Комарова готовит юбилей, который вырвет Югру из «матрешки»

23:29 09 мая 2017 0

Ханты-Мансийск готовится разыграть новую идеологическую карту: соседи по "матрешке" удивятся Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В правительстве Натальи Комаровой решили переписать историю. Власти отыскали событие, которое поможет изменить в глазах жителей образ региона. В скором времени югорчане узнают, что живут на земле почти с тысячелетней историей. Теперь они не придаток цивилизованного юга, а самодостаточный край со своими традициями, памятными датами, и героями. Свежий девятитомник югорской истории уже практически написан, а в школах с 2018 года могут появиться новые, идеологически правильные учебники.

В 2018 году исполнится 825 лет со времени основания первых угорских княжеств. Речь идет о хантыйских и мансийских раннегосударственных образованиях, расположенных на территориях Северного Урала и побережье Северного Ледовитого океана от пролива Югорский Шар до устья реки Таз. Эту дату идеологи правительства Натальи Комаровой раскопали, занимаясь разработкой концепции так называемой «самостоятельности и веры в собственные силы» — сверхидеи, согласно которой, автономный округ не является просто ресурсной базой, куда временно приезжают на заработки, а представляет собой место для полноценной жизни целых поколений.

В Югре пишут собственные учебники истории Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К 825-летию даты начала отчета существования Югры власти региона готовят ряд крупных мероприятий. В частности, ученые заканчивают написание истории автономии. Впоследствии, с учетом согласованных тезисов, будет издан школьный учебник. Также рассматривается возможность провести под эгидой этой даты очередной международный кинофестиваль «Дух Огня», который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске.

«825 лет — дата, безусловно, не самая круглая. Но иных вариантов не было. Пока дождемся юбилея, закончится срок полномочий правительства. Решено уже сейчас со всех доступных площадок начать формировать мнение о том, что у Югры есть своя большая история, а губернатор отстаивает независимость и самостоятельность региона. В ближайшем будущем будут также пересмотрены государственные символы округа», — комментирует собеседник «URA.RU» из ближнего окружения губернатора.

Согласно версии источника, Наталья Комарова намерена войти в историю автономии, как губернатор, приведший югорский народ к осознанию самоидентичности. Если ее предшественник Александр Филипенко дал региону самостоятельность на бумаге, то Комарова подарит югорчанам независимость в умах.

Инсайдер в Думе ХМАО-Югры выдвигает иную интерпретацию происходящих событий. Согласно этой точке зрения, администрация губернатора с помощью идеологических экспериментов противится экспансии соседних территорий. Гипотетическая интеграция «матрешки» неизбежно приведет к переделу сфер влияния в экономике и перераспределению ресурсов в регионах. Не исключено, что, сформировав нужный психологический фон, команда Натальи Комаровой получит весомый аргумент для дискуссий в федеральном центре, и таким образом обезопасит себя от притязаний со стороны.

Напомним, в 2014 году Тюменская область праздновала 70-летие своего создания, а в прошлом году административный центр — Тюмень — отмечал только 420-летие.

Опрошенные агентством эксперты, историки, социологи, и политологи, сходятся во мнении, что при должном администрировании, затея с созданием собственной истории сыграет положительную роль в жизни региона и позволит Югре заметно выделиться на фоне соседей. Глава Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин утверждает, что дата 825-лет со дня основания первых угорских княжеств безусловно нужна как минимум для формирования региональной идентичности. По данным собеседника, историки Югры уже написали девять томов исторического корпуса.

«Этот поворот в установках в отношении к „территории проживания“, превратившейся в общественном сознании югорчан в „малую Родину“ произошел не сегодня, и постепенно лет за пять стал доминирующим и принес свои плоды. Смысл этого поворота в том, что Югра становится не производственной площадкой, а родным краем, имеющим богатую историю, а не только полезные ископаемые, где живут целые поколения жителей. Это консолидирующая, позитивная, созидательная идеология, а не идеология противостояния. И это фундамент формирующегося образа современного, передового, успешного региона, который активно работает не только в традиционных промышленных направлениях, основанных на освоении природных ресурсов, но и в направлении диверсифицированных отраслей», — комментирует политолог.

Как считает директор центра «Югра-социум» Югорского государственного университета Илья Верховский, Югра — это регион-медиатор, который фундаментально снимает противоречия между севером и югом, востоком и западом, древностью и современностью, между аборигенами Югры и пришлыми, «чужими» поселенцами. Для югорской региональной цивилизации, по мнению социолога, в той или иной степени такими «чужими» на разных этапах истории были: русские (от новгородцев и соратников Ермака до старожильческого населения), политические ссыльные первой половины XX века, нефтяники, и приехавшие в Югру в 60-70-х годах специалисты, мигранты постсоветского времени.

Верховский говорит, что «чужой» для автономии в принципе была вся обжитая часть России, так называемая — «большая земля».

«Самое интересное, что Югра как многокомпонентная региональная цивилизация—медиатор постепенно сняла со всех вышеперечисленных категорий ярлык «чужое» и медленно, но полноформатно «освоила» их. Современная Югра — глубинно синкретична. Несмотря на нефтяное освоение территории и высокий уровень жизни населения, комфортность проживания в югорских городах и поселках, архаика, как наследие таежно-речной цивилизации обских угров, никуда не ушла. Она прорастает сквозь модерн и постмодерн. Поэтому обращение к древним этапам югорской истории логично и закономерно — они никуда и не уходили.

Региональный патриотизм — это закономерное развитие патриотизма российского, по модели «Россия — радуга регионов».

И настоящий патриотизм начинается даже не с региона, а с города, поселка, леса, двора. Тогда он — настоящий», — рассуждает ученый.

Власти ХМАО намерены привить югорчанам новую любовь к округу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По словам журналиста, преподавателя истории из Ханты-Мансийска Дмитрия Сотникова, Югра сегодня остро нуждается как в собственной науке о прошлом, так и мощной идеологии. Чем больше будет дат, историй, героев, даже мифов — тем лучше. Это позволит объединить людей. Сотников вспоминает внутреннюю политику эпохи Филипенко, когда понятие «югорчанин» культивировалось не только в самом регионе, но и на федеральном уровне.

«Мы, жители Западной Сибири, гордились своим регионом. Нас объединяла его недавняя история, и нам было, чем гордится. Мы считали себя особенными. Потому, что холодно, тяжело. Потому, что совершается подвиг освоения огромного жизненного пространства. Потому, что города мы сами себе построили. Потому, что построен мост „Красный дракон“ [находится в Ханты-Мансийске]. И много чего еще. А потом наступил провал. Идеологией такого рода в регионе никто не занимался. Если сейчас такие люди нашлись, если они ищут даты, образы, героев, события, факты, если найдут инструменты по продвижению этого всего, — будет очень хорошо. Нужен новый образ Югры», — считает собеседник.

Дмитрий Сотников приводит в пример Ямал, где есть свой бренд — «Арктика» — вокруг, которого строится вся политика. «У них даже губернатор — „Капитан Арктика“. И нам нужен новый образ. Если он будет найден, внедрен в сознание и там останется, — отлично», — рассуждает эксперт.