалуются на прессинг Циринг

Один из сотрудников Челябинского госуниверситета подал в суд на отмену дисциплинарного взыскания, полученного от руководства вуза. Как оказалось, этот специалист является ценным свидетелем обвинения по делу о присвоении и растрате первого проректора ЧелГУ Андрея Петрова. И взыскание он получил именно в тот момент, когда обвиняемый стал знакомиться с материалами уголовного дела и выяснил, кто дал на него показания. Более того, сотрудника ЧелГУ лишили премии и надбавок. А в отделе, где работает этот ценный свидетель, ректор вуза Диана Циринг посреди учебного года затеяла сокращение. И под увольнение попал как раз тот самый сотрудник вуза, давший показания на Петрова. Однако попавшего под прессинг работника поддержали другие коллеги. Они помогли подать первый иск об отмене взыскания, в дальнейшем намерены оспорить все решения ректора по его персоне.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Довженко пригласили в Великий Новгород

Председателю комиссии по бюджету и налогам городской думы Челябинска Дмитрию Довженко предложили работу в Новгородской области. В прошлые выходные Довженко побывал в Великом Новгороде, где встретился со своим давним знакомым, экс-гендиректором АСИ, ныне и. о. губернатора Андреем Никитиным. Какие именно варианты озвучил Никитин, депутат не признается. Но, говорят, Довженко всерьез задумался над предложениями.

Миасс успокоился

После того, как собрание депутатов Миасса выставило мэру Геннадию Васькову «неуд», в городе наступило некое спокойствие. Народные избранники добились того, чего хотели, высказав свое мнение. Слухи о давлении со стороны области, в пользу Васькова, не подтвердились. Недовольных мэром даже не расстроило то, что их перевес был минимальным. В любом случае, Васьков получил свою «двойку». Он так и не смог выстроить отношения с депутатским корпусом, хотя и обещал это сделать. Далее, считают в Миассе, решение за губернатором. Ну, а Дубровский примет решение, когда будет иметь на руках результаты ревизии. И если подтвердится, что радужные отчеты мэрии Миасса фикция, а на деле все очень плохо, да еще с нарушениями, Васькова попросят «выйти вон».

У мэра Чебаркуля опять проблемы

Говорят, что требованием увольнения вице-мэра Чебаркуля Виктора Малеванного за «косяки» в декларации дело не закончится. У прокуратуры есть вопросы еще к двум подчиненным мэра Сергея Ковригина. В частности, нашли недочеты и в декларации председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля Сергея Шацкого. Его, вероятно, потребуют уволить. Любопытно, что Шацкий полгода назад стал фигурантом уголовного дела по факту получения взятки. Но он все еще продолжает трудиться в мэрии.

Кунашакцы нашли виновного в массовой гибели рыбы

Южноуральцы считают, что массовый мор рыбы в озере Кунашак может быть делом рук арендатора этого водоема бизнесмена Рафката Нигматьянова. Знающие люди рассказывают, что у него есть лошадиная ферма. И якобы однажды он уже вывозил навоз и вываливал его в другое озеро, которое арендовал. Далее химическая реакция съедала кислород, окунь, щука, карась и другая рыба, которая могла съесть малька сиговых, погибали. И он уже спокойно разводил пелядь. Дескать, точно так же он мог поступить и нынешней зимой.

Чиновники работают за подрядчиков

Чиновники администрации Кунашакского района были возмущены решением главы Сибагатуллы Аминова организовать субботник в прошлую субботу, 22 апреля. Дескать, теряется выходной день. Руководитель муниципалитета решил назначить новый субботник на пятницу, 28 апреля. Теперь уже заволновались местные жители — администрация фактически оказалась заперта в рабочий день. Но больше всего удивляются тем, что чиновников заставляют прибираться на придомовых территориях и главных магистралях, за которые отвечают частные управляющие компании и предприятия-подрядчики, одним из которых руководит родной брат главы района Галимьян Аминов. Говорят, что в следующую пятницу, 5 мая, чиновники продолжат чистить город.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Аносова принуждают сдать депутатский мандат

