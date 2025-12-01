В первый день зимы в Перми зажгут огни на новогодней елке Свердловского района

Пермяков зовут зажечь огни на первой новогодней ели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми 1 декабря начнется праздничное украшение города к Новому году. В 17:00 на площади у ДК им. А. Г. Солдатова пройдет торжественная церемония зажжения огней на новогодней елке Свердловского района.

«1 декабря в 17:00 на площади у ДК им. А. Г. Солдатова состоится торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке Свердловского района. Гостей праздника ждет яркая программа. Кульминацией вечера станет совместное зажжение новогодних огней», — говорится в сообщаении в группе администрации Свердловского района Перми в соцсети «ВКонтакте».

В рамках праздника жители и гости города смогут принять участие в развлекательных мероприятиях и окунуться в атмосферу предстоящего праздника. Запланированы игры с аниматорами, выступления Деда Мороза и Снегурочки, а также традиционный хоровод вокруг елки.

Продолжение после рекламы