Почему Милонов больше не запрещает геев, а депутаты жалуются на работу

06:36 21 июля 2017 0

За год Вячеслав Володин превратил Госдуму в новый центр www.duma.gov.ru

В пятницу, 21 июля, пройдет последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы VII созыва. Первый год работы Нижней палаты парламента стал своего рода политическим тестом для Вячеслава Володина. Ведь за это время ему пришлось выйти из амплуа кремлевского куратора внутренней политики и принять статус публичного политика №4.

Почти с первого же заседания работа новой Госдумы стала задавать позитивную медийную повестку: повышение дисциплины депутатов, изменение регламента работы с правительством, реформа аппарата, новые подходы к законотворчеству. Такая стратегия нового спикера Госдумы вызвала в элитных группах разговоры о перспективах дальнейшей политической карьеры Вячеслава Володина.

Уроки дисциплины

Стоимость одного депутатского прогула с приходом Володина в Госдума стала составлять около 17 тысяч рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Работа новой Госдумы началась с громкой дисциплинарной повестки: всех депутатов обязали присутствовать на пленарных заседаниях, изменился сам график работы парламентариев. Из-за долгих «пленарок» сетевым мемом стала фраза депутата Госдумы Тамары Плетневой: «Мы женщины! Нам дома еще мужей надо покормить. Вы то домой придете, вас жены накормят!». Так она отреагировала на то, что заседание закончилось не в 18.00, а в 20.00.

Жалобы на новые порядки журналистами высказывали и другие депутаты, причем не только женщины.

«Вячеслав Володин очень верно выбрал стартовую повестку, — говорит один из членов Совета Госдумы. На примере этой темы получилось сразу доходчиво обозначить новые правила работы седьмого созыва. А раздражение депутатов, в том числе появлявшиеся в СМИ, только рекламировали володинский стиль руководства. Сейчас все уже привыкли и спокойно работают и до 8, и до 10 вечера, если нужно».

В интервью «URA.RU» руководитель комитета Госдумы по регламенту от «Единой России» Ольга Савостьянова подтверждает: за год не выявлено ни одного прогульщика: «У нас в соответствии с регламентом всего три причины, по которым депутат может отсутствовать на заседании: командировка, больничный или отпуск. Мы еженедельно отслеживаем посещаемость по данным электронной регистрации. Тех, кто без уважительных причин отсутствует на заседаниях, у нас нет. Хотя иногда данные регистрации не совпадает с реальным числом присутствующих депутатов в зале. Мы считаем, что в этом случае должна работать уже самоорганизация фракций».

По итогам года, Госдума сэкономила 28 млн 437 тысяч рублей на депутатах, которые брали отпуска за свой счет.

В соответствии с изменениями в регламенте нижней палаты, стоимость одного такого отгула составляет около 17 тысяч рублей.

Депутат от ЛДПР Алексей Диденко в интервью «URA.RU» говорит, что сейчас работа в Госдуме организована на принципиально иной основе: «Предусмотрено личное участие депутатов во многих формах парламентской работы: комиссии, пленарные заседания, комитеты, личные встречи с избирателями, ответы на обращения. Это, конечно, сказывается на работе в лучшую сторону. Уровень доверия избирателей к депутатам заметно вырос». Его коллега по партии депутат Госдумы от Челябинской области Евгений Пашин, новичок в парламенте, вообще не понимает жалоб на жесткую дисциплину: «Действительно, многие старожилы говорили, что депутатов начали зажимать. Но я не понимаю, в чем проблема шесть дней в месяц провести, работая на пленарных заседаниях и три дня в месяц отдать комитетской работе. Это нормальный ритм».

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов несколько иначе оценивает результаты новой дисциплинарной линии Госдумы: «Часть депутатов недовольна и с десяток одномандатников хотели бы совершить побег и сдать мандат. Из-за жесткого режима работы они запустили свой бизнес, которого у них как бы и нет». В разговоре с корреспондентом «URA.RU» три депутата-одномандатника подтвердили такие настроения, но пока попросили не называть их фамилии. Впрочем, собеседники агентства, близкие к руководству Госдумы сказали, что знают этих депутатов. «И то, что они хотят сдать мандаты только подтверждает правильность выбранной линии. Госдуме не нужен такой балласт», — заявил источник «URA.RU».