По Тюменской областной думе ходит слух, что, несмотря на официальную осторожную позицию руководства фракции «Единой России», депутату-скандалисту Алексею Аносову все-таки грозит потеря мандата. Якобы Аносов сдаст мандат «по собственному желанию. «В добровольно-принудительном порядке, разумеется», — говорят слухачи. Слухачи уверяют, что на Аносова сейчас сильно давит руководство фракции и думы, да и другие депутаты в шоке от его поведения. «Он всех сдал, все доходы депутатского корпуса вскрыл. Ладно бы на заседании попытался отстоять свои притязания на зарплату, но ведь он промолчал всю думу, а потом накатал заявление в гепрокуратуру», — возмущаются слухачи. Особое негодование единороссов, как говорят, вызвала попытка скандального депутата прикрыться именем губернатора Натальи Комаровой, которая даже не собиралась поддерживать его притязания.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат-коммунист будет выступать в гордуме через «матюгальник»

Сплетники утверждают, что депутат городской думы Тюмени Александр Чепик намерен привнести в заседания дух народного митинга. «После заседания гордумы 27 апреля, когда спикер Дмитрий Еремеев просто выключил микрофон Александру Чепику, чтобы прекратить надоевшую дискуссию, коммунист решил ходить на заседания с мегафоном, — смеются слухмейкеры. — Так что теперь Еремееву придется держать в зале заседаний пару охраников — вряд ли Чепик согласится отдать мегафон добровольно, если уж пронесет его на заседание думы».

Директор элитной гимназии поплатится за лозунг «на Берлин»

Говорят, что директору тюменской элитной гимназии №1 Михаилу Колосову, недавно публично возмутившемуся лозунгами «На Берлин», которые тюменцы размещают на своих автомобилях, его заявление может стоить увольнения. Якобы местные общественники и родители учеников гимназии возмутились позицией директора и даже обвинили его в попытке пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Местные общественники, говорят сплетники, даже намерены направить информацию о демарше Михаила Колосова, который входит в штаб ОНФ и является городским депутатом от «Единой России», президенту Владимиру Путину. «Если, конечно, Колосов публично не извинится, — говорят слухмейкеры. — Иначе ему придется уйти на пенсию или подумать о смене работы».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Скандальный общественник сдался властям

Говорят, что тюменский общественник Алексей Савоськин, известный своей критикой в адрес областных и городских властей, демонстративно признал свое поражение и согласился сотрудничать с объектами своих критических выступлений. Слухачи говорят, что Савоськин не зря разместил на своей странице в одной из соцсетей фотографию ряда руководителей области и города. «Савоськин не просто так стал вести себя намного тише. Признает, что проиграл и предлагает сотрудничество тем, кого так безжалостно критиковал», — уверены слухмейкеры.

Мэрия возмущена ценами на карусели

Ходят слухи, что руководство Тюмени недовольно тем, как используется Цветной бульвар, на который у мэрии выходят окна. Якобы местный парк развлечений, принадлежащий частной фирме, которая арендует землю у региональных властей, поражает своими высокими ценами не только простых тюменцев, но даже чиновников. «Там такие цены, что даже при приличной зарплате родителям с детьми не по карману провести в тюменском „ЦПКиО“ выходной день, что уж говорить о простых работягах, — возмущаются слухачи. — Уже заговорили о том, чтобы расторгнуть договор аренды и найти более „демократичного“ арендатора».

Тюменский район «попал» на большие деньги

Ходит слух, что администрацию Тюменского района ждут непредвиденные расходы на строительство дорог. После того, как районная администрация с треском проиграла суд против жителей поселков Якуши-1 и Якуши-2, встал вопрос, где взять денег на строительство в обоих поселках дорогостоящих дорог с твердым покрытием, как чиновников обязал суд. Якобы, хотя решение еще не ступило в законную силу, сейчас местные чиновники придумывают, попросить денег в правительстве региона или оставить без обещанных дорог какой-то другой населенный пункт.

Слухи ХМАО

Фото: depositphotos.com © URA.RU

ФСБ перехватила переписку с испанской разведкой

Ходят слухи, что оперативники РУФСБ по Тюменской области перехватили переписку анонимного лица из ХМАО с CNI — Национальным разведывательным центром Испании. Слухачи шепчутся, якобы неустановленное лицо из Ханты-Мансийска пыталось установить контакт с европейскими спецслужбами и договориться о сотрудничестве. «Информация крайне засекречена. Говорят, речь шла о предоставлении политического убежища, взамен на передачу стратегической информации о жизни региона», — болтают в курилках люди в погонах.

