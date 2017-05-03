«Я же обещал сфотографироваться… А кто хотел?»

08:45 03 мая 2017 1

За три месяца Максим Решетников (слева) уже в четвертый раз приехал в Березники Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Временно исполняющий обязанности пермского губернатора Максим Решетников в четвертый раз за три месяца посетил Верхнекамье — уже не только для знакомства с промышленниками и знаменитыми провалами грунта, но и чтобы получить поддержку местных единороссов. 2 мая глава региона предстал в образе исполнителя желаний «партии власти» и даже публично жестко призвал к ответу своих подчиненных.

После яркого празднования Первомая Максим Решетников уехал в края, где до сих пор не растаяли сугробы. Врио губернатора наведался в проблемные Березники, куда обещал приезжать ежемесячно. Первым делом — в строящийся микрорайон «Любимов», смотреть жилье для переселения людей, чьи дома оказались в опасной зоне провалов грунта. Сначала глава Березников Сергей Дьяков показал котельную, от которой «запитан» микрорайон. Около 10 минут продолжался малопонятный наблюдателям разговор о «закольцовках» и готовности инфраструктуры. Но, очевидно, Решетников остался удовлетворен состоянием объекта.

В энергичности, с которой Решетников погружается в проблемы региона, есть что-то привлекательное Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Затем делегация переехала в квартал №6. Здесь Решетникову показали одну из достроенных многоэтажек. Приехали министры и застройщики. Экскурсию провел бывший премьер правительства Прикамья, а ныне председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов. В начищенных туфлях глава региона (а за ним многочисленные чиновники и бизнесмены) прошелся по песку и щебню, а затем скрылся внутри здания — устроили совещание. Очевидно, речь зашла и о ремонте дорог — курившего на улице министра транспорта Николая Уханова попросили срочно зайти и присоединиться к обсуждению.

«Окончательно решен вопрос федерального финансирования. Как и обещал березниковцам, я обратился в правительство РФ. Пришлось провести большую работу, но в конечном итоге председателем правительства Дмитрием Медведевым дано поручение.

Из необходимых на переселение 2 млрд федеральных средств 1,25 млрд будут выделены в ближайшие дни из резервного фонда. Еще 750 млн будут выделены на поправках к бюджету — скорее всего, летом этого года. В целом вопрос по финансированию закрыт.

Причем по финансированию не только переселения жителей, но и социальной сферы», — заявил после совещания Решетников.

Затянувшаяся сдача «Любимова» вошла в шорт-лист проблемных вопросов губернатору Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Далее врио губернатора отправился знакомиться с очередными влиятельными промышленниками — его ожидали на предприятии «Ависма», производящем титан (входит в принадлежащую «Ростеху» корпорацию «ВСМПО-Ависма»). Там начали рассказ издалека — с музея и истории, как в 1939—1940 годах зарождался завод. Решетников внимательно слушал рассказ и разглядывал экспонаты. Под стеклом одного из макетов он обнаружил рублевую монету: «До этого здесь школьники ходили, видать!». Главе региона предложили запустить руку в бочки с титановой крошкой. «А можно кусочек забрать?» — обрадовался врио губернатора.

Потом приехавших пригласили в цеха «Ависмы». На предприятии также главе региона организовали встречу с известными блогерами.

Вторая половина дня у Максима Решетникова была политической с очередным знакомством с активом «Единой России» в рамках предварительного внутрипартийного голосования по выдвижению кандидата на выборы губернатора. По условиям праймериз, участник должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений, коих в Прикамье 54 и 1180 соответственно. Ранее Решетников в таком же формате знакомился с единороссами в Верещагино, Кунгуре и Губахе.

За 17 лет в Пермском крае уже четвертый губернатор. «Ависма» — стратегически важное предприятие, его посещает каждый глава. И тут уже знают, с чего нужно начинать — с истории Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зал культурно-делового центра заполнился на две трети — приехали 63 секретаря из Березников, Соликамска, Красновишерского, Усольского, Чердынского и Соликамского районов. По традиции ведущим мероприятия стал руководитель исполкома пермского отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Максим Решетников внезапно вошел через главный вход и устремился к сцене. Публика встретила его непродолжительными аплодисментами. Григорьев разъяснил собравшимся, что заранее было отобрано девять вопросов к кандидату. По ходу встречи вопросы следует направлять исключительно в письменном виде. Публика молча ожидала начала действа, а один из зрителей не удержался и в тишине «зашипел» бутылкой пепси-колы.

Решетникову предоставили слово, он встал из-за стола и уверенно направился к краю сцены. Он вновь отказался от ручного микрофона и воспользовался гарнитурой, дающей возможность свободно жестикулировать.

«Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшняя встреча для меня очень важна…» — начал свое выступление Решетников. Он отметил, что сперва расскажет о себе, а уже потом — о своей предвыборной программе.

«Можно с собой взять?», — Решетников щедр на живые эмоции. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Я пермяк. Родился в Перми. Папа — тоже пермяк, мама после распределения приехала в Пермь. Остались. Довольно типовая ситуация», — с улыбкой на лице рассказывал о своей семье Решетников. Сообщил публике, как встретил будущую жену все так же в Перми — «у нас такая пермская семья».

