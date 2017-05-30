Комарова собрала мэров: стоит задача сделать Ямал сырьевым придатком

21:02 30 мая 2017 0

Наталья Комарова хочет отобрать у своего коллеги Дмитрия Кобылкина самое ценное - развитие региона через арктические проекты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти ХМАО замахнулись на Арктику. По данным инсайдеров «URA.RU», властям муниципалитетов дано указание развивать инфраструктурные проекты, ориентируясь на освоение северных территорий России. Эти планы уже начинают реализовываться. «Поручение давала Наталья Владимировна [Комарова], — знает источник агентства. — Она собирала мэров и поставила задание: развивать города, понимая, что будет востребовано при запуске Северного широтного хода. Его старт должен стать поводом для развития нашей инфраструктуры».

В Сургуте уже придумали построить завод по производству газомоторного топлива. Это необходимо для нового проекта «РЖД» — газотурбовозов, запущенных недавно в эксплуатацию серийных российских локомотивов на газомоторном топливе. Экспериментальный состав уже обкатывался в Югре. Основное преимущество такого локомотива — высокая мощность. А недостаток — особое топливо. Именно эту проблему решит новый завод в ХМАО, который позволит с помощью газотурбовозов вывозить с Ямала огромные товарные составы с сырьем.

По плану региональных властей, это сделает железную дорогу главным способом перевозки добытых на Ямале ископаемых.

Место под завод выделено, осталось утрясти ряд процедурных моментов, например, согласовать на федеральном уровне перевод земель под объектом из лесов федерального значения в промышленную зону. В проекте задействован «Газпром», на лоббистские способности которого рассчитывают в окружном правительстве.

Благодаря новому заводу, составы из Ямала будут останавливаться в Сургуте на дозаправку. Этот фактор планируется использовать в создании логистического центра в крупнейшем городе ХМАО. Часть сырья будет уходить на переработку, например, на завод стабилизации конденсата. Часть отправят по железным и автомобильным дорогам в другие регионы, а затем и за пределы России.

В реализации этих планов властям ХМАО помогают коллеги с севера

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменской области. Именно транспортные проекты сейчас в приоритете у правительства ЯНАО, где считают, что расширение автомобильного и железнодорожного путей в Югру должно дать прямой выход южной части Урала к Северному морскому пути для поставки грузов в европейские страны и на Восток. По данным источников агентства, в правительстве ХМАО, напротив, рассчитывают, что именно через железную и автомобильную дороги добытое в ЯНАО сырье будет транспортироваться в Югру.

«Вопрос во времени и в деньгах. Морской путь не так надежен, как железнодорожный, дороже и, возможно, дольше. Поэтому после создания соответствующей инфраструктуры проще будет из Арктики везти на Урал, чем наоборот», — комментирует собеседник.

Реализация этих планов создает угрозы для одного из главных проектов Дмитрия Кобылкина — морского порта в поселке Сабетта, который должен стать ключевой точкой Северного морского пути.

Разработка в ХМАО проектов для освоения Арктики сильнее всего может ударить по восточной части Ямала. Там недавно был введен в эксплуатацию нефтепровод Заполярье — Пурпе, давший возможность для активного освоения расположенных в этой части региона месторождений. Власти ЯНАО предполагают, что это даст толчок развитию социальной инфраструктуры вдоль нефтепровода. Однако регион, бросивший все силы на создание транспортных артерий, пока не занимается переработкой углеводородного сырья.

В этой сфере в ЯНАО реализуется лишь один проект — газохимический завод в Новом Уренгое. Объект начинали строить несколько раз — в 2016 году его готовность к запуску перевалила за 50%. Первую партию полиэтилена спустить с конвейера планировали в 2019 году. В Югре уже есть завод стабилизации конденсата, один из мощнейших в России перерабатывающих активов «Газпрома». В сургутской агломерации, помимо завода по производству газомоторного топлива, планируется также реализовать амбициозный инвестпроект по созданию завода по переработке моторных масел, стоимостью 13 млрд рублей.

Источники «URA.RU» отмечают, что ХМАО находится в более выигрышной позиции: эти проекты уже на начальной стадии реализации — как минимум выделены участки земли и достигнуты договоренности с инвесторами. Завод по переработке моторных масел, к примеру, хотят запустить в начале 2020 года. К этому времени в ЯНАО могут лишь закончить завод в Новом Уренгое.

ХМАО готовится захватить также область нефтесервиса. В регионе и без того эта сфера развита заметно сильнее, чем на Ямале, а в ближайшие годы только в Сургуте и окрестностях появятся новые мощнейшие базы. В том числе в регион заходит нефтсервисная китайская корпорация Hilong group.

Источник в правительстве ХМАО говорит, что и научная база освоения Арктики, и подготовка кадров будут вестись в крупнейшем городе ХМАО — кампусе Сургутского госуниверситета, который планируется возвести в пойме реки Оби, в районе объездной Сургута. Это прямой вызов развитию науки на Ямале, которое было запланировано местными властями.

«У нас, как у приарктического региона, концентрируется научно-образовательный кластер. Это заложено в концепцию инновационного образовательного комплекса в Сургуте, поддержанного Минобрнауки России», — подтверждают инсайдерскую информацию в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В общей сложности в ЯНАО планируется реализовать более 40 арктических проектов. Для части из них в Югре торопятся создать клоны. По одной из версий, эта ситуация нужна губернатору Наталье Комаровой не только для развития центральной части ХМАО, но и для реализации появившейся недавно новой сверхидеи самодостаточности и независимости главного нефтяного региона страны. Югра, долгие годы считавшаяся не более чем сырьевым придатком Тюменской области, может выйти на новый уровень инфраструктурного и инвестиционного центра всей «матрешки». Ямал в этой истории получает роль «вахтового поселка», а юг области — небольшого полустанка на пути между ХМАО и остальной частью России.