Ахметзянову нужно громкое уголовное дело

Поговаривают, что очередной виток преследования чиновников депэкономразвития ХМАО — прямое следствие распоряжений, выданных новым главой окружного СКР Анваром Ахметзяновым. Если верить слухам, главный следователь Югры намерен таким образом поставить себя в регионе и продемонстрировать свое отношение к коррупционным преступлениям в органах государственной власти.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Шумакова опередила силовиков

В кругу югорских пиарщиков обсуждают ход директора департамента общественных и внешних связей Югры Елены Шумаковой, которая перехватила инициативу в деле освещения очередного ареста чиновников. Первыми о задержании подозреваемых и новых уголовных эпизодах сообщила не пресс-служба регионального СК, а именно сайт правительства Натальи Комаровой. Практически сразу после публикации официальных сведений о том, что «Белый дом» якобы помогает людям в погонах в борьбе с коррупцией, сообщение продублировали федеральные информагентства, с которыми, как считается, у Шумаковой выстроены отношения.

Шмонин читает Достоевского

Если верить слухам в кругу югорских силовиков, создатель скандального портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин, который сейчас находится в СИЗО Тюмени, основательно увлекся литературой. Рассказывают, что бизнесмену в камеру разрешили передать роман Достоевского «Преступление и наказание». «Он настолько увлекся чтением, что попросил передавать ему больше книг. Очень сильно интересуется Тургеневым, особенно рассказом „Муму“», — сплетничают правоохранители.

Радченко стал капразом

По слухам, директора АУ «ЮграМегаСпорт» Валерия Радченко за спиной называют не иначе как капраз. Слухачи объясняют, связано это с его службой в морском флоте в прошлом: «У флотских свой жаргон. Радченко — капитан первого ранга. Поэтому он капраз. Капдва и каптри должны ему подчиняться».

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Козловой и Вовк хотят указать на дверь

По слухам, в администрации Нижневартовска ждут второй волны отставок. Среди чиновников, которые «стоят на вылет», называют Ольгу Козлову — директора департамента образования, и Оксану Вовк, которая отвечает за молодежную политику. «Обеим давали время до марта, чтобы проявить себя перед новым руководством с лучшей стороны. Обе, мягко говоря, не справляются. По городу уже легенды ходят о выходках их управлений», — говорят слухачи и отмеряют чиновницам последний месяц, связанный с проведением массовых уличных акций и окончанием учебного года.

Кощенко не может найти общий язык с коллегами

Не все ладно и в новой команде горадминистрации. По слухам, отдельные представители депутатского корпуса уже не первый раз обращают внимание на неготовность заместителя главы города по финансам Дмитрия Кощенко идти на диалог с думой и другими заместителями главы. «Складывается ощущение, что человек который в аппарате занимается тем, что верстает бюджет, плохо понимает, что такое бюджет, и плохо понимает, как следует себя вести в аппарате», — делятся мнением слухачи. Выходец из Федеральной налоговой службы Дмитрий Кощенко попал в администрацию осенью прошлого года.

Слухи ЯНАО

Кириллов больше не хочет заниматься «Корпорацией развития»

В обновленный состав набсовета КР не войдет замполпреда Борис Кириллов, который состоит в органе сейчас. Вместо него в структуру будет заведен, как уже сообщалось, Виктор Гузь. Слухмейкеры утверждают, что таково было желание самого г-на Кириллова, который больше не хочет заниматься «КР». Следующее заседание состоится в середине мая. На нем будет избран новый состав набсовета.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале чиновников заставляют пересесть на велосипед

В департаменты и ведомства правительства Ямала разосланы письма с просьбой указать, сколько сотрудников смогут принять участие в акции «на работу на велосипеде» и продемонстрировать людям любовь чиновников к двухколесному транспорту. Как сообщают собеседники в администрации, акция пройдет 19 мая. Ответственным за сбор людей является департамент по физкультуре и спорту с временным директором Масановым.

