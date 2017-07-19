Сургутская мэрия погрязла в судах с собственными сотрудниками

19:41 19 июля 2017 2

Формирование новой команды в мэрии Сургута привело к неожиданному результату - чиновники судятся с чиновниками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутская администрация впервые за все время своего существования оказалась в уникальной ситуации — чиновники в судах отбиваются от собственных действующих и бывших коллег, среди которых даже бывший главный юрист мэрии.

Экс-начальник правового управления сургутской администрации Владимир Яремаченко ждет суда — в конце июля должно пройти рассмотрение его иска о восстановлении на должности. Опытный юрист в победе практически не сомневается. «Меня уволили, даже не указав причину. Уже потом начали ссылаться на какие-то нелепые служебные записки, какие-то взыскания, которые я также оспариваю в суде. Не скажу, останусь ли я в администрации после восстановления, но хочу добиться справедливости», — рассказал «URA.RU» Владимир Яремаченко.

По версии источников агентства в администрации, Яремаченко был отправлен в отставку в рамках формирования новой команды администрации — место занял бывший замначальника сургутского отделения УФМС Владимир Токмянин. О чистке среди «старичков» говорят и другие сотрудники мэрии, попавшие под прессинг новых чиновников.

Специалист управления опеки и попечительства Елена Постникова была уволена, поскольку не сдала аттестацию. Женщина уверена, что ее специально завалили, а сам квалификационный экзамен прошел с большим количеством нарушений.

«Просто избавляются от неугодного человека. Похоже на зачистку людей, которых они считают командой [экс-мэра Сургута Дмитрия] Попова. Первый суд уже прошел.

У судьи руки тряслись и голос дрожал — видимо, ему пришлось принять такое решение. Судиться с администрацией очень тяжело, это местная власть и может на все влиять. Такого беспредела никогда не было.

Буду подавать апелляцию», — рассказала Елена Постникова.

Кадровые перестановки в мэрии Сургута обернулись судами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще одна пострадавшая — специалист этого же управления опеки и попечительства — Галина Коваленко пока что не уволена, но уже судится с администрацией из-за несправедливо, по ее мнению, наложенного дисциплинарного взыскания, а также проваленной аттестации. В первой инстанции она проиграла, но готовится оспаривать решение городского суда. Чиновница рассказывает — зачистка в мэрии началась после череды анонимок из администрации Сургута в правительство ХМАО. После поступивших в Ханты-Мансийск писем в ряде структур мэрии окружные ревизоры провели проверки, но в итоге история с анонимками обернулась против самих же чиновников.

«Было анонимное обращение от коллектива — почему-то решили, что я к нему причастна. Мне практически открыто заявили, что аттестацию я не сдам, и что меня уничтожат. Удивляет, чем же анонимное письмо так задело наше руководство и вызвало такую реакцию», — рассказывает Галина Коваленко.

По словам Коваленко, травля могла начаться с подачи вице-мэра Алексея Жердева. Заместитель главы Сургута возглавляет комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов — эта структура выносит дисциплинарные взыскания, на основании которых потом увольняют чиновников. Жердев курирует и аттестацию сотрудников.

«Я собиралась обратиться к Жердеву, даже записалась на личный прием. Но коллеги мне рассказали, что перед аттестацией именно Жердев собрал первую группу сдающих аттестационный экзамен и произнес речь о том, что писарь анонимок допишется и что коллектив-то уж точно должен знать, кто это делает», — рассказала Галина Коваленко.

По данным чиновницы, как минимум еще несколько человек из других структур, например, из департамента архитектуры, намерены в ближайшее время подать иски из-за таких же нарушений сургутской мэрией трудового законодательства. Сколько сейчас рассматривается заявлений от чиновников, на момент публикации выяснить не удалось — в пресс-службе городского суда пообещали подбить статистику, а потом перестали отвечать на звонки корреспондентов агентства.

В окружном правительстве ситуацию с анонимками не комментируют, поясняя, что официальных обращений из мэрии Сургута поступало немного, а письма без автора не учитываются. «По обращениям в части вопросов, связанных с муниципальной службой в Сургуте, в текущем году поступило одно обращение с просьбой принять на личный прием и помочь устроиться чиновником в Сургуте. И два обращения о несогласии с формой проведения аттестации муниципальных служащих», — рассказала «URA.RU» директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова. В мэрии Сургута ситуацию пока что не прокомментировали — в адрес руководителей администрации направлены официальные запросы.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Сургут переживает самое масштабное в его истории административное обновление — за год работы нового главы в мэрии осталось только два прежних вице-мэра, один из которых (Наталья Алешкова) находится в декрете, а второй (Александр Пелевин) может быть уволен после череды скандалов в соцсфере города. В мэрии неофициально говорили, что Вадим Шувалов анонсировал много проектов, часть из которых можно реализовать в заявленные сроки, только поменяв людей на ключевых должностях. Перестановки также связывают с желанием мэра усилить собственные позиции.

Отметим, одну кадровую войну действующая мэрия уже проиграла — вице-мэра Наталью Алешкову, которая находится в декретном отпуске, планировалось сократить во время реформы структуры администрации — об этом чиновники заявили официально, но затем им пришлось отказаться от собственных слов, поскольку увольнение «декретниц» запрещено Трудовым кодексом РФ.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.