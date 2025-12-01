В первый день зимы в Перми зажгут огни на новогодней елке Свердловского района
Пермяков зовут зажечь огни на первой новогодней ели
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми 1 декабря начнется праздничное украшение города к Новому году. В 17:00 на площади у ДК им. А. Г. Солдатова пройдет торжественная церемония зажжения огней на новогодней елке Свердловского района.
«1 декабря в 17:00 на площади у ДК им. А. Г. Солдатова состоится торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Свердловского района. Гостей праздника ждет яркая программа. Кульминацией вечера станет совместное зажжение новогодних огней», — говорится в сообщаении в группе администрации Свердловского района Перми в соцсети «ВКонтакте».
В рамках праздника жители и гости города смогут принять участие в развлекательных мероприятиях и окунуться в атмосферу предстоящего праздника. Запланированы игры с аниматорами, выступления Деда Мороза и Снегурочки, а также традиционный хоровод вокруг елки.
Праздничные мероприятия официально стартуютв Перми 14 декабря. В этот день зажгутся огни на главной елке города, которую установят на эспланаде. Уже с 17 декабря начнет работу дача Деда Мороза. В январе она будет открыта для индивидуальных посетителей. Приемная Деда Мороза откроется в Хрустальном зале на набережной Камы 25 декабря.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!