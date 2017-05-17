Глава МЧС не сказал о самой важной для пострадавшего Ишима опасности

04:24 17 мая 2017 0

Владимир Пучков приехал в Ишим поддержать семьи, пострадавшие от паводка Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Визит министра ЧС России Владимира Пучкова в пострадавший от наводнения Ишим стал темой федеральной повестки. Министр насладился отполированным специально ради него до блеска местным рестораном, объявил о вводе сразу в трех регионах России чрезвычайной ситуации и отказался отвечать на вопросы прессы. Подробности — на «URA.RU».

Планировалось, что министр ЧС Владимир Пучков прибудет в Ишим на встречу с пострадавшими от наводнения семьями в 11 часов во вторник, 16 мая. Однако, глава МЧС задержался на сорок минут. В ожидании приезда высокого гостя ресторан гостиницы «Ишим», где расположен пункт временного размещения для эвакуированных с подтопленных территорий горожан, начищали до блеска так, словно ждали президента или английскую королеву. Первое, что сказали работники гостиницы вошедшим в зал журналистам —

«пожалуйста, не прикасайтесь ни к каким стеклянным поверхностям». «Они уже три дня их надраивают, каждое пятнышко убирают», — объяснил один из встречающих.

Один из мальчишек, попавших на встречу с министром, оказалось хочет стать спасателем Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По плану, министр Пучков должен был поговорить с четырьмя семьями, чьи дома не пощадила стихия. В двух семьях дни рождения детей пришлись на дату визита и предшествующий день. Для 3-летнего Матвея Селиверстова и 2-летнего Димы Ситникова в подарок были приготовлены здоровенные плюшевые медведи, до поры спрятанные под барной стойкой. Пока дети и их мамы ждали министра, сотрудницы психологической службы МЧС пытались настроить малышей на позитивный лад: дети, очевидно, боялись толпы собравшихся журналистов. Мальчиков спрашивали, хотят ли они работать в МЧС. Когда 10-летний ребенок сказал, что мечтает стать сотрудником ведомства, ему в режиме ЧС тоже организовали подарок.

Во время чаепития губернатора и министра, когда собравшихся за столом оказалось меньше, чем журналистов, Якушев и Пучков постарались внушить пострадавшим семьям уверенность в завтрашнем дне. Пучков заявил, что средства из резервного фонда правительства РФ будут направлены не только на компенсации пострадавшим от наводнения в Ишиме, но и на покрытие затрат региона в связи с ликвидацией последствий наводнения. «Мы здесь, чтобы вы чувствовали себя уверенно». — обратился Пучков с жизнеутверждающей улыбкой к потерявшим дома ишимцам.

Губернатор Владимир Якушев методично мероприятие за мероприятием успокаивает земляков: второй волны наводнения не будет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Владимир Якушев рассказал, что уже есть многоквартирные дома, в которые будут переселены жертвы половодья, и ответил на главный вопрос, мучающий жителей Ишима: будет ли «вторая волна» наводнения. Якушев заверил, что, скорее всего, «второй волны» не будет.

После вручения подарков детям ВИПы отправились осматривать дамбу и затопленные территории. После, когда губернатор и министр ЧС выяснили, что ишимцы подвергают свои жизни опасности, плавая на лодках в затопленных районах города, оба прибыли на заседание правительственной комиссии. Для этого на асфальтированное площадке около спорткомплекса «Локомотив» МЧС развернуло большую палатку. Для «гражданских» так и осталось непонятно, зачем было проводить совещание в предельно тесной и душной палатке, если для этого были доступны любые залы в зданиях органов власти Ишима.

На совещании Владимир Пучков поблагодарил глав Ишима, Ишимского, Абатского и Викуловского районов за борьбу с паводком и объявил о введении режима ЧС во всей Тюменской области, а заодно в Омской и Кировской областях. Нарекания от главы МЧС получили ишимские полицейские,

Владимир Пучков выразил возмущение тем, как жители города плавают по затопленным районам на утлых лодочках.

Интересно, что на стене за спинами губернатора Владимира Якушева и министра ЧС Владимира Пучкова красовались два портрета: президента Владимира Путина и собственно главы МЧС, только существенно моложе.

От визита министра ждали новых данных о причинах наводнения. Тюменские подчиненные Пучкова ранее обвиняли бобров, но в эту версию в Ишиме мало кто верит Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…Неподалеку от размытой на прошлой неделе дамбы около очистных сооружений Ишима местные жители надували лодки, чтобы добраться до своих затопленных дачных участков. Стоявший рядом полицейский разрешал горожанам плыть, только записывал их данные и адреса участков, куда ишимцы направлялись. Девушка ждала, что кто-то перевезет ее через водную преграду. Она спросила корреспондента «URA.RU», будет ли вторая волна наводнения. «Это очень важно для нас», — с тревогой в голосе проговорила девушка.

Не удалось узнать отношение министра к версии, что промыв дамбы в Ишиме спровоцировали бобры и норки. Ранее об этом в интервью федеральным телеканалам заявил начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин. Среди жителей подтопленных районов Ишима такая версия популярностью, мягко говоря, не пользуется. Однако, в городе активно обсуждают, кто и где в последнее время видел бобров. Ишимцы обсуждают также, что в Абатском районе, тоже пострадавшем от наводнения, был разрешен отстрел бобров.

К сожалению, задать вопрос министру Владимиру Пучкову о вероятности «второй волны», о коварной роли местных бобров, как и о том, кто виноват в обрушившемся на Ишим несчастье, не удалось. Хотя до приезда министра сотрудники министерства обещали тюменским журналистам возможность спросить Пучкова о наболевших проблемах,

в ходе пресс-подхода вопросы министру задавал лишь представитель МЧС. Журналистам в этой возможности было отказано.