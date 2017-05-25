«Я слушал выступление, и мне некомфортно становилось»

20:52 25 мая 2017 4

Спикер Дмитрий Еремеев не сразу заметил отсутствие кворума - кто-то из депутатов ушел, оставив свою карту в аппарате Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Беспрецедентным скандалом завершилось в четверг, 25 мая, заседание Тюменской городской думы. Часть решений парламента должна быть признана нелегитимной — однако основная интрига в том, что пока думцы не знают, к каким пунктам повестки дня это относится. Заседание запомнится не только массовым побегом депутатов из зала заседаний, но и затянувшейся перепалкой коммунистов с единороссами, в которой «красные» прикрывались именем президента Путина.

Очередное заседание тюменской гордумы началось на редкость спокойно — в зале было зарегистрировано 28 депутатов, ни один из 12 вопросов повестки дня не грозил обернуться громким скандалом. Народные избранники присвоили звание Почетный гражданин города Тюмени чемпиону мира по греко-римской борьбе Владимиру Чебоксарову, приняли решение поощрить почетной думской грамотой 16 горожан, одобрили рекомендации, принятые на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2016, однако на отчете об исполнении этого же бюджета споткнулись: неожиданную подножку коллегам сделал коммунист Динар Абукин.

В начале заседания ничто не предвещало скандала: согласно электронному табло, в зале присутствовало 28 депутатов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«У нас есть 20 муниципальных программ, в соответствии с которыми мы исполняем бюджет. А у нас есть 20 ответственных лиц, которые лично отвечают за качественную реализацию каждой муниципальной программы?», — поинтересовался он.

Директор городского департамента финансов Андрей Пилипчук заверил, что есть.

«Вот президент страны нам дает 10 приоритетных направлений, а у нас 20 программ, — не унимался коммунист. — А нельзя нам как-то придерживаться того направления, которое нам выдано руководителем страны?». «Мы хотим охватывать бОльшую часть программным принципом планирования», — отбился Пилипчук.

После того как депутаты проголосовали за работу без перерыва, Абукин вновь взял слово.

«Наверное, все обратили внимание, что в апреле не было ежегодных ответов на вопросы россиян со стороны президента Владимира Путина, — начал он издалека. — Я думаю, что одной из причин молчания президента можно считать невыполнение майских указов». Коммунист пояснил — на приоритетных направлениях не позволяет сосредоточиться «размытость» местных бюджетов, а средства уходят «на содержание административного аппарата.

«Бюджет 2016 года должен стать для нас пособием к тому, как не надо делать! — горячился депутат. — Надо приступать к ежедневному контролю за исполнением бюджета-2017».

Динар Абукин расшевелил коллег, не желавших задавать вопросы чиновникам Фото: Николай Бастриков © URA.RU

За чиновников тут же вступился единоросс Александр Захаров. «Я слушал выступление коллеги, и мне некомфортно становилось», — с укором заявил он. Депутат напомнил, что бюджет Тюмени одобрен Счетной палатой, и «у депутатов вопросов не возникает».

Его коллега по партии Роман Чуйко тут же с гордостью перечислил заслуги Тюмени, признанные на общероссийском уровне.

«Администрация города вместе с депутатским корпусом делает те программы, которые сегодня улучшают качество жизни наших граждан, — сообщил Чуйко. — Посмотрите, какие дороги у нас сегодня!».

Поддержал коллег и строитель-единоросс Николай Руссу, который заявил, что бюджет за прошлый год был исполнен на высоком уровне. «Когда к нам в город приезжают те же курганцы, они говорят, что наш город и по образованию, и по дорогам, по коммуникациям и настроению людей, гораздо лучше, чем в других регионах», — сообщил депутат.

В поддержку городских чиновников сочли необходимым выступить единороссы Дмитрий Осипов, который порекомендовал «коллегам от резких высказываний воздерживаться», и Юрий Коновалов, заявивший, что на думские комиссии выносились «какие-то мелкие недочеты», поскольку в целом бюджет «исполнялся достойно».

«Я рад, что дискуссия, наконец, началась, — ехидно подытожил Абукин. — А то не было ни вопросов по бюджету, ни выступлений. Каждый депутат имеет право говорить здесь, что он думает, и затыкать рот ему никто не может. Я высказал свое мнение — вот выйдем, вы нам все выскажете». На помощь Абукину пришел либерал-демократ Мурат Тулебаев. «Давайте не будем сравнивать Тюмень с дотационными и депрессивными регионами», — предложил он.

Николай Руссу: «Курганцы признают, что в Тюмени лучше, чем в других регионах» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Не надо сравнивать, — подхватил и беспартийный депутат Безбородов. — Мы живем на то, что нам щедро дает область. Александр Витальевич, — обратился он к попытавшемуся вставить слово депутату Захарову. — Потом скажете свое веское слово. Надо силами департамента предусмотреть альтернативный вариант бюджета именно за счет сил города».