Белого медведя на Ямале убили два ненца

Браконьерами, которые убили белого медведя на Ямале, оказались два местных жителя — ненца. Речь идет о громком случае браконьерства на острове Вилькицкого. Злоумышленников задержали. Однако они являются лишь исполнителями заказа на шкуру животного. Сейчас силовикам нужно установить того, кто заказал убийство медведя, занесенного в Красную книгу. Цена за выделенную шкуру может достигать 1,5 млн рублей.

Оппозиция решила не трогать Первомай

В политических кругах говорят, что первомайские демонстрации на Ямале пройдут тихо и без неожиданных поворотов. Ямальская оппозиция не должна доставить никаких хлопот. Праздничные шествия не станут протестными митингами. «На Ямале даже пробовать что-то бесполезно. Кто у нас ходит на такие митинги? Больше половины пришедших — сотрудники администраций и иже с ними. С такой публикой никакие протестные митинги просто не получатся», — рассуждают в кулуарах власти.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутаты от «ЕР» наказали оппозицию

В ямальском Заксобрании ходит слух, что законопроект о сокращении часов продажи алкоголя отложили, чтобы «наказать» оппозицию. Так партия власти решила напомнить о своей силе. Почти все инициаторы рассмотрения — из оппозиции. Слухачи утверждают, что представители «ЕР» не смогли позволить сторонней инициативе пройти без нареканий. Изучение общественного мнения — лишь предлог для переноса, как и прочие нарекания. Через месяц законопроект точно примут в первом чтении, с небольшими изменениями. А вот еще одна инициатива оппозиции — скандальный закон о прогульщиках, как утверждают слухмейкеры, вообще может не добраться до рассмотрения в этом сезоне.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две крупных корпорации на Ямале делят воздух

На Ямале «Газпром» и «Новатэк» формируют избыточную инфраструктуру. На полуострове два порта — Бованенково и Сабетта. Необходимости в двух таких объектах нет. Однако отказаться от одного из них никак нельзя — компании ни за что не пойдут на то, чтобы использовать чужой порт. Они даже готовы вкладывать огромные суммы, лишь бы не договариваться и демонстрировать собственную независимость.

Праздник используют, чтобы показать кандидатов

Слухмейкеры во власти советуют внимательно присмотреться к тем, кто будет выходить к микрофону на митингах в ямальских городах и поселках. Среди выступающих будут будущие депутаты муниципальных дум. Местные политологи, по мнению слухачей, используют этот митинг, чтобы лишний раз засветить перед общественностью нужных людей. «Прием старый, но на Ямале он отлично работает. А раз методы действенные, то зачем изобретать велосипед? В Салехарде, например, кандидатов в гордуму уже засветили на митинге в честь годовщины присоединения Крыма. Наверняка кто-то из них появится и на первомайской сцене».

Уголовное дело в отношении полицейских Нового Уренгоя может развалиться в суде

Вокруг уголовного дела в отношении трех бывших полицейских отдела Нового Уренгоя много слухов. По одной из версий, «крышевание» казино доказать не удастся, так как торты из кондитерской владельца игровых автоматов, которые бесплатно получали силовики, не могут считаться серьезной взяткой. С другой стороны, знакомые с ситуацией источники уверяют, что у бывшего и. о. угрозыска Богачева, который является одним из фигурантов, хорошие отношения с начальником отдела дознания отдела полиции и судьей городского суда. Именно поэтому суд может быть очень непростым.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетникову хотят помочь в Москве…

Поговаривают, доброжелатели временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова пытаются понять, сознательно ли он усиливает своего предшественника. Есть версия, что людей Чиркунова принимают в министерства и департаменты без ведома действующего главы региона.

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Чиркунов готовит реванш

Слухачи утверждают, что за последние два месяца в руководящие органы Пермского края вошли порядка двух десятков людей, близких к команде экс-губернатора Олега Чиркунова. Причем сторонники бывшего главы региона якобы действуют изощренно — соглашаются на самые мелкие должности с расчетом «подняться» в течение нескольких месяцев. Иные же вступают в сговор с действующими министрами и управляют неформально.