Далее кандидат сообщил, что начинал карьеру еще при губернаторе Пермской области Юрии Трутневе, затем работал в команде губернатора края Олега Чиркунова, позже получил предложение трудоустроиться в Министерство регионального развития РФ. Работал в аппарате правительства, когда кабинет министров возглавлял Владимир Путин, после чего был приглашен в команду мэра Москвы Сергея Собянина — в статусе министра возглавил столичный департамент экономической политики и развития Москвы. «Такой был… Один из очень больших департаментов», — охарактеризовал Решетников свое прежнее место работы.

В россыпи перечисленных знаменитых государственных деятелей не нашлось места разве что имени Виктора Басаргина, которого Решетников как раз сменил на посту губернатора в феврале.

«Назначение я воспринял как большой аванс, честь, возможность вернуться на родину и применить здесь полученные знания и опыт», — подчеркнул глава региона и отметил, что считает «Единую Россию» «несущей конструкцией сегодняшней политической системы», поэтому хочет в сентябре идти на выборы при поддержке именно этой партии.

Врио губернатора не скрывает, что ему удобно жестикулировать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вступление и рассказ о себе растянулись надолго — когда Решетников перешел к тезисам своей программы, публика, как будто уже утомилась. Тем не менее, собравшиеся внимательно следили за выступающим. Некоторые, впрочем, «углубились» в свои мобильные телефоны — у одной женщины гаджет даже выпал из рук и громко ударился о пол.

Решетников стал рассказывать, какими он видит развитие дорожного строительства, здравоохранения, образования, газификации. Врио губернатора «разогнался», заговорил быстро и, как и на прошлых встречах, опять углубился в детали. Но внимание единороссов главе региона удалось удержать.

На этот раз Решетников в меньшей степени старался угодить зрителям и позволил себе жесткие реплики по принципиальным вопросам.

«По условиям военного времени, будем относиться к территориям, где растут долги за газ», — предупредил глава региона.

Хорошая оценка для выступающего: хочется записать его на видео, чтобы показать в семье Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вопросы, адресованные кандидату, затронули проблемные темы севера Прикамья: затянувшееся строительство микрорайона «Любимов» в Березниках, отсутствие детского сада в селе Рябинино, неблагоустроенные дворы в Красновишерске, необходимость реконструкции дороги Соликамск — Березники, невозможность записаться к врачу в поликлинику, недостаток молодых педагогов. По всем вопросам врио губернатора заверил, что они сегодня уже решаются.

Главе региона пожаловались, что в Соликамске на опасном участке дороги нужен светофор. Выяснилось, что Решетников этот участок дороги видел, причем в момент смертельного ДТП. Дал указание начинать работы уже сейчас — в начале следующего года финансирование будет.

Другая жалоба — давно обещанной больницы в Чердыни все нет и нет. «Кто из Чердыни? Давно обещали людям?» — запросил ответ Решетников и потребовал, чтобы к концу 2018 года больница была сдана.

Из зала поступило 17 вопросов, из которых прозвучали несколько. Врио губернатора сообщили, что в поселке Верхняя Язьва, где живут 110 школьников, школа не достроена. Информация явно напрягла Решетникова, и он потребовал ответа от представителя минстроя, который сослался на местных властей.

Атмосферу попытался разрядить вице-премьер Роман Кокшаров: «Школа строится. Документацию перепроверили, она прошла экспертизу. Осталось отработать главе с подрядчиками…».

«Завтра ко мне зайдете с товарищами. Я скажу, куда смотреть, а куда не смотреть», — жесткий ответ Решетникова явно понравился публике, кто-то даже зааплодировал.

В финале встречи ведущий озвучил «еще один серьезный вопрос»: секретарь первичного отделения из Соликамска Рашид Хусаинов попросил главу региона о совместном фото. Зал расхохотался.

Поездка так вдохновила губернатора, что он попросил дать ему слово для финального комментария Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетникова уже отпустили, однако он еще раз попросил предоставить ему слово. «Увиденное мной в Соликамске и Березниках на предприятиях, вызывает у меня гордость, что они сохранились. Люди за них держатся, директора думают о предприятиях. Верхнекамье нужно людям, которые там живут», — заявил врио губернатора и предложил отбросить мысли о том, чтобы всем разъехаться с севера Прикамья.

«У меня впечатление от края очень-очень позитивное. Нет таких проблем, по которым не было бы понятно, что нужно делать. Надо просто делать», — заявил Решетников и пообещал, что будет соответствовать ожиданиям земляков. Публика проводила участника праймериз бурными аплодисментами.

Уже в фойе, снимая гарнитуру и прилегающую к ней аппаратуру, Решетников встревожился — он вспомнил, что его просили о фото. «Я же обещал сфотографироваться… А кто хотел?» — врио губернатора стал искать глазами автора записки.

Соликамец Рашид Хусаинов развеял тревогу главы региона, выбежав из зала. Совместное фото состоялось, и Решетников покинул Березники в приподнятом настроении.