17:11 06 июня 2017 0

Отказ правительства России финансировать деятельность ПАСЕ эксперты считают вполне разумным шагом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Во вторник, 6 июня, стало известно, что Россия заблокировала перечисление трети своего взноса в Совет Европы. Эта сумма составляет около 11 миллионов евро и предназначалась для финансирования Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Стоит отметить, что Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета. Российская делегация в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

«URA.RU» попыталось разобраться, что означает эта новость для отечественной дипломатии и самой ассамблеи.

Что такое ПАСЕ, и что она решает?

Парламентская ассамблея Совета Европы — ПАСЕ — консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ была основана 5 мая 1949 года.

Как пояснили опрошенные «URA.RU» эксперты, Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовятся депутатами. Среди важных полномочий Ассамблеи — выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека. Также ПАСЕ принимает заключения на проекты всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы.

Почему Россия отказалась от взноса в ПАСЕ?

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, данное решение означает только одно: Россия дает понять, что ПАСЕ заняла недружественную и русофобскую позицию.

«Россия не может в полной мере сотрудничать с организацией, которая занимает такую позицию, и не будет участвовать в пленарных заседаниях. Наша страна какое-то время ждет, что ситуация в ПАСЕ изменится. Если же ничего не поменяется, то неизбежно встанет вопрос о членстве России в ПАСЕ», — пояснил «URA.RU» политолог.

По его словам, Запад с присущей ему практичностью «хотел публично воспитывать Россию за ее же счет».

С апреля 2014 года мы лишены основных полномочий в ПАСЕ, а платить перестали только сейчас. Почему?

Владимир Брутер считает, что все это время страна ждала конструктивных подвижек со стороны организации, не считая необходимым прибегать к резким шагам.

К чему приведет это решение?

Политолог Максим Жаров полагает, что основным последствием решения России прекратить платить взносы в Совет Европы будет, прежде всего, шумный скандал.

Российская дипломатия не пострадает, если покинет ПАСЕ, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Его начнут старательно раздувать другие члены этой организации, которым теперь придется из своего кармана изыскивать средства, которые раньше предоставляла Россия. Платить больше в Европе не хочет никто, денег ни у кого лишних нет, поэтому обида на Россию будет сильной», — сказал в беседе с «URA.RU» Жаров.

По его мнению, для России последствий этого решения практически никаких не будет. «Необходимо только не поддаваться на провокации маргинальных политиков-членов ПАСЕ, которые будут обвинять нас во всех возможных грехах. России нужно просто продолжать четко отстаивать свою позицию о необходимости реформирования европейских парламентских структур и НКО», — заключил собеседник агентства.

Станет ли дальнейшее неучастие в ПАСЕ потерей для отечественной дипломатии?

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов в беседе с «URA.RU» указал, что на самом деле Совет Европы не относится к числу ключевых европейских институтов.

«К его компетенции в настоящее время относится мониторинг соблюдения прав человека и состояния демократии. По сути, единственная задача этой организации сейчас — подготовка критических деклараций. Поэтому практически все, что Россия слышала о себе с площадки Парламентской Ассамблеи Совета Европы — это поток огульной критики, будь то негатив в адрес федерального центра в связи с событиями в Чечне, делом ЮКОСа, осуждение признания Россией Южной Осетии и Абхазии. А воссоединение с Крымом привело к тому, что ПАСЕ приостановила право голоса российской делегации, а наша делегация в ответ приостановила деятельность в ПАСЕ», — напомнил Иванов.

По его оценке, никакой пользы нашей стране эта организация не приносит, «а только выкачивает из бюджета довольно серьезные финансовые средства». «Кроме того, западные „партнеры“ активно используют эту площадку для оказания давления на Россию и другие неудобные для них страны», — резюмировал эксперт.

Чем чревато для россиян решение руководства страны?

По мнению политолога Николая Миронова, Россия сегодня стремится подчеркнуть, что раз ее игнорируют в ПАСЕ и демонстративно отказываются прислушаться к любым альтернативным аргументам по Сирии, ей нет смысла продолжать платить взносы.

«Решение в нынешнем тренде внешней политики России вполне логичное. Единственное что беспокоит в этой ситуации — возможная перспектива отдаления России от юрисдикции Европейского суда по правам челвоека, игнорирования его практики и решений. При всех его минусах суд является важным правозащитным механизмом, влияющим на положение с правами во всех странах Европы и в России в частности», — сказал «URA.RU» Миронов.

Если членство в ПАСЕ не так уж важно, для чего Россия состояла там долгие годы и тратила много денег?

По словам политолога Дмитрия Журавлева, сегодня Россия состоит в ПАСЕ скорее по инерции. «У нашей страны в 80-90-е годы был сильный комплекс провинциалов. Для Бориса Ельцина [первого президента России] участие в ПАСЕ было крайне важным — он считал, что тем самым нас приняли в клуб цивилизованных стран, считают за равных. По сути, мы платили за статус, за крутость», — пояснил он «URA.RU». Сейчас же организация, по словам Журавлева, превратилась в «убежище для либеральных болтунов». «ПАСЕ перестала быть для нас инструментом. Большого смысла в ней больше нет», — заключил эксперт.

Как решение о прекращении финансирования со стороны России отразится на деятельности ПАСЕ?

Не сильно, уверен директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Совет Европы пропорционально сократит финансирование по всем своим проектам. По-хорошему, надо решать вопрос о том, необходимо ли России членство в Совете Европы вообще. И быть готовыми к тому, что нас будут критиковать всегда, вне зависимости от того, платим мы взносы или нет. Слишком много в ПАСЕ и Совете Европы наших бывших сателлитов из Восточной Европы, которые нас искренне ненавидят», — пояснил «URA.RU» Смирнов.