Как говорят, принципиальную готовность контактировать с командой Чиркунова высказала даже и. о. министра финансов Елена Чугарина, вернувшаяся в Пермь из столицы вслед за Максимом Решетниковым.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Клепцин прогадал

В кулуарах родилась версия, что депутат Заксобрания и соперник Максима Решетникова на праймериз «Единой России» Сергей Клепцин более чем добровольно стал участником скандала вокруг лишения матерей-одиночек выплаты в размере 60 тысяч рублей. Якобы фраза в эфире НТВ «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков» была хорошо спланирована и отрепетирована.

Идея якобы заключалась в том, что после телесюжета Максим Решетников эффектно объявит о внесении изменений в скандальный закон, а самому Клепцину обещали различные преференции за участие в спектакле. Но что-то пошло не так. В итоге сейчас все обсуждают не справедливую инициативу Решетникова, а высказывание его «торпеды» на праймериз.

Слухачи утверждают, что федеральное руководство «Единой России» уже получило объяснения от Клепцина и ищет автора идеи неудавшегося пиар-проекта.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зубарев расколол Народный фронт

По слухам, Максим Решетников полностью доверил решение вопросов здравоохранения своему неформальному советнику — бывшему вице-премьеру и творцу реформы медицины Анатолию Зубареву. Последнего рекомендовал Олег Чиркунов — человек, которого Решетников безмерно уважает.

Слухачи доносят, что Зубарев уже полностью управляет министерством здравоохранения, а министр Вадим Плотников остается в роли лишь наблюдателя и подписанта всех документов. А в ведомстве то и дело видят людей, близких к Зубареву.

Кроме того, говорят, что Зубарев потребовал от пермского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) прекратить критику властей по теме медицины. Когда советнику предложили выстроить конструктивные отношения, он якобы отказался, обратился за поддержкой к сопредседателю отделения Геннадию Сандыреву и решил вопрос.

Ситуация получилась неоднозначная, поскольку реально тему медицины в пермском ОНФ курировали глава исполкома Евгений Симакин и другой сопредседатель — Дарья Эйсфельд. Сумеет ли Сандырев чем-то помочь советнику главы региона — большой вопрос.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бизнес Демкина будут «кошмарить»…

По слухам, интересанты из числа бывших высокопоставленных чиновников активно лоббируют введение в Перми всевозможных ограничений по застройке. Аргументы для этого приводят самые простые — нужно сохранить архитектурный облик города, уплотнять его центральную часть.

На деле же, как говорят, лоббисты крайне заинтересованы в том, чтобы в условиях экономического кризиса в ближайшие пару лет в Перми резко упали объемы возводимого жилья. Таким образом якобы хотят спровоцировать волнения в рядах застройщиков, чтобы прибрать к рукам наиболее ценные активы. В частности, по разговорам, будущие рейдеры уже присмотрелись к «ПЗСП» секретаря реготделения «Единой России» Николая Демкина и «Стройпанелькомплекту» бывшего лидера пермских либерал-демократов Виктора Суетина. Сумеют ли сохранить бизнес заслуженные строители — большой вопрос, ведь, судя по всему, новые власти Прикамья не заинтересованы в их политической поддержке.

…, а он спонсирует протесты

Как доносят слухачи, в администрации губернатора и правительстве активно обсуждают, что гендиректор «ПЗСП» и лидер пермских единороссов Николай Демкин якобы спонсирует протест обманутых дольщиков «Первого Пермского микрорайона». Разговоры обосновывают тем, что Демкин якобы хочет достроить микрорайон за бюджетные деньги и хорошенько на этом заработать.

Шептуны рассуждают, что связь Демкина с дольщиками может крайне негативно сказаться на его политическом влиянии. Во всяком случае, сотрудники министерства строительства уже доложили «куда надо» о действиях лидера единороссов.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Похмелкин блефует

Говорят, председатель «Движения автомобилистов России» и экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин не просто поддержал лидера движения «Выбор» Константина Окунева, заявившего о губернаторских амбициях. Политик якобы обещал еще и помочь с выдвижением от «Партии Роста».

