Свердловчане готовы снова испортить 60% бюллетеней

23:25 04 мая 2017 0

Бунт в северных свердловских городах неизбежен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне выборов свердловского губернатора власть потеряла контроль над частью населения. Разочаровавшиеся в мэрах и партийцах избиратели создают общественные движения, организовывают минтинги. Они договариваются о протестных действиях в чатах, выдвигают кандидатов в местные думы. «URA.RU» еженедельно публикует обзоры, рассказывая, что волнует людей в конкретных муниципалитетах. Ранее мы проанализировали обстановку в 24 городах. На этот раз агентство рассказывает, почему накаляется ситуация в четырех северных муниципалитетах.

Волчанск готов к новым федеральным телескандалам

Провинциальный Волчанск со своим 10-тысячным населением стал в 2012 году центром политического протеста на Урале. На выборах главы города избиратели испортили почти 60% бюллетеней в знак протеста против отстранения от кампании директора местной школы Сергея Воронина.

В январе 2014 года победивший по итогам голосования мэр Александр Вервейн настоял на увольнении бывшего оппонента. На защиту директора школа вышли и ученики школы, и их родители. Защитники Воронина направляли письма в его поддержку на имя президента РФ Владимира Путина, областного министра образования Юрия Биктуганова, бывшего федерального детского омбусмена Павла Астахова. Активисты в 16 регионах страны провели пикеты в поддержку коллектива волчанской школы. О скандале рассказали многие федеральные телеканалы и даже международные издания.

Волчанские школьницы были вовлечены в политические сражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После увольнения Воронин уехал в Москву, оставшись при этом депутатом местной Думы. Источники «URA.RU» сообщают, что в ближайшее время он может вернуться в родной город, чтобы принять участие в выборах в местную Думу и подать заявку об участии в выборах главы города. Опрошенные «URA.RU» эксперты не исключают, что российские власти и СМИ вновь заинтересуются событиями в муниципалитете.

Соратники Сергея Воронина могут получить неожиданную помощь со стороны силовых структур. В 2014 году силовые структуры возбудили уголовное дело по факту нецелевого использования горадминистрацией 32 миллионов рублей. Оно было спущено на тормозах, возобновление расследования кардинально изменит расстановку политических сил в Волчанске. Социальную обстановку осложняют и социально-экономические проблемы. В городе остался лишь один завод, муниципалитет входит в число лидеров по безработице и убытию населения.

Однако ближайший соратник экс-директора школы, депутат местной Думы, редактор муниципальной газеты Андрей Бурнин в разговоре с «URA.RU» попросил не делать поспешных прогнозов: «Не нужно делать из Воронина икону. Не знаю, есть ли у него притязания на пост главы». Бурнин прогнозирует, что оппозиционеры, скорее всего, примут участие в выборах в местную дДму, но со стратегией борьбы определятся позднее.

Источник в администрации губернатора считает, что глава города «трезво оценивает ситуацию»: «Александр Вервейн не занимается шапкозакидательством. Мы ожидаем конкурентной кампании. Народ не обозлен. В том числе благодаря тому, что Вервейн активно занимался расселением ветхого и аварийного жилья». Источник не исключил, что Вервейн решит принять участие в выборах в местную Думу в качестве кандидата в депутаты: «Он готов лично заниматься политикой. Готов на кон поставить свою репутацию. Такую позицию можно только уважать».

Верхотурье потеряет 10,8 миллиарда рублей. Город спасет лишь патриарх

В Верхотурье впервые за последние три года пройдет митинг протеста. Мэрия согласовала заявку о проведении 11 мая акции напротив городской администрации с требованием снизить тариф на тепло, вырабатываемый местной котельной. Сегодня он один из самых высоких в городе. Предыдущий митинг в 2014 году привел к политическому скандалу. Областные власти были вынуждены в срочном порядке принимать программу по коммунальному развитию города, провести в нем смену власти.

Глава Верхотурья Алексей Лиханов уверен, что митинг свидетельствует о протестных настроениях среди горожан. «Настроение участников митинга формирует один человек — организатор митинга, депутат гордумы Александр Зыков. Ко мне по поводу высоких тарифов не обращался ни один горожанин».

В Верхотурье возвращается политический бунт Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

У самого Александра Зыкова другие мнение: «К Лиханову не обращались, потому что никто не видел в этом смысла». Он напомнил, что инициативная группа — более десятка местных жителей — писала письма федеральным властям, губернатору, в региональную энергетическую комиссию. И настаивает, что инициатива организации акции принадлежит самим горожанам, для которых резко подорожавшие коммунальные платежи стали неподъемными.

Протестные настроения в городе подогревает оптимизация местных учреждений здравоохранения. Лаборатории для исследования анализов сейчас находятся в другом городе, части больных также приходится ездить в другую больницу за много километров. Горожанам не хватает рабочих мест, малый бизнес не развивается.

