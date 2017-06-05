«Покупатели боятся проходить через толпу смуглых крепких мужчин»

02:33 06 июня 2017 0

Не будем обманывать, это не Тюмень, но ощущениях обеих сторон, вероятно, схожи с происходящим в столице Западной Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени обозначилась этническая проблема. Владельцы рынка, около которого собираются гастарбайтеры из Средней Азии, обратились в областную думу, чтобы справиться с засильем приезжих, мешающих бизнесу. Вмешательство депутата-оппозиционера и полиции не помогает, простые горожане по-прежнему боятся ходить за покупками через толпы смуглолицых разнорабочих.

Депутат тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев намерен предложить мэрии областной столицы выделить место, где разнорабочие из стран бывшего СССР могли бы предлагать свои услуги горожанам. Депутата возмутила ситуация, сложившаяся у тюменского рынка «Блошинка» на Московском тракте. «Ко мне обращались как покупатели, так и администрация рынка „Блошинка“, — рассказал координатор либерал-демократов по Тюменской области. — Там в очень большом количестве собираются товарищи, которые приезжают к нам из стран ближнего зарубежья. Проблема в том, как они навязывают свои услуги. Эти рабочие начали создавать отдельные группы, которые конкурируют и чуть ли не бьются друг с другом за каждого клиента».

Тюмень видела многое, но описываемая проблема — в новинку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Замгендиректора «Блошинки» Дмитрий Зорин рассказал, что среди оккупировавших парковку около «Блошинки» таджиков сложились две группы, которые враждуют вплоть до систематических драк. В погожий день у рынка собирается около сотни гастарбайтеров, и многие покупатели просто боятся проходить через толпу смуглых крепких мужчин.

Вызов полиции, говорит Зорин, не решает проблемы. «При появлении полиции они разбегаются во все стороны. Бегут через дорогу (рядом проходит оживленный Московский тракт — ред.), не глядя на автомобили, в позапрошлом году двоих сбили машины. Рейд заканчивается, а через день таджики снова возвращаются к рынку», — говорит Зорин.

Заместитель гендиректора «Блошинки» жалуется, что ему пришлось из-за гастарбайтеров сделать туалеты на рынке платными: «Пока туалеты были бесплатными, они (гастарбайтеры — ред.) там стирали, мылись. Столько народу стоит- им же нужно естественные потребности отправлять. Где они это делают? Здесь, по углам».

Артем Зайцев также говорит о проблемах, которые гастарбайтеры создают для клиентов рынка: «Банально, если идет дождь, эти люди под дождем стоять не будут, они уходят под козырек рынка. Вы представляете себе 80 человек под козырьком? Обычному покупателю зайти невозможно».

Сами «азиаты» в разговоре с корреспондентом «URA.RU» очень удивились, что у руководства рынка к ним есть серьезные претензии. Они заявили, что не устраивают драк.

«Здесь не только таджики, здесь и узбеки, и армяне, все», — заверил 55-летний Хасан, который, впрочем, как и остальные гастарбайтеры — собеседники нашего агентства, приехал из Таджикистана.

Тюменское УМВД старается реагировать, но зачастую реагировать не на что Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Его более молодой коллега Борис признал, что стоять около рынка рабочие не имеют права, и что не каждый посетитель рынка рискнет пройти через группу приезжих. «Ни разу не было, чтобы кто-то наезжал на посетителей, — улыбаясь наполовину стальной улыбкой заверил таджик. — Мы тоже не хотим себе проблем». Таджики добавили, что никто из администрации рынка не сообщал им, что их присутствие мешает покупателям.

После обращения Артема Зайцева к руководству тюменской полиции 19 мая правоохранители провели большой рейд силами участковых уполномоченных седьмого отдела полиции. Были задержаны 39 человек, шестеро из них были привлечены к административной ответственности по статье «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания на территории Российской федерации». Как сообщили в пресс-службе областной полиции, обращение было единичным.

«Проверочные мероприятия управление по вопросам миграции проводит на регулярной основе, — заявили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД по Тюменской области. — В конце мая — начале апреля в отдел полиции были доставлены порядка сорока человек. Пятеро были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства».

Дмитрий Зорин считает, что полиции стоит либо чаще проводить рейды, либо вообще организовать около рынка постоянный пост в связи с возникшим здесь «стихийным бедствием» и в связи со «сложившейся в стране обстановкой».

«Их же (гастарбайтеров — ред.) никак не отфильтруешь, они все с сумками, с пакетами, говорит Зорин. — Это же все азиаты, они же у нас в основном в России радикально настроены».

Артем Зайцев уверен, что только силами полиции проблему не решить, и гастарбайтерам надо создать цивилизованные условия, чтобы предлагать горожанам свои рабочие руки, пока ситуация не вышла из-под контроля. «Проблема не решена. Я не могу сказать, насколько там криминогенная обстановка. Могу только предположить, что это очаг, который когда-то может вспыхнуть. Но это очень сложно предугадать», — поделился своими опасениями депутат.

«Ситуация тупиковая, по закону, вроде бы, и сделать ничего нельзя, никто не знает, как с этим бороться, — разводит руками лдпровец. — Никто же не будет выгонять их силой, это незаконно, у этих людей в порядке документы, есть патенты, по которым они и работают. На ближайшей думе я собираюсь этот вопрос поднять, хочу вновь обратиться к начальнику УМВД, потому что эту ситуацию надо как-то разрешать. Может, как-то их организовать, чтобы они могли цивилизованно предлагать свои услуги. Они, в первую очередь, тоже люди, тоже хотят зарабатывать. Надо, чтобы полиция знала, куда ехать, где постоянно находится данная категория лиц. Это же будет удобно, и покупатель данных услуг тоже будет знать, что по такому-то адресу находятся нужные ему работники. И всегда сможет прийти, цивилизованно договориться и решить свои вопросы».

Получить комментарий лидера таджикской диаспоры в Тюмени, председателя «таджикского культурного центра «Пайванд» Абдулло Каримова не удалось. Мобильный телефон общественного деятеля не отвечал.