Курганские депутаты ввели новые правила продажи алкоголя

В Курганской области сократят часы продажи алкоголя в магазинах
25 ноября 2025 в 11:48
С 1 марта 2026 года время продажи алкоголя сократится с 10 до 20 часов, кроме праздничных дней

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Курганской области с 1 марта 2026 года сократят часы продажи алкоголя. Соответствующие изменения в закон внесли депутаты областной думы, сообщили URA.RU в пресс-службе думы.

«С 1 марта 2026 года в Курганской области вступят в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Розничная продажа алкоголя будет осуществляться с 10:00 до 20:00 часов. Исключение составят точки общественного питания и другие случаи, предусмотренные федеральным законодательством», — сообщили в пресс-службе областной думы.

Кроме ограничения по времени, закон вводит запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни. В списке указаны календарные дни: Рождество (7 января), День студенчества (25 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября). 

В настоящие время в Курганской области розничная продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 22:00. Запрет на продажу алкоголя в праздничные дни и дни выпускных регулируется отдельными постановлениями. 

Комментарии (3)
  • Ирина
    25 ноября 2025 12:51
    Какой праздник для разливаек! Им никаких ограничений!
  • Рыжий дед Семён
    25 ноября 2025 12:35
    А толку то? Давно известно, что те, кто хотят выпить в праздники - закупаются заранее.
  • Оля)
    25 ноября 2025 11:59
    Слов нет...
