Пермский край завалит мокрым снегом

Аномальное количество осадков ожидается в Прикамье Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае 15 ноября ожидается аномальное количество осадков. Ожидается, что выпадет до 30–40% месячной нормы для ноября. Обильные осадки связаны с циклоном, который принес в регион дождь и мокрый снег, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.





«Ожидаемое количество осадков в Перми может быть до 20 мм, на востоке края — до 25–30 мм. Это составляет 30–40% от месячной нормы ноября. На севере края либо сформируется временный снежный покров высотой 3–8 см, либо (на крайнем севере и в горах) произойдет прибавка снега к ранее выпавшему на 5–10 сантиметров», — сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.