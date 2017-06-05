11:45 05 июня 2017 0

Бывший партнер Германа Хана (на фото) из Нижневартовска сумел спрятать от глаз руководства маленькую бизнес-империю Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В нефтяной столице России — Нижневартовске — передел бизнеса в сфере медобслуживания и медосмотров (с учетом требований о постоянной проверке работников нефтянки, чрезвычайно востребованной услуги). Бывшего вице-президента ТНК-ВР, экс-депутата югорской думы Олега Нама подозревают в желании поменять одну управляющую бизнесом на другую. Смена проходит с серьезными конфликтами: увольняемая не хочет сдаваться. Спор Наму облегчает поддержка городского и окружного руководства.

В редакцию «URA.RU» обратился один из руководителей ООО «Гиппократ» — сети медицинских центров, расположенных в Нижневартовске и специализирующихся на профосмотрах и выдачах врачебных заключений. По словам собеседника, сеть неожиданно начал притеснять арендодатель, институт «НижневартовскНИПИнефть» (100% принадлежит правительству Югры), который потребовал освободить помещения, где уже десять лет располагается генеральный офис компании.

Олег Нам некогда считался самым влиятельным человеком на востоке ХМАО-Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники «Гиппократа» считают, что добросовестно выполняли арендные обязательства и имеют право работать в привычном здании дальше, претендовать на выкуп помещения. Сейчас стороны разбираются в Арбитражном суде округа, однако практика пока на стороне арендодателя.

Источник называет происходящее рейдерским захватом бизнеса — руководство «НижневартовскНИПИнефть» передает помещение «Гиппократа» ООО «Гиппократ+». Этот процесс, как считают медики, курирует экс-глава института, Виктор Ситников, который теперь занимает пост замглавы города по вопросам строительства. «Данный факт способен ввести в заблуждение потребителей относительно того, какое юрлицо оказывает им медицинские услуги. Из данных обстоятельств усматривается, что собственник, пользуясь своим доминирующим положением, заключил соглашение с „Гиппократ+“ с целью устранить наше присутствие на рынке», — комментирует представитель медцентра.

По инсайдерской информации, теневым бенефициаром обоих медицинских центров является бывший партнер совладельцев консорциума «АльфаГрупп» Германа Хана и Михаила Фридмана, Олег Нам.

Управляют бизнесом фиктивные владельцы. «Гиппократом» — Наталья Гонохина, «Гиппократом+» — Ольга Трофимова.

Как утверждает источник «URA.RU» внутри «Гиппократа», между Гонохиной и Намом изначально существовала договоренность, что прибыль получает вице-президент ТНК-ВР, а гендиректор довольствуется фиксированной зарплатой за управление бизнесом.

Это было связано с тем, что во время работы в ТНК-ВР Нам не мог официально владеть посторонними предприятиями. Однако мог поставлять заказчиков — многочисленные нефтесервисные компании, обслуживающие объекты холдинга и нуждающиеся в ежегодных медкомиссиях.

Медицинский центр «Гиппократ» в здании «НижневартовскНИПИнефть». Одна из самых старых фотографий Фото: Ярмарка индор

Согласно базе данных «Контур.Фокус», «Гиппократ» в 2017 году заключил 95 контрактов на общую сумму 56 млн рублей. Своих сотрудников для проведения медосмотров в центр направили «РН-Бурение», «РН-Пожарная Безопасность». В перечне клиентов также фигурируют нижневартовская станция скорой помощи, центр социального обслуживания «Радуга», психоневрологический интернат, окружная клиническая больница и казенное учреждение «Центроспас-Югория». На конец 2015 года выручка компании составила 83,3 млн рублей. Чистая прибыль — 15,4 млн рублей. Официально единственным учредителем сети является Гонохина Наталья Михайловна.

