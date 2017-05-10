23:08 10 мая 2017 3

Группе "токсичного" коллектива удалось заставить поругаться два уровня государственной власти: федеральный и региональный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спор о переезде коллекции тюменского музея изобразительных искусств вышел на новый уровень: теперь его обсуждает руководство федерального министерства культуры и губернатор региона Владимир Якушев. В распоряжении «URA.RU» имеется письмо, направленное врио министра — главе Тюменской области. Оно фиксирует главное: позицию противников переезда услышали ревизоры из федерального министерства.

Ставший темой для переписки музейный комплекс им И.Я. Словцова — это шесть филиалов по всему городу, включая археологический музей заповедник на оз. Андреевском. Фонды включают более 16 тыс. экспонатов изобразительного искусства, примерной стоимостью в 145 млрд руб.

Строительство нового здания музейного комплекса было начато при губернаторе Леониде Рокецком в 1996 году. Оно неоднократно останавливалось и возобновлялось, а здание перестраивалось. В декабре 2015 года губернатор Владимир Якушев заявил, что музейный комплекс — «это наше наследство даже не из прошлого века, а из прошлого тысячелетия». «Надо сделать последний рывок и доделать этот проект», — призвал глава региона. Согласно данным из открытых источников, с июня 2014 года в недостроенный музейный комплекс было вложено, как минимум, 2 миллиарда рублей.

Переезд сразу вызвал сопротивление внутри коллектива. В начале 2017 года выяснилось, что одновременно будет изменена и структура всего музейного комплекса: часть филиалов закрыта, отдельные трудовые контракты не будут продлены. Это еще более усилило сопротивление.

На региональном уровне протест вызывал скорее ухмылку посвященных специалистов. Собеседник агентства говорит о высокой социально токсичности коллектива, который регулярно «съедает» вновь назначенных директоров. «Мы имеем дело с хорошо организованным, но морально законсервированным костяком, — считает собеседник агентства. — Они видят себя хранителями экспонатов, а современные требования к музеям — быть популяризаторами культуры.

С большим трудом нам удалось включить музей в программу суперпопулярной «Ночи музеев». Сами они не хотели ни в какую: что такое — работать сверхурочно.

А с какими скандалами идет обсуждение передвижных выставок по городам области. Сразу рубят любое предложение: невозможно из-за опасности для картин. А то, что все музеи мира перевозят свои картины, не берется в расчет. Люди просто не хотят работать современно».

Выставка «Романовы» в московском Манеже понравилась президенту Владимиру Путину, и теперь ее дублируют почти в пятидесяти регионах. В Тюмени это не спасло власти от замечаний kremlin.ru

К решению проблемы региональные власти подошли системно и купировали все попытки коллектива сорвать план реформы. На руку департаменту культуры играл и особый статус новых выставок «Романовы» и «Рюриковичи», которые планируется разместить на месте освобожденных помещений музея ИЗО. Обе экспозиции созданы при поддержке Московской патриархии, были осмотрены президентом России Владимиром Путиным и сейчас в обязательном порядке открываются почти в пятидесяти субъектах РФ.

Но коллектив музея, оказавшись загнанным в угол, смог выскочить из казалось бы безвыходной ситуации. В начале года в федеральное Министерство культуры были направлены жалобы на нарушения при переезде музея. Обращение проверяла спецкомиссия ведомства, и 2 мая врио министра Николай Малаков проинформировал губернатора Владимира Якушева о результатах ее работы (копия есть в распоряжении агентства).

Малаков указывает, что музейные предметы и коллекции, входящие в Музейный фонд РФ, могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому только по специальному разрешению министерства и при наличии договоров между музеем и ведомством. Когда в декабре 2016 года новое Тюменское музейно-просветительское объединение получило коллекции трех музеев (комплекс им. Словцова, Тобольский историко-архитектурный заповедник, Ялуторовский музейный комплекс), эти действия не были согласованы с Минкультуры, разрешения и договор не оформлялись.

«Ни департамент культуры Тюменской области, ни администрация музея не уведомили Минкультуры России о перемещении коллекции Музея изобразительных искусств (структурное подразделение Музейного комплекса имени И.Я.Словцова) в здание музейного комплекса по адресу: г.Тюмень, ул. Советская, д. 63», — пишет врио министра.

Проверка, проведенная в апреле 2017 года, установила, что «упаковка, транспортировка и перемещение музейных предметов осуществлялись с нарушением требований законодательства». «В результате перемещения повреждены музейные предметы из коллекции скульптуры и живописи. Кроме того, музейные предметы по-прежнему хранятся в упаковочном материале с нарушением температурно-влажностного и светового режимов», — говорится в документе.

Почему письмо не подписано министром Владимиром Мединским неизвестно, но даже неофициально никто не ставит под сомнение, что в нем выражена позиция не просто чиновника, но всего ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральный чиновник трактует случившееся, как невыполнение профильным тюменским департаментом обязательств по договору о передаче в пользование музейных коллекций, и напоминает о субсидиарной ответственности госструктуры за сохранность предметов.

Николай Малаков также сообщает, что знает о планах перевести коллекцию из Тобольска в Тюмень и считает, что без концепции развития Тюменского музейно-просветительского объединения эти действия могут нарушить закон о неделимости музейных коллекций. «Обобщая изложенное, принимая во внимание отрицательный опыт региона в части объединения и перемещения музейных коллекций (начиная с перемещения коллекций Тобольского музея в 1956 г.), просим Вас принять меры по обеспечению законности решений, принимаемых правительством Тюменской области, Департаментом культуры Тюменской области и должностными лицами музеев с учетом практики музейного дела. Одновременно просим представить в Минкультуры России концепцию развития Тюменского музейно-просветительского объединения», — подчеркивается в письме.

Искусствовед Елена Афанасьева-Козлова, выступавшая против перемещения коллекций музея, называет документ наглядным доказательством того, что ситуацией заинтересовались на «самом верху». «Бумага подчеркивает нашу правоту и признает нарушения, допущенные руководством комплекса, — считает активист. — Она ставит вопрос о судьбе тюменского музея, потому что такого ужаса нет ни в одном регионе страны». В ближайшее время общественники намерены собрать пресс-конференцию, на которой расскажут о ситуации, сложившейся в музейном комплексе и предъявят доказательства нарушений закона.

Катастрофичность ситуации в том, что даже разрастание скандала и участие в нем врио федерального министра, не изменили отношения к проблеме ни со стороны администрации музея, ни со стороны курирующих ведомств. С первых дней инициаторы реформы заняли тотальную оборону от журналистов,

отреагировав лишь разово: слухи об ужасных условиях в новом здании разрушили показательной (и эффективной) экскурсией для журналистов. После этого СМИ снова оказались в информационной блокаде.

Сейчас ситуация повторилась. В департаменте культуры Тюменской области результаты проверки Министерства культуры комментировать не стали. Пресс-служба лишь уточнила, что сроки переезда не определены, а «перемещение музейных ценностей планируется только с целью реставрации предметов и их консервации».

В самом музейном комплексе оперативный комментарий руководства получить не удалось. Секретарь сослалась на высокую занятость директора Светланы Сидоровой.

К чему это приведет понятно уже сейчас: противники реформы продолжат захватывать информационное пространство и убеждать в своей правоте все новые многочисленные контролирующие структуры. Выходом могла бы стать тотальная информационная открытость проводимой реформы, но такую дикость, кажется, не может представить себе ни один из просвещенных кураторов процесса.