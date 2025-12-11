Логотип РИА URA.RU
Пассажиры в аэропорту Внуково спят на ковриках из-за закрытого неба

11 декабря 2025 в 08:44
Во Внуково пассажиры ожидают рейсов из-за закрытого неба (архивного фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из-за закрытого неба над Москвой, в связи с угрозой атак украинских БПЛА, пассажиры спят в ожидании рейсов на ковриках, аэропортах и скамейках. В частности, такое происходит в аэропорту Внуково.

«Аэропорт Внуково до сих пор закрыт из-за угрозы атак украинских беспилотников. Пассажиры вынуждены ожидать возобновления работы аэропорта на туристических ковриках, картонках и скамейках», — указано в материале Life.ru.

Ранее стало известно о том, что в ряде столичных аэропортов введены ограничения на прием и выпуск воздушны судов. В частности, такие ограничения действуют в аэропортах Шереметьево, Домодедово, в Жуковском и Внуково.