Впрочем, слухмейкеры судачат, что Похмелкину поверили напрасно. Якобы в прошлом году он в пух и прах разругался с лидером партии Борисом Титовым. В итоге региональное отделение «Роста» бывшему депутату не досталось. Поэтому данный политический актив Похмелкин точно не может предложить Окуневу.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Эсеры вспомнили Окунева…

Рассказывают, что на этой неделе в Москве собирались руководящие органы «Справедливой России» и обсуждали в том числе вопрос выдвижения кандидата на выборах губернатора Пермского края. Якобы неоднократно звучало имя лидера движения «Выбор» Константина Окунева, который о губернаторских амбициях уже заявил, но не договорился о своем выдвижении с какой-нибудь политической партией.

Поговаривают, что координатор пермских эсеров — депутат Госдумы Александр Бурков — запросил информацию об Окуневе и якобы готов обсудить вариант выдвижения этого политика с лидером партии Сергеем Мироновым.

… которого «списал» Яшин

Как сообщают слухачи, на этой неделе один из наиболее влиятельных в Прикамье политиков — бывший вице-губернатор Пермской области Николай Яшин — в кулуарах активно распространял сведения, что Константину Окуневу ни при каких условиях не удастся зарегистрироваться на выборах.

Ранее Яшин еще и в СМИ довольно критично высказался в адрес Окунева. Поговаривают, пермскую элиту происходящее очень насторожило, ведь бывший вице-губернатор всегда избегал громких публичных заявлений и был «серым кардиналом». Именно поэтому многие сегодня принимают слова Яшина за блеф.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тушнолобова обманывают

По слухам, вокруг бывшего премьера правительства Прикамья, а ныне председателя совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадия Тушнолобова все чаще звучит версия, что Максим Решетников хочет доверить опытному политику представлять регион в Совете Федерации.

Шептуны доносят, что такой вариант действительно рассматривался, однако категорически против якобы выступил экс-губернатор Олег Чиркунов. Более того, шепчутся, что после выборов Тушнолобова собираются вывести и из «Корпорации». Не секрет, что экс-премьер по-прежнему сохраняет большое влияние на элиты, поэтому, скорее всего, политика хотят максимально ослабить.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Папков готов заменить Демкина…

Слухмейкеры информируют, что в кулуарах началось обсуждение будущего переворота в региональном отделении «Единой России». Якобы после выборов будет инициирована смена секретаря Николая Демкина. Причем последнего попросят добровольно объявить о желании уйти на заслуженный отдых.

Говорят, уже завершились поиски понятного для новых властей человека, который возглавил бы реготделение. Речь о первом вице-спикере Заксобрания, бывшем мэре Березников Игоре Папкове. Парламентарий якобы уже выразил готовность «подхватить» партию.

… и Сухих

Также шептуны сообщают, что активно разрабатывается проект и лишения власти председателя Заксобрания Валерия Сухих. Ему после сентябрьских выборов якобы собираются предложить пост председателя правительства Пермского края (политик уже был премьером в 2008—2011 годах). Но через некоторое время кабинет министров отправят в отставку.

А спикером Заксобрания, как говорят, собираются сделать сегодняшнего первого заместителя Сухих — Игоря Папкова. В результате такой многоходовки один из сильнейших пермских политиков лишится влияния. Ну, а в случае повышения Папкова новым вице-спикером станет депутат от «Справедливой России» Илья Шулькин.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Самойлову тоже нашли замену

По разговорам, до конца этого года будет инициирована «мягкая» отставка главы Перми Дмитрия Самойлова. А точнее — ему просто настоятельно предложат другую должность без реальных полномочий.

Ходят слухи, что пост градоначальника уже обещан советнику главы региона Анатолию Маховикову, до декабря прошлого года руководившему администрацией губернатора Виктора Басаргина. Судачат, что Маховикову будет поручено максимально усилить влияние властей региона на Пермскую городскую Думу, которую сегодня контролирует депутат Владимир Плотников.

Полиция готова сотрудничать

Усиливаются слухи о том, что начальник регионального главка МВД Виктор Кошелев после майских праздников будет переведен на службу в другой регион. Однако слухачи утверждают, что генерал встречался с краевыми властями и выразил готовность плотно и плодотворно сотрудничать.

Впрочем, интересанты замены Кошелева, как говорят, находятся в столице и своих планов до конца не раскрывают.

