«Свидетелей засекретили, боятся екатеринбургского имама»

04:00 18 июля 2017 0

Прокуратура и ФСБ регулярно изымают экстремистскую литературу в мечетях по всей стране. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в судебном процессе по делу имама екатеринбургской мечети «Рамазан» Альберта Баязитова появились секретные свидетели. Сторона защиты Баязитова пытается определить их и на основании новых данных оспорить показания, специалисты говорят об использовании подобных свидетельств, как о самой эффективной системе борьбы с распространением экстремизма.

Альберт Баязитов — обвиняемый имам мечети «Рамазан» на Химмаше в Екатеринбурге, больше похож на хипстера: ровно остриженная борода, модная рубашка и брюки — в таком виде он явился на выездное заседание Чкаловского суда Екатеринбурга. Выездное, потому что на процессе планировалось заслушать засекреченных свидетелей по уголовному делу Баязитова. А технические возможности, позволяют это сделать только в областном суде Свердловской области.

Мечеть «Рамазан» находится на окраине Химмаша, на Димитрова, 15. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Процедура допроса засекреченного свидетеля проста: находясь в соседнем зале, он общается с участниками процесса через конференц-связь. При этом его голос и личные данные изменены, чтобы стороны не смогли установить его реальную личность. Согласно закону, к таким мерам прибегают в случае существующей угрозы для свидетеля. Очевидно, что в данном процессе, подобная угроза для свидетелей должна исходить от имама.

Альберт Баязитов обвиняется в экстремизме. Как следует из обвинительного заключения, «на почве его отрицательного отношения к лицам, не исповедующим ислам, а также мусульманам, отошедшим от принципов строгого единобожия, возник преступный умысел, направленный на возбуждение ненависти и вражды». Если вкратце, то

в августе 2014 года имам «рекламировал» двум посетителям мечети литературу из списка запрещенных Минюстом материалов: «Крепость мусульманина» и «Закят».

11 октября 2016 года Чкаловский суд признал Баязитова виновным и приговорил к 360 часам обязательных работ. Адвокаты имама обжаловали приговор. Свердловский областной суд отправил дело имама на пересмотр в первую инстанцию в связи с процессуальными нарушениями и дело закрутилось по новой.

В России список исламской литературы признанной экстремистской настолько широк и так часто обновляется, что мусульмане успевают «вычищать» свои библиотеки. Такова позиция исламских деятелей, на постоянные рейды борцов с экстремизмом в мечети. Фото: Алексей Андронов © URA.RU

«Эти книги ранее действительно изымались из мечети при проверках. Но если процедура изъятия запрещенной литературы из мечетей — ситуация стандартная на всей территории России и, по сути, влекущая только штраф, то распространение подобных книг — деяние уже уголовное. В данном деле, мы не верим, что Баязитов занимался распространением. Обвинение строится на показаниях засекреченного свидетеля, что создает определенные сложности для проверки подлинности его показаний. А правдивость показаний вызывает вопросы», — заявил «URA.RU» адвокат Баязитова Александр Петрикин.

На заседании засекреченный свидетель представился Петром Петровым. И поведал, как в 2014 году зашел в мечеть «Рамазан», после молитвы, имам Альберт Баязитов отвел желающих пообщаться на второй этаж, где в учебном классе продемонстрировал «Петрову» книгу «Крепость мусульманина» и предложил ее прочесть.

«Я знаю, что „Крепость мусульманина“ является экстремистской книгой. Поэтому мне сразу не понравилось, что эту книгу он предлагал всем желающим. Он говорил, что это правильная литература. Кто ее не читает, тот нехороший человек. Говорил, что ислам — единственная и правильная религия. Я воспитан так, что у меня есть и друзья-христиане. Поэтому мне все это не понравилось», — рассказал «Петров».

После серии изъятий книг в мечети «Рахмат» на Уралмаше и возбуждения уголовного дела против имама, мечеть пришлось закрыть. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Адвокаты подсудимого имама стали засыпать свидетеля вопросами: как и с кем Петров оказался в мечети, что видел внутри, при каких обстоятельствах имам предлагал запрещенную литературу. Свидетель то и дело отказывался отвечать на вопросы. Тогда адвокат менял тему и пытался выяснить, видел ли свидетель планировку самой мечети.

Вопросы адвоката Сергея Колосовского прервала судья: «Ваши вопросы свидетельствуют о том, что вы пытаетесь идентифицировать личность свидетеля».

«Я лишь пытаюсь добиться того, чтобы свидетель назвал источник информации. Фактически мы убеждены, что человек не имеет отношения к исламу и дает рамочные показания», — возразил адвокат Сергей Колосовский.

Со вторым свидетелем, также засекреченным, ситуация повторилась.

Адвокат Сергей Колосовский убежден, что засекреченный свидетель не имеет отношения к исламу и не бывал в мечети «Рамазан». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В связи с чем данные о вашей личности скрыты. Вам что-то угрожает, — вновь начал задавать вопросы адвокат Колосовский.

— Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, — ответила свидетель, назвавшийся Абдул Карим.

Адвокаты утверждают, что установили личности засекреченных свидетелей.

«Люди выступают свидетелями по делам об убийствах и грабежах. Их не секретят. Если подобная практика будет продолжаться, то мы получим ситуацию, когда любого человека по ложному доносу можно будет осудить. И кто там будет давать показания — мы никогда не узнаем», — уверен адвокат Коловский.