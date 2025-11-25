Курганские депутаты ввели новые правила продажи алкоголя

С 1 марта 2026 года время продажи алкоголя сократится с 10 до 20 часов, кроме праздничных дней Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Курганской области с 1 марта 2026 года сократят часы продажи алкоголя. Соответствующие изменения в закон внесли депутаты областной думы, сообщили URA.RU в пресс-службе думы.

«С 1 марта 2026 года в Курганской области вступят в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Розничная продажа алкоголя будет осуществляться с 10:00 до 20:00 часов. Исключение составят точки общественного питания и другие случаи, предусмотренные федеральным законодательством», — сообщили в пресс-службе областной думы.

Кроме ограничения по времени, закон вводит запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни. В списке указаны календарные дни: Рождество (7 января), День студенчества (25 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября).