Над Максом сгустились тучи

По слухам, история с «бешеным» лифтом, убившим собаку, сильно ударила по репутации фирмы «Лифт-Сервис» и ее владельца Владимира Макса. Компания является одной из крупнейших в Прикамье по обслуживанию подъемников и претендует сегодня на подряды Фонда капитального ремонта.

Пока комиссия ищет виноватых в гибели собаки, Макс в СМИ упрекнул жителей в неправильной эксплуатации лифта. Ранее бизнесмен пошел на то, чтобы разом отключить порядка 400 лифтов из-за разногласий с управляющими компаниями. Поговаривают, пермские застройщики всерьез задумались о смене подрядчика по поставке и монтажу подъемников и спешно ищут замену «Лифт-Сервису». А чиновники администрации города, по разговорам, уже ведут переговоры с Фондом капремонта и ищут способ избежать сотрудничества с Максом.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юшкова спасает Верховный суд

Слухачи информируют, что Верховный суд РФ заинтересовался уголовным делом в отношении правозащитника и журналиста Романа Юшкова. Последнему грозят три года исправительных работ с запретом заниматься преподавательской и журналистской деятельностью. Поводом для преследования стала статья, в которой Юшков призвал не делать покупок в магазинах, принадлежащих азербайджанцам.

Говорят, в Москве интересуются и действиями прокуратуры и судьи, и тем фактом, что резонансное дело рассматривают в закрытом режиме. По слухам, в Ленинский районный суд Перми уже поступило несколько звонков с просьбой вынести справедливый приговор и «никого не драконить».

Слухи Курганской области

Муратов неудачно выступил

Слухачи рассказывают о неловкой ситуации, которая произошла на дне рождения руководителя регионального политсовета «Единой России» депутата облдумы Евгения Кафеева. Якобы, поздравляя его, промышленник Сергей Муратов посоветовал гнать всех пенсионеров из партии. Однако выяснилось, что среди гостей было немало партийцев преклонного возраста.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сапожников ищет поддержку

Экс-депутат зауральской думы Александр Сапожников, по слухам, активно ищет тех, кто готов поддержать его кандидатуру на предстоящих довыборах в областной парламент. Однако, судя по всему, желающих не так много — сказывается почтенный возраст и история с уголовным делом. «Он готов подключить все свои ресурсы в областном Пенсионном фонде, но ни губернатор, ни единороссы не уверены, что это лучшая кандидатура», — судачат в регионе.

Ильтяков-младший переедет в Частоозерье

Ходят слухи, что депутат областной думы Дмитрий Ильтяков строит коттедж в Частоозерье и хочет перебраться туда на постоянное место жительства из Кургана. Сплетники поговаривают, что в семье депутата возникли разногласия, кое-кто намекает даже на то, что у депутата новая спутница, с которой он намерен связать свое будущее.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мазеин продолжит активно работать

Александр Мазеин после ухода с поста депутата гордумы не думает успокаиваться. Слухачи говорят, что он серьезно озабочен судьбой КМЗ и уже подготовил письмо в правительство РФ с просьбой ускорить процесс передачи завода в Ростех. Якобы для его продвижения Мазеин готов использовать все возможные рычаги и уверен в успехе.

Катайский мэр останется на должности?

Сплетники гадают, останется ли на своей должности глава Катайска Валерий Черных после второго вотума недоверия. Одни уверены, что депутаты все же добьются его отставки, даже если придется поменять устав. Другие говорят, что фигура Валерия Черных на самом деле устраивает главу района Юрия Малышева, поскольку на его недоработки можно списывать многие проблемы.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продавцы нелегального алкоголя ищут поставки

После убийства экс-полицейского в Петухово и активизации борьбы с нелегальным алкоголем, по данным слухмейкеров, в Кургане стали ощущаться сбои в поставках водки из соседнего Казахстана. Ходят слухи, что нелегальные торговцы активно ищут новые пути поставки.

Тупицин пожет пойти в другую думу

Зауральские сплетники обсуждают, почему предприниматель Александр Тупицын не стал выдвигаться на пустующее место в областную думу. Есть предположение, что Тупицын посчитал, что у него больше шансов пройти в городскую думу, где должны освободиться два мандата. Слухмейкеры ожидают, что именно там он попробует свои силы в качестве кандидата от ЕР.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.