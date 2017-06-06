Почему «Аэрофлот» может остаться один на рынке (а все к этому идет)

21:55 06 июня 2017 0

По мнению экспертов, самая жесткая конкуренция в России наблюадется на авиарынке Фото: Pixabay

Российские авиакомпании за прошлый год понесли убытки на 10 миллиардов рублей, несмотря на активные попытки государства поддержать отрасль. Выяснилось, что наибольшие потери пришлись на внутренние перевозки, в выигрыше — только «Аэрофлот». Чем чреваты подобные показатели для авиарынка, смогут ли пережить тяжелые времена региональные перевозчики и почему отрасль хоронит дешевые билеты — «URA.RU» рассказал генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.

Экономическая ситуация, в которой сегодня работают российские авиакомпании, не позволяет участникам авиационного рынка обеспечивать рентабельную эксплуатацию. То есть, проще говоря, сводить концы с концами.

Это связано с целым рядом факторов. В частности, естественные монополии постоянно повышают цены, и их никто не контролирует. Отдельная проблема — топливный сегмент, аэронавигационное обслуживание, аэропортовые сборы… Расходы растут постоянно и в рублевом, и в валютном выражении. Девальвация рубля, несомненно, сыграла очень отрицательную роль.

Все это происходит на фоне того, что и общество, и правительство требует дешевых билетов. А они у нас даже по сравнению с Европой преступно дешевые!

Государство предпринимает массу различных действий, чтобы заставить перевозчиков выставлять на рынок эти недорогие билеты, в первую очередь, стимулируя конкуренцию, которая у нас совершенно адская. В стране ни в одном другом секторе экономики такой конкуренции нет.

Сегодня средний авиационный тариф составляет 5500-5700 рублей. В 2012 году средний тариф в был 8700 рублей. То есть затраты растут бесконтрольно, доходы остаются практически на прежнем уровне. Собственно, мы видим все те же предпосылки, которые привели к банкротству «Трансаэро». Сейчас процесс вошел в новую фазу. Вся политика Росавиации и правительства страны четко направлена на снижение количества авиакомпаний, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.

Безусловно, региональные перевозчики продолжат неизбежно умирать, многие компании начнут уходить с рынка, как это уже было. Нельзя исключать, что через несколько лет мы придем к наличию на рынке только одной крупной авиакомпании — к слову, «Аэрофлот» сейчас наиболее устойчив. И тогда пассажирам лучше точно не станет.