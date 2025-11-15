Топ-10 самых известных зданий города Перми

Пермь в 2025 году отметила 302 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Прикамье год за годом растет количество туристических поездок. В первую очередь туристы видят краевую столицу — Пермь, которая к своему 300-летию заметно преобразилась. В городе обновили дороги, парки, памятники и фасады многих исторических зданий. Какие самые известные здания находятся в Перми, какими сооружениями известен город и какова его история — в нашем материале.

Здание галереи передано РПЦ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спасо-Преображенский собор

Здание Спасо-Преображенского собора, в котором до 2023 года располагалась Пермская государственная художественная галерея, является одним из главных символов Перми. Собор построен в 1820-х годах и до революции принадлежал епархии. Галерея в нем размещалась с 1932 года. В 2011 году власти Пермского края и Росимущество передали памятник архитектуры Русской православной церкви. В 2023 году были закрыты основные экспозиции музея и галерея покинула здание собора и вывезла из него коллекцию.

Вуз занял здание управы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Главный корпус Педуниверситета

Строительство здания будущего главного корпуса ПГГПУ началось в 1913 году на перекрестке улиц Сибирской и Пушкина (ранее — Большая Ямская). Первоначально оно предназначалось для Пермской губернской земской управы. Проект разработал архитектор пермского земства Евгений Волошинов. Принцип постройки башни здания и ее вид схож с Капитолием в Вашингтоне и Казанским собором в Санкт-Петербурге.

Продолжение после рекламы

В 1916 году, когда строительство здания было окончено, губернское земство приняло решение передать здание для нужд открываемого Пермского университета, а в 1922 году в здании разместился педагогический факультет. В 1930 году факультет был преобразован в отдельный вуз — Пермский педагогический институт. С тех пор здание является главным корпусом вуза, который ныне носит название Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Здание принадлежало купцу Любимову Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Театр Юного Зрителя

Здание построено в начале ХХ века по проекту Александра Турчевича. По легенде, в здании бывшего купца Любимова. поселился призрак бывшей жены купца. Елизавета Любимова рано осталась вдовой, и во время революции ее выселили из дома, как и большинство пермских купцов, кто не успел уехать. После того, как дом реквизировали большевики, она скиталась по городу, спала на скамейках, а однажды вовсе пропала. Порой у артистов театра таинственно пропадают платья, и артисты видят странный женский силуэт. Сегодня здание и пристрой к нему становятся одним из популярных мест пермяков.

О здании ходят неоправданные легенды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Здание ГУВД Пермского края

Здание ГУВД Пермского края строилось с 1949 года. Проектные документы на него не сохранились, но известно, что пятиэтажное здание с башней в три этажа со шпилем (высота башни — 43 метра) было построено к июлю в 1952 года по проекту архитектора М. А. Парелина. Оно выполнено в стиле советского монументального классицизма и занимает весь квартал между Комсомольским проспектом и улицей Героев Хасана. Угол здания, выходящий на площадь, оформлен в стиле силуэта знаменитых московских «высоток» 1950-х годов. В то же время, в архитектуре самой башни явно прослеживаются следы древнерусской архитектуры XV-XVI веков (например, Троицкой башней Кремля). Именно сочетание древних и современных приемов позволили придать архитектурному комплексу «Башни смерти» уникальную композицию.

По легенде, в «Башне смерти» в годы наиболее страшных сталинских репрессий расстреливали людей, а потом зарывали их тела прямо во дворе. По другой версии, людей там не расстреливали, а пытали. На само здание строилось с 1949 по 1952 год для министерства госбезопасности (МГБ) Пермской (тогда — Молотовской) области. Таким образом, все истории о расстрелах и пытках — вымыслы.

Сквер у театра является одим из любмых мест прогулок у пермяков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Театр оперы и балета

Трехэтажное каменное здание в стиле позднего русского классицизма было построено по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Строительство велось на пожертвования горожан. Большой вклад внес видный общественный деятель Перми Павел Дягилев, дед знаменитого импресарио Сергея Дягилева. Новое здание было оборудовано разнообразными техническими новинками того времени. К примеру, системы обогрева и вентиляции были совмещены, а вместо керосиновых ламп использовалось газовое освещение. В 1957 году началась капитальная реконструкция театра по проекту архитектора Николая Кузнецова. Особенность этого проекта была в том, что вокруг существующей «коробки» достраивали новые помещения.

Продолжение после рекламы

Здание является образцом советской сталинской архитектуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дворец культуры имени Солдатова

Здание должны были открыть в 1942 году, к 25-летней годовщине революции. За образец для подражания взяли сцену Большого театра. Планам помешала война, а в уже построенных помещениях разместись овощехранилища.

В послевоенное время дворец достраивали пленные немцы, занимавшиеся тогда благоустройством всего проспекта имени Сталина (ныне — Комсомольского проспекта). ДК открыли в 1952 году. Дворец сменял свои названия несколько раз: после смерти Сталина он стал Дворцом имени Свердлова, а с 2005 года он именуется по имени человека, без которого его бы не было — директора моторного завода Анатолия Солдатова.

В доме купца ныне располагается краевой музей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дом Мешкова

В доме Мешкова (ныне — здание краевого музея, известное каждому пермяку), порой появляются детские привидения. Дело в том, что купец Николай Мешков, по слухам, был весьма любвеобильным, а рожденных вне брака детей приносили ему на крыльцо. Не все из них выжили. Кто выжил — был отправлен в приют, а кто умер — после смерти стали бродить по его дому в виде привидений в поиске своего родителя. Интересное совпадение, но какое-то время в доме Мешкова размещался медицинский факультет университета, который был основал стараниями предпринимателя.

Вокзал является одним из самых старых в стране Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Железнодорожный вокзал Пермь Первая

Один из старейших вокзалов страны, возведенный в стиле модерн с элементами древнерусского зодчества XIX века, построили в 1877–1878 годах, когда была проложена горнозаводская железная дорога от Перми до Екатеринбурга. Здание вокзала состояло из 4-х секций: ресторан, зал ожидания для пассажиров 1-го и 2-го классов с мягкими диванами, зал ожидания для пассажиров 3-го и 4-го классов с жесткими диванами и билетные кассы. Остальные пассажиры от непогоды спасались под навесом.

Расположение на набережной было выбрано не случайно — в то время крайне важным было сообщение по воде, и здесь, чтобы пересесть с парохода на поезд, достаточно было перейти улицу. Такого не было ни в одном российском городе. В здании разместили большой иконостас, чтобы пассажиры могли помолиться перед дальним путешествием. Сегодня вокзал является действующим. В отреставрированном здании работает зал ожидания для пассажиров пригородных поездов.

Дом чаепромышленника привлекает взгляды современникоа до сих пор Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Дом купца Грибушина

Дом был построен в 1897 году архитектором Александром Турчевичем. Изначально дом принадлежал семье одного из чиновников, но, сменив несколько хозяев, был куплен Сергеем Грибушиным. Это российский меценат и предприниматель, который зарабатывал на оптовой торговле чаем. В архитектуре дома гармонично сочетаются стили барокко и модерн. 22 изображенных на фасаде женских лица были сделаны по фотографиям его старшей дочери в разных возрастах. После революции в особняке размещались медучреждения. В 1986 году здание передали РАН и оно было отреставрировано, но строители сохранили только одно изображение головы на всех маскаронах. Считается, что именно этот дом описан в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» как «странный дом с фигурами».

Продолжение после рекламы

Здание использовалось для различных нужд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Речной вокзал