Кто здесь главный

Вячеслав Володин заставил правительство считать с депутатами, считают в Госдуме

Еще одной реформой Госдумы стал целый комплекс изменений в регламенте парламента, которые касались взаимодействия с правительством. Самым резонансным среди них стала необходимость присутствия на заседаниях представителя от правительства не ниже уровня заместителя министра. Иначе депутаты имели право не рассматривать законопроект. В начале апреля СМИ также писали, что правительство согласилось давать по запросу совета Госдумы оценку регулирующего воздействия (ОРВ) ко второму чтению законопроектов, хотя изначально в Кабмине были против, считая, что такая процедура только усложнит работу. Все эти новые инициативы вызвали в политических кругах разговоры о том, что между правительством и Госдумой развернулась война.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов говорит, что с октября по декабрь 2016 года формировалась система взаимодействия Госдумы с правительством и сейчас она сложилась:

«В предыдущих созывах правительства либо саботировало инициативы Госдумы, либо парламент просто штамповал правительственные законопроекты. А сейчас большой вопрос, кто главнее. Внедрен тот самый принцип равновесности законодательной и исполнительной власти».

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что Володин добился успеха только в «переписывании регламента и в перестраивании формальных правил коммуникации с кабинетом министров»: «Это в свою очередь привело к серии аппаратных конфликтов». Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников замечает, что с содержательной точки зрения парламент продолжает проводить курс правительства: «Это касается и бюджетной политики, и дискуссии вокруг отчета Кабинета министров».

В кулуарных разговорах с корреспондентом «URA.RU» депутаты заметно бравируют темой нового формата взаимодействия Госдумы и правительства. «На самом деле, по-человечески это правда тешит депутатское самолюбие, когда министры накануне парламентского часа приходят на комитеты, поговорить с фракциями. Еще пару лет назад иногда депутату сложно было дозвониться до руководителя департамента правительства, а сейчас могут соединить и сразу с министром. Вообще Володин как-то всем внушил уверенность в статусности депутата, его манеру общения с представителями правительства перенимают и другие парламентарии. История с Ткачевым у нас одна из любимых». Напомним, во время весенней сессии в рамках парламентского часа Вячеслав Володин осадил главу Минсельхоза Александра Ткачева следующими словами: « Источник власти — народ, а депутаты — это представители. — Вы не на сельском сходе».

Больше «не бешеный принтер»

Другой ключевой задачей нового созыва Госдумы стала борьба против парламентского клейма «бешеный принтер», говорят собеседники агентства, близкие к спикеру. «Было видно, что Вячеслав Викторович [Володин] воспринимает этот вызов как личный. И даже ходили слухи, что такую задачу перед ним поставил Владимир Путин.

Изначально предполагалось даже вытеснить ярлык «бешенный принтер» другой метафорой. Но никто не смог предложить интересную альтернативу».

Депутата Госдумы Виталия Милонова попросили не выносить на публику популистские и экзотические предложения Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сейчас многие эксперты признают, что серьезно уменьшилось количество популистских и абсурдных законопроектов, на которых пиарились некоторые депутаты прошлого созыва. Глава АПЭК Дмитрий Орлов замечает: «Повестка финальной деятельности предыдущей Госдумы была наполнена агрессивными заявлениями, фейками, законопроектами, которые никогда не были бы приняты. Нынешняя Дума производит основательное впечатление с точки зрения стиля и с точки зрения того, что вообще может попасть в повестку». Политолог Дмитрий Фетисов подтверждает, что из парламентской повестки фактически ушли абсурдные законопроекты: «Больше нет законопроектов о запрете шпилек или кружевного белья».

По информации «URA.RU» в этом контексте руководство Госдумы отдельно проводило беседы с депутатами Натальей Поклонской и Виталием Милоновым о том, чтобы они не выносили на публику популистские и экзотические предложения, которые не касаются их парламентской деятельности.

Председатель совета директоров близкого к Госдуме Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский говорит, что новый созыв Госдумы в целом стал принимать гораздо меньше законов:

«Раньше так штамповали до 60% законов: их принимали скопом сразу во втором и третьем чтениях или в первом и в целом. Сейчас законов принимают меньше, но обсуждают больше».

В начале марта в Госдуме началась масштабная реформа аппарата: было объявлено о создании экспертно-аналитического и финансово-экономического управлений. Они заменили аналитическое и экономическое управления. Появились также новые отделы по сопровождению законотворческой деятельности, по обращениям граждан. Кроме того, был создан экспертный совет при первом вице-спикере Александре Жукове.

По важным резонансным законопроектам в Госдуме начали проводиться парламентские слушания (по реновации, проблеме обманутых дольщиков, курортному сбору) с участием экспертов, общественников и обычных людей. Политолог Алексей Мартынов считает, что Дума седьмого созыва «стала серьезным клапаном по спуску пара и давления в обществе».

Собеседники «URA.RU» в аппарате Госдумы указывают на то, что все эти изменение направлены на улучшение качества законопроектов, их экспертизу.

Экспертный козырь

Депутат Госдумы Ольга Савостьянова замечает, что в этом году была значительно усилена роль работы с экспертным сообществом: «При вице-спикерах создаются экспертные советы, у председателя тоже могут быть свои эксперты».

