08:44 16 мая 2017 0

Впервые за время проведения губернаторских праймериз в Пермском крае Максим Решетников показал настоящее политическое шоу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В понедельник, 15 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников впервые провел масштабное политическое мероприятие в столице Пермского края. Глава региона встретился с активом «Единой России». В отличие от подобных мероприятий в территориях Прикамья в зале собрался не только муниципальный, но и краевой политический истеблишмент. Иной уровень аудитории сказался на содержании: встреча была с элементами шоу, искрометными репликами и шутками.

Пермское отделение «Единой России» подготовило мероприятие в рамках предварительного внутрипартийного голосования по выдвижению кандидата в губернаторы во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина. По условиям праймериз, участник должен встретиться как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений, коих в Прикамье 54 и 1180 соответственно.

Праймериз прошли уже в половине территорий округа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Максим Решетников ранее знакомился с партийным активом в Верещагино, Кунгуре, Губахе, Березниках и Кудымкаре. Пять встреч охватили порядка 50% секретарей отделений. Но врио губернатора неоднократно заявлял, что хотел бы познакомиться со всеми руководителями «ячеек» партии. И вот впервые Решетников вышел просить поддержки у единороссов Перми.

Зал дворца культуры наполнился на две трети. Ведущий мероприятия — руководитель исполкома пермского отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев — попросил собравшихся рассаживаться покомпактнее: «Максим Геннадьевич (Решетников — прим. ред.) концентрируется на глазах тех, с кем разговаривает».

Единороссы спокойно занимали места в зале и вели разговоры вовсе не о политике. Так, к примеру, двое мужчин живо обсуждали, как дорого стоит доехать до Крыма — выгоднее добираться поездом или же, быть может, автобусами?

Николай Демкин сначала сбился в приветствии, а позже и вовсе загрустил от услышанного в адрес девелоперов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Большой группой в зал вошли члены правительства Пермского края и городские власти. Чиновники замотали головами, высматривая, где можно разместиться поудобнее. «Пойдем назад!» — предложил главе Перми Дмитрию Самойлову его заместитель Андрей Усов. «Нет, давайте вперед…» — градоначальник решительно отказался от позиции «двоечника».

Максим Решетников опоздал всего на три минуты и был встречен аплодисментами. Ведущий сообщил, что в зале собрались секретари из четырех районов Перми — Кировского, Индустриального, Дзержинского и Ленинского.

К публике обратился секретарь регионального отделения Николай Демкин. Очевидно, лидер единороссов Прикамья нервничал, поэтому забыл поприветствовать собравшихся, но тут же исправился. Друзья, товарищи, соратники — такие эпитеты прозвучали из его уст: «Много еще слов можно найти в русском языке, чтобы охарактеризовать наши отношения».

Проведение праймериз в Перми сказалось и на статусе присутствующих Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Максим Решетников тоже, похоже, разволновался. Нащупав под пиджаком кнопку на аппаратуре, он включил гарнитуру и высоким, несколько виноватым тоном обратился к зрителям: «Добрый день, уважаемые коллеги! Слышно меня?» Из зала кто-то выкрикнул убедительное «Да», и врио губернатора продолжил свое выступление. Глава региона напомнил публике, что в сентябре состоятся выборы, а он «намерен избираться» и хочет заручиться поддержкой партии.

«С чего начну… Ну, первое: почему от „Единой России“. Это партия, которая несет ответственность за все, что делается в стране. И не только дает обещания, но и выполняет их», — заявил Решетников и рассказал, как ранее объехал половину территорий Прикамья. У каждого района своя специфика, но Перми будет уделено особое внимание.

«Первое с чего начну: я сам пермяк. Связан со всеми четырьмя районами, которые здесь представлены», — отметил выступающий и сообщил, что жил в микрорайоне Парковый, учился в центре Перми, а супруга его из Кировского района.

«Ммм… С Паркового? Земляк!» — прокомментировал один из зрителей, который, похоже, за три месяца мало что узнал о врио губернатора.

Решетников кратко перечислил свои карьерные успехи, рассказал, как начинал работать еще в администрации Пермской области, трудился в аппарате правительства РФ под началом Владимира Путина, а последние пять лет в статусе министра возглавлял департамент экономической политик и развития Москвы. Имен предыдущих губернаторов не прозвучало, хотя на других встречах в территориях Решетников не стеснялся говорить, что работал с Олегом Чиркуновым, а начинал еще при Юрии Трутневе. Не стал глава региона акцентировать внимание единороссов и на своих отношениях с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

У Максима Решетникова в понедельник были самые разные интонации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Я получил глубокий опыт и регионального управления, и по городским проблемам тоже. Так получилось, что я обладаю знаниями по всем этим вопросам», — Решетников словно принес извинения за головокружительную карьеру и даже назвал период своей работы в Москве «стажировкой».

Участник праймериз скорректировал свое выступление с учетом специфики Перми. Остановился на промышленности и отметил, что в целом производство в Перми находится на очень хорошем уровне: «Существуют проблемы по ряду предприятий оборонного комплекса… Я в них уже погрузился».

Как обычно Решетников рассказал о планах масштабного ремонта дорог в этом году — на эти цели муниципалитеты получили 4,5 млрд рублей. Врио губернатора достал бумажку и зачитал перечень ремонтируемых объектов с указанием километража.