У «Гиппократа+» несколько иная картина. В текущем году предприятие получило контракты на сумму 39 млн рублей. Его основные заказчики — бюджетные учреждения региона и города. В частности, «Детская Школа Искусств №1», реабилитационный центр «Таукси», спортивная школа «Феникс», детские сады «Былинушка», «Семицветик» и «Радость», детский дом «Аистенок», «НижневартовскНИПИнефть». Финансы на конец 2015 года: выручка — 80,2 млн рублей, чистая прибыль — 40,3 млн рублей. Единственный владелец — Трофимова Ольга Михайловна.

Бизнес в сфере профосмотров в нефтяной столице России проносит прибыль в десятки миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным источника агентства, Наталья Гонохина, работая на Олега Нама и в его интересах, помимо «Гиппократа», открыла гостиницы «Зори Ваха» в Излучинске и «Варта» в Нижневартовске. Создала базу для появления «Гиппократ+». Доподлинные причины изменения отношения Нама к Гонохиной и повышенного внимания к Трофимовой неизвестны. Не исключено, что они связаны с финансовыми показателями двух однотипных предприятий. При примерно одинаковой выручке, чистая прибыль «Гиппократа+» в 2015 году превышает оную у своего конкурента более чем в два раза.

В начале 2016 года, как утверждает источник агентства, Гонохиной было предложено передать свои 100% доли коллеге из «Гиппократа+» в добровольном порядке без каких-либо отступных. Женщина отказалась, после чего начался конфликт с арендодателем и судебные тяжбы.

В группу поддержки бывшего вице-президента включают Виктора Ситникова, внезапно потребовавшего от медицинского центра освободить помещения. Сотрудники компании вынесли вопрос на уровень региона, обратились к руководителю департамента госимущества Анатолию Уткину и уполномоченному по правам предпринимателей Николаю Евлахову. Ситуация не изменилась. По версии собеседника в «Гиппократе», вопрос якобы стопорит первый заместитель Натальи Комаровой Геннадий Бухтин, ранее находившийся в доверительных отношениях с Олегом Намом.

В случае, если их не услышат, работники центра готовы обратиться с жалобой лично к губернатору Югры Наталье Комаровой и президенту России Владимиру Путину.

Наталья Гонохина в разговоре с «URA.RU» подтвердила факт выселения «Гиппократа» из головного офиса в здании «НижневартовскНИПИнефть» и наличие жалоб руководству округа, однако говорить о своей аффилированности в Олегом Намом отказалась. «Я не буду это комментировать», — заявила она.

Геннадий Бухтин опроверг сведения о возможной причастности к проблемам медцентра «Гиппократ». «Мы с Олегом Сергеевичем не общались с тех пор, как он ушел из Думы. Просить меня о чем-либо он бы не смог. Фирму, о которой вы говорите, я даже не знаю», — комментирует первый заместитель Комаровой.

Виктор Ситников сообщил, что пытался решить вопрос с фирмой Натальи Гонохиной в мирном ключе, однако ему этого сделать не удалось. «Мы долгое время не могли выйти на связь с фирмой. Не с кем было разговаривать и общаться. Я посылаю своего заместителя, пишем официальные письма — нам никто не отвечает. По условиям, мы имели полное право расторгнуть договор. Сейчас уже прошли все суды. Есть исполнительный лист, и наши действия были в правовом поле. Олега Сергеевича я не видел уже лет пять, о его делах мне ничего не известно», — комментирует Ситников.

Олег Нам в разговоре с «URA.RU» утверждает, что никак не связан с деятельностью компаний «Гиппократ» и «Гиппократ+». «Я не имею к этому отношения. К сожалению, не смогу вам помочь», — сообщил он.

Нам покинул пост директора филиала «ТНК-ВР Западная Сибирь» после завершения сделок по приобретению Роснефтью ТНК-BP в 2013 году. В апреле 2016 года олигарх оставил мандат депутата Думы Югры, не дожидаясь окончания своих полномочий и уверившись, что из-за конфликта с Натальей Комаровой, он не сможет попасть в Совет Федерации в новом созыве. В качестве еще одной причины для досрочного увольнения стало нежелание декларировать свои доходы.