Кремль нашел Кувашеву двух спарринг-партнеров

13:29 04 мая 2017 0

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын могут стать оппонентами на праймериз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ровно через неделю, 11 мая, стартуют праймериз по подбору кандидата на пост губернатора Свердловской области от «Единой России». В предварительном голосовании примут участие не менее двух претендентов. Его победитель будет выдвинут партией для участия в основных выборах. Занявший второе место участник, согласно внутрипартийным рекомендациям, будет впоследствии представлять интересы победителя в Совете Федерации РФ. У остальных кандидатов (если такие будут) также появится шанс на сенаторство.

Как пояснил «URA.RU» руководитель регионального исполкома «ЕР» Александр Косинцев, правом выдвигать участников праймериз обладают только областной политсовет и генсовет партии. Пока достоверно известна фамилия лишь главного кандидата. Им станет временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев, который и должен одержать победу. Переговоры о его будущих спарринг-партнерах продолжаются.

Гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что у Куйвашева будут достойные соперники. «Наиболее вероятными кандидатами являются [генеральный директор УГМК] Андрей Козицын и [председатель Законодательного Собрания Свердловской области] Людмила Бабушкина. С учетом того, что Куйвашева назначил врио губернатора президент РФ, выдвижение остальных кандидатов обусловлено необходимостью соблюдения внутрипартийных процедур, обкатки предвыборной программы Куйвашева и формирования элитной коалиции вокруг врио губернатора», — подчеркнул московский эксперт.

Близкие к администрации губернатора источники также обсуждают возможность участия в праймериз лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. По некоторым данным, его фигуру лоббирует первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.

Александр Косинцев разъяснил порядок проведения праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидатам предстоит лично встретиться как минимум с половиной секретарей первичных отделений «Единой России». По словам Александра Косинцева, общение будет строиться по «кустовому» принципу — участникам праймериз предстоит по заранее утвержденному графику проводить совещания в разных частях региона, в каждом из которых примут участие большие группы высокопоставленных партийцев. Итоговое голосование состоится в июне — начале июля на региональной конференции «ЕР». Победитель будет на ней же выдвинут официальным кандидатом в губернаторы.

«Борьба будет серьезная, особенно если на праймериз столкнутся Куйвашев и Козицын. Гендиректор УГМК контролирует ситуацию в ряде крупных городов, в ряде других муниципалитетов он известен как эффективный хозяйственник. С учетом его далеко не радужных отношений с Куйвашевым и накопившихся к врио губернатора вопросов на местах ход праймериз может выйти из-под контроля.

И тогда у Козицына появится шанс победить на внутрипартийном голосовании. Это станет неприятным для партии прецедентом в рамках всей страны», — рассуждает член свердловского политсовета «ЕР».

Он напоминает, что ранее голосования делегатов областных конференций уже преподносили неожиданные сюрпризы. В частности, в декабре 2016 года в ходе избрания секретаря регионального политсовета никому не известный кандидат Виктор Сериков набрал 56 голосов. Результат Виктора Шептия — 169 голосов. «Кандидатура Шептия была тогда согласована с генсоветом. Но если бы его соперник был не техническим, а известным, то делегаты вполне могли бы оставить Шептия без поста», — говорит источник агентства.

Сенатору Эдуарду Росселю в этом году исполняется 80 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если праймериз пройдут по заранее намеченному сценарию, то Андрей Козицын станет главным претендентом на вхождение в Совет Федерации вместо заседающего в нем сегодня Эдуарда Росселя. Если в число победителей предварительного голосования войдет Людмила Бабушкина, то ей, с большой долей вероятности, предложат стать сенатором от Заксобрания.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий подчеркнул в разговоре с «URA.RU», что окончательное решение по поводу альтернативных участников предстоящих праймериз пока не принято. Обсуждение этого вопроса продлится как минимум до конца текущей недели. «Праймериз „Единой России“ давно стали традиционной процедурой. В этом году предварительное голосование будет отличаться от проходивших ранее. Безусловно, его фаворитом станет врио губернатора Евгений Куйвашев. На праймериз мы отточим и обкатаем его предвыборную программу, а также сформируем группу фигур, на которую он будет опираться на выборах», — пояснил лидер свердловского отделения «ЕР».

Виктор Шептий заявил, что «жесткой привязки» между тем, кто займет второе и последующие места, и тем, кто станет в результате сенатором, нет: «Не исключаю, что эти фамилии будут связаны. Но определять список кандидатов в члены Совета Федерации — полномочия кандидата в губернаторы, в которые мы не вмешиваемся».

Получит официальный комментарий в УГМК не удалось. В неофициальных разговорах представители компании выразили сомнение, что Андрей Козицын согласится участвовать в праймериз: «Он генеральный директор крупного холдинга. И у него нет мотивов и возможности оставить производство».

Дозвониться до спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной не удалось.