То, как шел разговор — повлияло на пермяков. Количество вопросов из зала было рекордным Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Следующий пункт — благоустройство. В этом году будет наведен порядок в более чем 300 пермских дворов. Но необходимо весь город приводить в порядок — готовить специальную программу и работать над каждым кварталом. «Начинаешь со дворов, и пробуждается аппетит. И хочется видеть благоустроенные общественные пространства», — отметил Решетников и похвастался, что участвовал в демонстрациях 1 и 9 мая, которые «прошли позитивно — никто никого не тянул».

Глава региона вспомнил, что когда-то в Перми проходили «дни пива» — было страшно появиться в городе. А теперь все изменилось. «Пермь ничем не отличается от европейских городов. Надо бы еще, чтобы с коляской была возможность пройти», —

Решетников сообщил, что как отец маленького ребенка на все смотрит через призму прогулок с коляской, чем вызвал доброжелательные улыбки публики.

Решетников в своем «выступлении» постепенно «разогнался» и живо начал делиться впечатлениями от знакомства с проблемами родного региона. Так, в здравоохранении нужно реформировать работу поликлиник, освобождать врачей от лишней работы. «Как не зайду — сидят врач и медсестра, смотрят в компьютер. И пациент сидит. Спрашиваю: чего делаете? Ответ: ждем, когда система позволит ввести информацию», — рассказал о своем визите в поликлинику в Чайковском Решетников. Он добавил, что поликлиник к тому же и не хватает, но еще инфекционную больницу следует переместить из центра Перми, да и «психушке надо корпус достроить».

Выступление с гарнитурой, вероятно, найденная идеальная форма для подобных выступлений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Элитные школы, которые есть, будут и дальше в таком статусе пребывать. Но у нас не должно быть отстающих школ», — высказался Решетников об образовании и в целом похвалил положение дел в отрасли.

Похоже, пора побеспокоиться строительным компаниям. Глава региона решительно выступил за запрет строить дома на участках, не обеспеченных социальной инфраструктурой (детсады, школы. поликлиники). А лучше — привлечь девелоперов к расселению аварийного жилья. «Когда на месте двухэтажки или рядом с ней вырастает 20-тиэтажное здание — это нонсенс!» — раскритиковал прежнюю градостроительную политику Решетников. Примечательно, что как раз за его спиной в это время сидел и внимательно наблюдал один из главных пермских девелоперов — гендиректор «ПЗСП» Николай Демкин.

Далее беседа перешла в стадию ответов на вопросы. Единороссы не постеснялись и заранее направили обращения по острым и наболевшим темам.

В прошлые встречи сфотографироваться с губернатором просились на выходе из зала. В Перми — прямо во время мероприятия Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Так, врио губернатора спросили, как он собирается наводить порядок в сфере ЖКХ. Решетников ответил, что главное — «разобраться с управлялками», в которых «исчезают» деньги жителей и не доходят до ресурсоснабжающих организаций. «Вот, правильно!» — тихонько похвалил главу региона один из единороссов старшего поколения.

Также Решетников заявил, что намерен разобраться с действующей программой капитального ремонта жилья: «То, что есть сейчас — не выдерживает никакой критики. А жители не доверяют и перестают платить. Это такая конюшня, которую нам предстоит расчистить».

Спросили главу региона и о будущем проекта зоопарка, а также парка Победы, который планировалось разместить неподалеку. Максим Решетников сообщил, что проверил площадку зоопарка — «хотел строителей подстегнуть, чтобы быстрее разворачивались». Строительство ведет «РЖДстрой», и глава региона теперь знает «кого в Москве подергать». Концепция парка Победы должна быть разработана до конца года.

Волновало единороссов и будущее манежа «Спартак», ставшего жертвой банкротства «Экопромбанка». Власти региона намерены выкупить объект за разумные деньги.

«Ну, а если не выкупим, то запрем нового собственника в условия только спортивного объекта», — пообещал Решетников.

Главу региона попросили сообщить, что он будет делать с Центральным рынком и прилегающей к нему территорией, которая не ухожена и портит вид города.

Решетников не без иронии отметил, что каждого нового губернатора просят куда-нибудь перенести рынок — зал зааплодировал и засмеялся. «Хочется быть первым губернатором, который что-то сделал, а не хотел сделать», — признался участник праймериз.

«Да, да, цивилизованное что-то там должно быть!», — одну из зрительниц тема явно заинтересовала. Решетников же сообщил о планах реконструкции прилегающей улицы и появлении новых трамвайных путей, освобождении близлежащих кварталов. «Это такой план-громадье любого нового губернатора, пока его не затопит текучка», — сознался глава региона.

Завершилось мероприятие дарением оригами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из зала поступило 28 записок с вопросами — рекорд. Но времени на общение со зрителями у Решетникова не осталось. Однако ведущий все же зачитал текст одного из посланий: «Вы, судя по фигуре, человек спортивный. Каким спортом вы занимаетесь или как расслабляетесь?»

«У меня уникальный вид спорта — я исполняю обязанности губернатора», — эффектно ответил Решетников. Зал хохотал.

Ведущий позволил себе зачитать и письмо одной из активисток, которая пожелала всяческих успехов главе региона. Ситуация стала выходить из-под контроля. В мгновение ока женщина уже оказалась на сцене и держала Решетникова за руки.

А пожилая дама изъявила желание вручить подарок Максиму Решетникову — лебедя оригами. Женщина поднялась и направилась со своей поделкой к сцене. «Мы подойдем к вам, присаживайтесь!» — ведущий пытался прекратить хаос, но безуспешно — дама приближалась. Решетников сориентировался и все же подошел сам за подарком, после чего покинул зал. Публика наблюдала с нескрываемым удовольствием — звучали смех и аплодисменты.