18:21 11 мая 2017 0

За пермские эксперименты Марата Гельмана и Олега Чиркунова боготворили москвичи и ненавидели пермяки Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Из Москвы в Пермь возвращается бывший глава краевого минкульта Александр Протасевич, который работал в регионе в период культурной революции. Сейчас он будет заместителем главы ведомства. Многие из тех, с кем предстоит работать чиновнику, считают, что с его приходом ситуация в регионе изменится к лучшему.

Трудовой договор с Александром Протасевичем подписан 5 мая, пишет «Новый компаньон», однако в краевом минкульте пока не дают официальной информации об это кадровом решении. Впрочем, и не опровергают сообщения СМИ. По данным источников «Коммерсанта», чиновник возглавил управление экономики отрасли культуры и инвестиционных проектов. С самим новым замминистра связаться не удалось — его телефон отключен, а в соцсетях он не отвечает на сообщения.

Александра Протасевича называют одним из идеологов пермской культурной революции. С 2007 по 2012 год он занимал пост заместителя и министра культуры региона.

Он курировал один из самых важных проектов экс-губернатора Олега Чиркунова «Пермский край — территория культуры», который был направлен на развитие туризма в отдаленных районах региона.

Качественное изменение инфраструктуры объектов культуры стало одной из главных первых тем нового губернатора Максима Решетникова (на фото здание галереи) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2012 году Протасевич был назначен исполняющим обязанности министра культуры, однако буквально через несколько месяцев покинул пост и трудоустроился в Москве в команде главы Минкульта РФ Владимира Мединского.

Самые важные задачи, которые предстоит решать Александру Протасевичу сейчас, — это строительство новой сцены театра оперы и балета и нового здания Пермской художественной галереи. Недавно назначенный директор оперного Андрей Борисов воздержался от комментариев, объяснив это тем, что считает некорректным оценивать назначение одного из руководителей своего учредителя. Директор галереи Юлия Тавризян порадовалась кадровому решению краевых властей. «Александр Протасевич — это вменяемый, профессиональный и честный человек», — прокомментировала она «URA.RU».

Владимир Гурфинкель — директор пермского «Театра-Театра», расцветшего как раз в период культурной революции, — тоже доволен возвращением чиновника. «В личности Александра Протасевича сочетаются и творческое начало, и умение помогать творцам. Его возвращение — это хороший знак того, что отношение к искусству в Перми поменялось в лучшую сторону», — говорит собеседник.

Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм, который возглавлял минкульт с 2008 по 2011 годы, напомнил, что Протасевич был его заместителем и что нареканий к его работе не было. «И сейчас ожидания от его возвращения у меня самые лучшие», — сказал режиссер.

Экс-министр культуры Пермского края, а ныне советник губернатора Новгородской области Николай Новичков, как бывший шеф Протасевича, тоже отзывается о нем как о прекрасном специалисте, который не просто хорошо выполняет чиновничью работу, но при этом сам является творческим человеком. «Это человек с убеждениями, без убеждений в культуре нельзя», — говорит собеседник. При этом чиновник уверен, что говорить о возвращении культурной революции в Пермь пока преждевременно.

Виктор Басаргин был благодушно принят пермяками, потому что ожесточенно выкорчевывал все элементы культурной революции Чиркунова. Пока не было никаких сигналов, что пермяки изменили свое отношение к инициативам предпредыдущего губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Директор международного фестиваля «Камва» тоже отмечает яркое творческое начало Александра Протасевича. «Я его знаю не только как чиновника, но и как музыканта. Очень надеюсь, что с его возвращением получит новый виток развития фестиваль „Джаз-лихорадка“, идейным вдохновителем и организатором которого и был Протасевич. Сейчас этот фестиваль проводится на местечковом уровне. Еще очень надеюсь, что второе дыхание получит и программа „Пермский край — территория культуры“, которая сейчас практически сошла на нет», — говорит собеседница.

Вопрос на который пока не готова ответить пермская культурная элита: хотят ли сами пермяки возвращения мероприятий культурной революции. Губернатор Виктор Басаргин (сменщик Чиркунова и предшественник нынешнего врио губернатора Максима Решетникова) начинал свою работу в 2012 году с методичного завершения всех проектов той самой революции, и это имело широкую народную поддержку. Во многом потому, что

насаждение культурных инициатив Чиркунова и его товарища, сенатора Сергее Гордеева проходило с конфликтами, без учета интересов местной интеллигенции и совсем без внимания к ежедневным запросам широких народных масс.

Память об этом может быть объяснением, почему сейчас официальные органы власти не торопятся с подтверждением возвращения Протасевича. И основной вопрос к нему самому: какие уроки он извлек из событий пятилетней давности. Считает ли он случившееся тогда победой «темноты» над культурой или его линейка компромиссных решений стала шире. Замминистра пока молчит, но к счастью, его работодатель — глава региона от прессы не прячется.