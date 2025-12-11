Москалькова: Киев не принимает обратно граждан, спасенных РФ в Сумской области

Украина не забирает своих граждан, заявила Москалькова Фото: Илья Московец © URA.RU

Украинские власти отказываются принимать шестерых своих граждан, которых ранее по их просьбе эвакуировали из зоны боевых действий в Сумской области, однако сейчас они хотят вернуться к своим семьям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — заявила Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.