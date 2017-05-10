20:18 10 мая 2017 0

Вырастить урожай - только полдела, нужно его собрать и выгодно продать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские аграрии готовятся изменить стратегию бизнеса: государство объявило новые закупочные цены на сезон 2017/18. Вкупе с достаточно позитивным прогнозом на урожай, положение дел в отрасли ухудшится. Тем более, что не распроданы и запасы предыдущих лет. О настроениях в самой доходной отрасли сельского хозяйства Курганской области — в нашем материале.

Богатый урожай пшеницы (1,9 млн тонн), который зауральские хлеборобы получили прошлой осенью, до сих пор не распродан — на складах хранятся десятки тысяч тонн пшеницы, знает источник агентства в отрасли. Все из-за того, что аграрии так и не дождались адекватных цен. Объемы государственных интервенций при этом падают год от года. По данным первого заместителя директора департамента АПК правительства Курганской области Юрия Михеева, в 2016 году государство купило у зауральских аграриев 81,4 тыс. тонн пшеницу на сумму 713 млн рублей. Годом ранее была закуплена 131 тыс. тонн.

Богатый урожай прошлого года еще не распродан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ожидается, что в 2017 году в России урожай пшеницы будет на уровне прошлого года — это значит, что цены продолжат падать. Озвученные на 2017 год расценки для будущих интервенционных закупок уже заметно ниже прошлогодних. Начальная цена на пшеницу 5 класса (класс зависит от количества клейковины, чем показатель выше, тем дороже зерно) составляет 7600 рублей за тонну (в 2016 году — 8800 рублей), на пшеницу 4 класса — 9000 рублей за тонну (было 10400 рублей). При этом, чем больше заявок, тем ниже упадет конечная цена.

«Государство стимулирует производить высококачественное зерно», — объясняет госполитику Юрий Михеев. О необходимости ориентироваться на более качественное зерно говорит и зауральский сенатор Сергей Лисовский, который входит в аграрный комитет Совета Федерации. «Мы отразили в нашем решении, что чрезмерно завышенный экспорт по дешевому зерну дает большие риски», — отметил он.

Сенатор уверен, что рынок, который контролируют три крупные иностранные зерновые компании, достаточно легко перекрыть для России. Это может спровоцировать настоящие «хлебные бунты» производителей зерна, которые привыкли работать «с колес» и едва ли переживут год без сбыта.

Однако курганские аграрии напоминают — погодные условия Урала и Сибири не позволяют выращивать высококлассную пшеницу. «У нас все заинтересованы производить качественную пшеницу — в этом прямая выгода, поскольку ее можно продать дороже, — говорит депутат областной думы Олег Колташов. — Но стоит ударить заморозкам или во время сбора урожая пройти дождю, и клейковина падает. Это от нас не зависит». Депутат отмечает, что в таких условиях производители теряют мотивацию вообще заниматься выращиванием пшеницы. И это при том, что растениеводство — наиболее прибыльный в Зауралье вид сельскохозяйственного бизнеса.

Юрий Михеев считает, что ситуацию могли бы немного исправить более «длинные» интервенции — если бы цены объявляли не на год, а, скажем, на три. Однако Олег Колташов уверен, что эта мера — недейственная и необходимо работать над другими возможностями, в частности — над разработкой путей экспорта пшеницы на Дальний Восток.

Сенатор Сергей Лисовский предрекает «хлебные бунты» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пробиться к потенциально интересным рынкам Китая и стран Юго-Восточной Азии пока мешают высокие железнодорожные тарифы и отсутствие необходимой инфраструктуры. «РЖД пока не хотят снижать стоимость тарифа. Они хотят, чтобы государство компенсировало им расходы», — рассказал сенатор Сергей Лисовский. Зерновой терминал во Владивостоке только начали проектировать, но уже и это вселяет надежды в сельхозпроизводителей.

В департаменте АПК настроены более скептически. Юрий Михеев отмечает, что в том же Китае также весьма высокие требования к пшенице. Кроме того, он отмечает, что зауральские экспортеры слишком мелкие и производят недостаточные объемы. Чтобы разобраться в непростых вопросах транзита на экспорт, аграриям Курганской области необходима кооперация. «Мы разрабатываем проект по стимулированию экспортеров и хотели бы, чтоб в его руководство вошел Олег Колташов», — отметил Михеев.