Сейчас у ряда экспертов, в том числе у публичных политологов, есть пропуска в Госдуму для участия в парламентских мероприятиях и пленарных заседаниях.

В Нижней палате парламента также запущена система организации госзаказа в интересах профильных комитетов для научно-исследовательских разработок: фракции и депутаты направляют свои запросы на исследования первому зампреду Думы Александру Жукову. Так, на этой неделе стало известно, что ВЦИОМ выиграл конкурс на проведение социологических опросов для Госдумы. Предметом опросов могут стать любые темы: от спорных законопроектов до важных социальных резонансных тем.

Кейсы влияния

Среди представителей разных политических групп, такой фронт работ нового созыва Госдумы не всегда оценивается однозначно. Собеседник агентства, крупный правительственный чиновник полагает, что подобная активность спикера Госдумы может быть связана не только с желанием усилить статус парламента, но и с попытками сохранить и расширить свою собственную инфраструктуру влияния во внутренней политике:

«Работа с экспертным сообществом позволяет управлять повесткой в публичном поле, парламентские слушания — дают политические аргументы во властных кабинетах, усиление работы в регионах депутатов-одномандатников — влиять на территории».

Спикера Госдумы Вячеслава Володина считают в элитах политическим бенефициаром от скандала по реновации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для элитных групп ярким примером игры Вячеслава Володина на внутриполитическом поле стал сюжет с реновацией, говорит собеседник «URA.RU». Предложение спикера Госдумы отложить второе чтение закона о реновации некоторыми федеральными игроками было воспринято как попытка перехвата повестки у мэрии. «В раскручивании самого скандала было заметно участие журналистов и экспертов из володинского пула. Потом после резонанса рассмотрение закона в Госдуме откладывают, потом проходят парламентские слушания. В итоге имиджевым бенефициаром оказывается спикер Госдумы, который умеет организовать диалог с обществом, а московская мэрия напротив репутационно страдает», — описывает свой взгляд на ситуацию один из московских чиновников. По одной из версий, скандальный кейс реновации был в результате закрыт после прямого сигнала от первого лица государства.

Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков говорит, что Вячеслав Володин грамотно диверсифицировал рычаги влияния на внутреннюю политику: «В ряде регионов остаются работать его губернаторы-назначенцы, а кое-где они даже переназначаются, как в случае с Валерием Радаевым в Саратове. Где-то Володин входит в коалиции. Он ведёт работу связанную с партийным строительством. Так по слухам он лоббирует Александра Буркова на главу партии СР, взамен нынешнего лидера эсеров Сергея Миронова. Хорошие отношения складываются у Володина с группой силовиков, что придает ему вес в решении ряда политических вопросов».

Политолог Максим Жаров описывает изменение позиционирования Вячеслава Володина с начала года: «Раньше он пытался продемонстрировать усиление своего политического влияния через повышение законотворческой эффективности Госдумы в целом. Сейчас он пытается показать усиление влияния с помощью поддержки крупных инфраструктурных проектов (реновация) и активизацию внешнеполитического функционала спикера ГД».

В окружение Вячеслава Володина действительно говорят об усилении международной деятельности парламента, но связывают это с необходимостью укрепить российские позиции на международной площадке.

Корпус поддержки

Депутатский корпус считает Вячеслава Володина перспективным политическим игроком. На фотографии: первый вице-спикер Александр Жуков и вице-спикер Петр Толстой

С приходом Володина в Госдуму методика оценки эффективности работы активно внедрялась в парламентскую жизнь. На сегодняшний день эффективность депутатов измеряется публичными рейтингами экспертной группой проекта «Депутат-клуб», рейтингами ИСЭПИ и закрытыми рейтингами Госдумы. Собеседники «URA.RU» в Госдуме говорят, что данные этих рейтингов в разной степени используются как аргумент в работе спикера Госдумы с депутатским корпусом. В целом серия разговоров с представителями всех парламентских фракций показала, что за год Вячеславу Володину удалось сформировать консолидированную политическую поддержку в депутатском корпусе: на него ставят как на одного из ключевых игроков в российской политике после 2018 года.

Многие парламентарии, особенно среди новичков, в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказывали, что всерьез относятся к мониторингу KPI депутатов, внутренним рейтингам Госдумы и считают, что улучшение этих показателей может сказаться на их политической карьере — позициях в команде Володина.

По данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения работы нового созыва Госдумы составил 52,5% (данные на июнь). В интервью «URA.RU» руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов говорит, что эти показатели близки историческому максимуму: «Для сравнения — на рубеже 2006-2007-х одобрение Госдумы было ниже 30%. Думаю, что рост рейтинга связан прежде всего с изменением имиджа парламента: происходит его профессионализация».