Социологи предсказали Куйвашеву «чеченский» результат

19:59 20 июля 2017 0

Социологи предсказывают победу Куйвашева в первом туре Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Штаб кандидата на пост губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получил свежие социологические данные. Цифры показывают, что жители региона слабо информированы о выборах, но уверены в их победителе. Они видят, что у власти есть долгосрочный план развития. Смены губернатора желает подавляющее меньшинство респондентов.

Анкетирование проводилось во всех районах Екатеринбурга и других 37 свердловских муниципалитетах. Число опрошенных было пропорционально числу жителей территорий. По многим вопросам свердловчане продемонстрировали удивительное единодушие.

Узнаваемость Евгения Куйвашева выше Эдуарда Росселя, показывает штабная социология Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рекордным по доле положительных ответов стал вопрос об узнаваемости Евгения Куйвашева. О том, что именно он является губернатором, известно 94% опрошенных. В 2012 году в начале первого срока Куйвашева на посту главы региона данный показатель был в 2,4 раза ниже — его фамилия была известна 38,6% свердловчан. Узнаваемость популярного в народе экс-губернатора Эдуарда Росселя пять лет назад составляла лишь 72,1%.

Евгений Куйвашев опередил своего предшественника и по уровню доверия. В 2012 году Эдуарду Росселю доверяло 12,6% населения, Куйвашеву — 8,6%. Свежие цифры показывают, что в начале этого месяца о врио губернатора положительно отозвалось уже рекордных 48% опрошенных. И у этого показателя есть тенденция к повышению.

Ответы на следующие два вопроса поясняют причины хорошего отношения свердловчан к врио руководителя региона. 72% респондентов уверены, что Евгений Куйвашев знает проблемы области. 51% считают, что у временно исполняющего обязанности губернатора есть долгосрочные планы и программа ее развития. После публикации программы Куйвашева «Пятилетка развития» последний показатель вырос на 6 пунктов.

Главной проблемой избирательного штаба Евгения Куйвашева стала недостаточная осведомленность избирателей о выборах губернатора. О том, когда будет проходить голосование, осведомлено лишь 37% респондентов. При этом свердловчане придерживаются активной политической позиции. «Совершенно точно» примут участие в выборах 45% опрошенных (за месяц этот показатель вырос на 5%). Социологи предсказывают, что итоговая явка к урнам для голосования составит 45-47%.

По прогнозам Игорь Торощин принесет ЛДПР второе место на выборах. Но в первом туре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С мая по июль на 6% (до 47%) увеличилась доля избирателей, желающих переизбрания Евгения Куйвашева на второй срок. О готовности проголосовать за врио главы области сообщило несколько меньше респондентов — 35%. Учитывая названную выше явку, эксперты делают прогноз, что Куйвашев получит 60-70% голосов. Этого результата достаточно для проведения выборов в один тур.

Наиболее реальным претендентом на второй результат становится кандидат от ЛДПР Игорь Торощин — его готовы поддержать 3% респондентов. Третье и четвертое место пока делят кандидаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и от КПРФ Алексей Парфенов. Кандидат от Российской партии пенсионеров Дмитрий Сергин может рассчитывать на 1% голосов. Рейтинг кандидата от партии «Зеленые» Константина Киселева стремится к нулю.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что стартовые позиции Евгения Куйвашева действительно позволяют ему получить высокий результат уже в первом туре голосования: «Эдуард Россель в свое время стартовал на губернаторских выборах с рейтингом в 30% и в условиях конкурентной борьбы удерживал победу. У Куйвашева цифры гораздо лучше. И при условии мягкого повышения явки они имеют тенденции к дальнейшему повышению».

Предвыборный опрос провел Фонд «Общественное мнение» с 22 июня по 3 июля 2017 года. В выборку попали 1200 жителей Свердловской области старше 18 лет. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность результатов опроса не превышает 3,9%.