Общество

Здоровье

Врач из ХМАО поделился новым методом лечения сосудов на международном конгрессе

31 октября 2025 в 01:56
Доклад вызвал немалый интерес у специалистов из Европы, Азии и Ближнего Востока

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хирург из Сургута (Югра) Павел Кан в октябре представил уникальную методику лечения тяжелых поражений артерий на 14 Международном конгрессе интервенционных радиологов в Хорватии. Об этом написали в telegram-канале сургутской окружной клинической больницы.

«В городе Петрчане (Хорватия) состоялся XIV Международный конгресс интервенционных радиологов Хорватии... Павел Кан поделился с международным профессиональным сообществом уникальным опытом команды Сургутской больницы по активному внедрению инновационных эндоваскулярных методик для лечения тяжелых форм ишемии нижних конечностей», — сообщают в посте.

Доклад вызвал немалый интерес у специалистов из Европы, Азии и Ближнего Востока. Разработанная в Сургуте методика позволяет восстанавливать кровоток в случаях, если стандартные подходы оказываются нерабочими.

Павел Кан показал клинические примеры успешных техник при протяженных кальцинированных окклюзиях, особо отметив важность безопасности пациентов и качественной работы мультидисциплинарной команды. Также врач отметил, что участие в конгрессе стало ценным вкладом в укрепление международного сотрудничества.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) кардиохирурги сделали операцию на открытом сердце ребенку восьми дней от роду. Малыша привезли в Югру из соседнего региона.