Тут на экране в числе просящих слова вновь появилась фамилия Абукина, а спикер думы сообщил, что на выступление записалась глава местного отделения «Коммунистов России» Евгения Сафиева.

«Просьба — без громких политических заявлений», — обратился к ней Еремеев. От «красной» тюменки тут же досталось всем: сначала она потребовала положить конец плохому отношению к ветеранам и многодетным, напомнила, как всю зиму «социальные сети потешались над общественным туалетом напротив „Тюменьстата“, занесенном снегом».

Коммунистка заявила, что «два с половиной миллиона народных рублей в месяц зачем-то выбрасывались на бесполезные уличные унитазы на малопроходимых городских местах», притом что на жилье для малообеспеченных горожан чиновники за год потратили 8 млн на три квартиры. «Зато зарплаты, надбавки и премии получили все вовремя», — возмутилась она.

«А депутатам вообще должно быть стыдно, — неожиданно подытожила Сафиева. — Особенно депутатам от КПРФ. Которые говорят много и правильно, но при этом ничего не делают».

Отчет об исполнении бюджета народные избранники все же приняли, и тут на трибуну вышел сам Еремеев с собственным отчетом о работе в минувшем году, попросив на него 20 минут. Вопросов к спикеру у депутатов не возникло, зато с выступлением вновь вышел Абукин.

Судя по электронному табло, для кворума не хватало не одного депутата, а двух. Спикер обещал выяснить, кто покинул зал, оставив карту в аппарате

«Можете опять меня покритиковать, разрешаю на этот раз», — заявил он под смех в зале, и попросил, чтобы в газете мэрии «Тюменский курьер», получающей финансирование из бюджета Тюмени, публиковали материалы обо всех депутатах, а не только о председателе и его замах. «Чтобы не было перекосов на одних только лиц», — пояснил он.

За отчет спикера проголосовали 26 депутатов — из зала перед этим вышли народные избранницы Наталья Проскурякова и Альбина Селезнева.

К девятому вопросу — отчету о развитии дорожно-транспортной сети города — в зале, согласно данным табло, осталось 25 депутатов. Доклад главы городского департамента транспорта Игоря Фролова и тюменские дороги похвалили несколько депутатов, в том числе создатель и бессменный руководитель тюменского поискового отряда Артур Ольховский. К 13 часам и одиннадцатому вопросу «О сводном годовом докладе администрации города Тюмени» народных избранников в зале осталось 23 — между тем на табло по-прежнему бодро светилась цифра «25».

Доклад зачитала замглавы администрации Ирина Богинская, и депутаты даже успели задать несколько вопросов, когда Еремееву сообщили о том, что в заседании что-то идет не так.

«Кворума нет», — объявил спикер. «Так давно уже!», — крикнули из зала. «Нет, только что!», — обернулся к залу начальник правового отдела думы Иван Дзуман.

«Ольховский вышел», — пронеслось по рядам. Сначала народные избранники решили подождать коллегу, но минут через пять Еремеев обратился в зал: «Кто-нибудь знает, он насовсем нас покинул?», — поинтересовался спикер. «Ему плохо стало!», — крикнул кто-то.

Иван Дзуман заявил, что кворума не стало «только что» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После этого спикер объявил заседание закрытым.

Отвечая на вопросы корреспондента «URA.RU», Дмитрий Еремеев заявил, что будут проверены записи заседания думы, чтобы выяснить, в какой момент заседание стало нелегитимным.

«Мы сейчас проверим, полностью посмотрим запись, сколько было фактически депутатов в зале. То, что высвечивается на табло, — результат того, что карточки вставлены. Каких-то дополнительных решений принимать не надо будет, потому что решения, которые приняты не в правомочном составе в отсутствии кворума, не влекут никаких юридических последствий, — заявил он. — После этого анализа в июне вы увидите, что какие-то вопросы у нас перекочуют из сегодняшней повестки дня в июньскую, значит, по тем вопросам у нас не было должного кворума».

При этом Еремеев заявил, что «у нас один человек экстренно вынужден был выйти — ну, понятно, что он с собой не захватил карточку». «Ну, извините, поэтому нас осталось 24 и кворум был, а фактически было 23», — сообщил он. Еремеев пообещал выяснить, кто еще из депутатов оставил карточку в аппарате.

«Поверьте, ничего экстраординарного здесь не произошло. Просто рабочий момент», — подчеркнул он.

На вопрос, как часто происходили такие рабочие моменты за последние пять лет, спикер признался: «Ни разу».