Мэр Лиханов не исключил, что участники предстоящего митинга попробуют выступить на нем с требованием отставки главы города и сити-менеджера Василия Сизикова. Руководитель города предупредил, что в этом случае организаторы мероприятия понесут наказание, так как такие лозунги не указаны в заявке.

Градоначальник отметил, что в муниципалитете идет реконструкция поликлинического отделения. На следующей неделе в город приезжает замминистра здравоохранения, чтобы обсудить с местными властями размещение лечебных объектов. Лиханов напомнил, что в конце прошлого года Верхотурье стало единственной территорией, на которой был снижен тариф на теплоснабжение (на 7,2%). В городе реализуется программа газификации территорий, которая позволит верхотурцам перейти на автономное, более дешевое отопление домов.

В тоже время мэр не стал отрицать проблем в городской экономике. Инвесторы, проводившие в последнее время с администрацией города переговоры, отказались от реализации проектов. В конце 2016 года распущен оргкомитет проекта «Духовный центр Урала». Согласно проекту, город должен был получить из четырех источников в общей сложности 10,6 миллиардов рублей.

Источник в администрации губернатора проявил недовольство по поводу недостаточной активности Лиханова и заверил, что все перечисленные проблемы не являются критическими: «Проблемы с тарифами на теплоснабжение в городе известна. И сити-менеджер ею занимается. Проект „Духовный центр Урала“ действует. Мы ожидаем в 2018 году визита в Свердловскую область патриарха Кирилла. Он примет участие в „Царских днях“. Мы будем предлагать включить в программу его визита Екатеринбург, Алапаевск и Верхотурье. Поэтому нам нужна программа. И говорить об ее упадке неправильно».

В Карпинске ждут «люмпенский протест»

Источники «URA.RU» подчеркнули, что глава Карпинска Андрей Клопов в полной мере контролирует политическую обстановку в городе. В частности, в местной Думе лишь один оппозиционный депутат. Принадлежность к клану экс-мэра Сергея Бидонько (до избрания Клопов был хорошо знаком с Бидонько и считался его официальным преемником) гарантировала ему принятие со стороны местных элит. Однако у горожан есть серьезные претензии к местной экономике. Из крупных предприятий в городе продолжают работу лишь машиностроительный завод и хлебозавод.

Люмпены стали главным оружием карпинских политиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самый громкий конфликт связан с некачественно возведенными домами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Они организовали инициативную группу, направив жалобу в ОНФ. Прибывшим на место общественникам рассказали, что за квартиры с грибком на стенах карпинцам приходится платить коммунальные платежи в размере более 10 тысяч рублей. Некоторым выселенным из бараков горожанам до сих пор не дали квартир.

В администрации губернатора скандал с домами для переселенцев считают «дутым»: «Туда заселили „люмпенский элемент“. И когда жители бараков заехали в новые помещения, то не изменили в нем свои привычки. Не глава и не Бидонько сняли дверь в подъезд, после чего он разморозился. Недоработка администрации лишь в том, что она не разъяснила горожанам порядок общежития и нормы поведения».

В Североуральске общественники пошли на захват гордумы

Важным событием политической жизни Североуральска стало создание общественного движения «Город — наш общий дом», представители которого уже начали поиск независимых от мэрии и партий кандидатов в депутаты местной Думы.

Как заявил «URA.RU» лидер движения Владимир Головкин, горожане объединились в знак протеста против введения повышающего коэффициента на тарифы на теплоснабжение. Для владельцев квартир, в которых не установлены приборы учета, в декабре прошлого года они выросли на 40%. «Такое решение взбудоражило горожан. Мы написали письмо в органы власти, после чего решили действовать совместно. В январе коэффициент отменили. Теперь нужно будет производить перерасчет с учетом сделанных начислений», — говорит общественник. В дальнейшем общественники намерены отстаивать и другие свои права, а также участвовать в политической жизни города.

Напряжение в городе подогревает раскол в местной Думе. Она в течение нескольких месяцев отказывалась удовлетворять поручение губернатора об отмене смешанной системы выборов депутатов. Принятие решения блокировали семь депутатов, считающихся членами команды экс-мэра Владимира Ильиных. «Потом им „прижали хвост“ и решение было принято. Но этот случай еще раз показал, что город под управлением исполняющего обязанности главы Василий Матюшенко и поддерживающих его депутатов проголосуют на губернаторских выборах против Евгения Куйвашева. Я об этом заявлял много раз и еще раз подтверждаю свою мысль», — пояснил депутат гордумы Виктор Ильин.

Представитель администрации губернатора при этом уверен, что в Североуральске «нет проблем со входом в избирательную кампанию: «Все противоречия, которые были, сняты. Сейчас и областные, и городские депутаты вовлечены в процесс, работают единой командой. Из заметных проблем в городе есть лишь бездействие управляющих компаний и несвоевременное реагирование властей на запросы жителей».