Шесть югорских мэров оказались на грани увольнения

08:49 18 июля 2017 11

Власти Югры впервые столь комплексно подходят к оценке происходящего на вверенной им территории Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В августе идеологический блок Натальи Комаровой сформирует рейтинг эффективности муниципальных глав. В документе, который попадет на стол главы региона, будут отражены все старания и ошибки югорских градоначальников за год. С оглядкой на эти данные губернатор примет решение — останется чиновник работать либо ему пора искать замену. Согласно инсайдерской информации из правительства Югры, шесть мэров находятся в «красной зоне», и, с высокой долей вероятности, покинут свои кресла этой осенью.

Правительственные идеологи для удобства размещают югорских мэров в зависимости от показателей в «зеленой», «желтой», и «красной» зонах («хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Согласно данным источника агентства из окружения губернатора региона, большинство из 22 градоначальников работают на «хорошо». Собеседник особо выделяет главу Югорска Раиса Салахова, сумевшего устранить серию внутриэлитных конфликтов в городе, мэра Нижневартовска Василия Тихонова, энергично взявшегося за формирование новой команды, и руководителя Сургутского района Андрея Трубецкого, решающего вопросы с местными бизнес-кругами.

Чрезмерная активность ЛДПР в Урае негативно сказывается на позиции местного главы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «желтой зоне» находится глава Урая Анатолий Иванов. В муниципалитете активно действует ячейка ЛДПР: либерал-демократы дважды блокировали принятие городского бюджета, вынуждая окружные власти вступать с ними в переговоры. Сам Иванов также становился фигурантом скандала — его обвиняли в использовании нецензурной брани в адрес оппонентов.

Шесть человек — в «красной зоне». Это главы Нефтеюганска, Пыть-Яха и Мегиона: Сергей Дегтярев, Олег Ковалевский и Олег Дейнека, руководители Березовского, Кондинского, и Советского районов — Владимир Фомин, Анатолий Дубовик, Игорь Набатов.

На позициях главы Пыть-Яха Олега Ковалевского катастрофически сказался инцидент с новым управделами администрации. Градоначальник назначил на этот пост Ирину Набережнову, которая ранее отбывала срок за четыре преступления, совершенных с использованием служебного положения. Чиновница не проработала на новом месте и трех дней. После публикации «URA.RU» Набережнова была освобождена от занимаемой должности.

Недопуск ревизоров к проверке муниципалитета вызвал вопросы на окружном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергею Дегтяреву ставится в вину тот факт, что у градоначальника отсутствует собственная сформированная команда, а сам он якобы открещивается от решения городских проблем. Похожая ситуация у Анатолия Дубовика. Администрация губернатора Комаровой заподозрила чиновника в коммерческой деятельности. Сложно обстоят дела и у Игоря Набатова. Многомиллионная бюджетная дыра, образовавшаяся в Советском районе в период управления экс-мэра Сергея Удинцева, не сокращается.

Владимиру Фомину могут поставить в вину слабую динамику решения социальных проблем и низкий уровень привлечения инвестиций в муниципалитет. Березовский район — отдаленная депрессивная территория с населением 23,2 тыс. человек, которая не имеет постоянной связи с внешним миром.

Рейтинг главы не может быть выше рейтинга президента, уверены создатели системы оценки югорских мэров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из причин для попадания главы Мегиона Олега Дейнеки в «красную зону» — конфликт из-за внеплановой проверки. В июне администрация Мегиона не допустила до муниципального бюджета аудиторов счетной палаты, несмотря на требования Натальи Комаровой обеспечить проверяющим круглосуточный удаленный доступ к финансовым документам. Помимо этого, мэр Мегиона, по мнению инсайдера, может злоупотреблять популизмом. Представители губернатора в муниципалитете отмечали примеры, когда градоначальник снимал с себя ответственность за проблемы, кивая в сторону Ханты-Мансийска.

Электоральные позиции глав — в числе основных критериев оценки эффективности. Социологи, проводя исследования, сравнивают рейтинг мэра с аналогичными показателями президента и губернатора. Предполагается, что рейтинг лидера государства должен быть наивысшим, тогда показатели губернатора и мэра могут быть равными. «Если рейтинг мэра выше рейтинга губернатора — это как минимум странно. Это повод изучить ситуацию внимательно: как ведется муниципальная информационная политика, как идет общение главы и местных властей с людьми, берут ли они всю долю ответственности или неудачи перекладывают на региональные власти», — комментирует собеседник агентства.

От разговорчивости югорских респондентов в августе зависит будущее мэров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам директора департамента общественных и внешних связей Югры Елены Шумаковой, социальные исследования, по итогам которых будет сформирован рейтинг эффективности муниципальных глав, пройдут в августе. «Это всесторонняя оценка того, насколько эффективно решаются социальные, экономические, инвестиционные задачи, как чувствуют себя бизнес и население. Итоги подводятся в августе. Правительство имеет полную картину состояния дел в том или ином муниципалитете — и по объективным статистическим показателям, и по социальному самочувствию людей», — комментирует официальный представитель «Белого дома».

Глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин считает, что отставки муниципальных глав из «красной зоны» могут состояться, даже несмотря на выборы президента, назначенные на март 2018 года. Обычно в период предвыборной кампании власть старается не проводить принципиальных кадровых замен, чтобы избежать нестабильных периодов безвластия.

Анатолий Гагарин не видит ничего плохого в регулярной ротации глав, называя это не чехардой, а методом подбора Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Я думаю, что лучше снять нерадивого мэра перед выборами, несмотря на последствия, чем ждать, пока он окончательно испортит ситуацию в муниципалитете. Если человеку дали возможность, а он себя не проявил, надо искать другого человека. Только методом подбора можно решить эту проблему», — считает политолог.

Глава Березовского района Владимир Фомин сообщил в разговоре с «URA.RU», что готов к любому сценарию развития событий. «Предложат уйти, не оскорблюсь. Очень непросто в Березово, а человек счастлив в неведении», — комментирует градоначальник. Мэр Мегиона Олег Дейнека также сообщил, что не испытывает какого-либо беспокойства. «У меня все нормально. Я в отпуске», — сообщил он.

Выяснить позицию глав Нефтеюганска, Пыть-Яха, Кондинского и Советского районов на момент подготовки материала не удалось. Сергей Дегтярев, Олег Ковалевский, Анатолий Дубовик и Игорь Набатов не отреагировали на попытки журналистов связаться с ними по мобильному телефону.