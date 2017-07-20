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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:59  20 июля 2017 0

Социологи предсказали Куйвашеву «чеченский» результат

Врио губернатора опередил Росселя по всем показателям. Ближайший конкурент отстал в 11 раз
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Иннопром 2013, россель эдуард, куйвашев евгений, иннопром
Социологи предсказывают победу Куйвашева в первом туреФото: Алексей Ярославцев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Штаб кандидата на пост губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получил свежие социологические данные. Цифры показывают, что жители региона слабо информированы о выборах, но уверены в их победителе. Они видят, что у власти есть долгосрочный план развития. Смены губернатора желает подавляющее меньшинство респондентов.

Анкетирование проводилось во всех районах Екатеринбурга и других 37 свердловских муниципалитетах. Число опрошенных было пропорционально числу жителей территорий. По многим вопросам свердловчане продемонстрировали удивительное единодушие.

Россель Эдуард, россель эдуард
Узнаваемость Евгения Куйвашева выше Эдуарда Росселя, показывает штабная социология
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рекордным по доле положительных ответов стал вопрос об узнаваемости Евгения Куйвашева. О том, что именно он является губернатором, известно 94% опрошенных. В 2012 году в начале первого срока Куйвашева на посту главы региона данный показатель был в 2,4 раза ниже — его фамилия была известна 38,6% свердловчан. Узнаваемость популярного в народе экс-губернатора Эдуарда Росселя пять лет назад составляла лишь 72,1%.

Евгений Куйвашев опередил своего предшественника и по уровню доверия. В 2012 году Эдуарду Росселю доверяло 12,6% населения, Куйвашеву — 8,6%. Свежие цифры показывают, что в начале этого месяца о врио губернатора положительно отозвалось уже рекордных 48% опрошенных. И у этого показателя есть тенденция к повышению.

Ответы на следующие два вопроса поясняют причины хорошего отношения свердловчан к врио руководителя региона. 72% респондентов уверены, что Евгений Куйвашев знает проблемы области. 51% считают, что у временно исполняющего обязанности губернатора есть долгосрочные планы и программа ее развития. После публикации программы Куйвашева «Пятилетка развития» последний показатель вырос на 6 пунктов.

Главной проблемой избирательного штаба Евгения Куйвашева стала недостаточная осведомленность избирателей о выборах губернатора. О том, когда будет проходить голосование, осведомлено лишь 37% респондентов. При этом свердловчане придерживаются активной политической позиции. «Совершенно точно» примут участие в выборах 45% опрошенных (за месяц этот показатель вырос на 5%). Социологи предсказывают, что итоговая явка к урнам для голосования составит 45-47%.

Заседание Заксобрания Свердловской области 1 марта 2016 года, торощин игорь
По прогнозам Игорь Торощин принесет ЛДПР второе место на выборах. Но в первом туре
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С мая по июль на 6% (до 47%) увеличилась доля избирателей, желающих переизбрания Евгения Куйвашева на второй срок. О готовности проголосовать за врио главы области сообщило несколько меньше респондентов — 35%. Учитывая названную выше явку, эксперты делают прогноз, что Куйвашев получит 60-70% голосов. Этого результата достаточно для проведения выборов в один тур.

Наиболее реальным претендентом на второй результат становится кандидат от ЛДПР Игорь Торощин — его готовы поддержать 3% респондентов. Третье и четвертое место пока делят кандидаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и от КПРФ Алексей Парфенов. Кандидат от Российской партии пенсионеров Дмитрий Сергин может рассчитывать на 1% голосов. Рейтинг кандидата от партии «Зеленые» Константина Киселева стремится к нулю.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что стартовые позиции Евгения Куйвашева действительно позволяют ему получить высокий результат уже в первом туре голосования: «Эдуард Россель в свое время стартовал на губернаторских выборах с рейтингом в 30% и в условиях конкурентной борьбы удерживал победу. У Куйвашева цифры гораздо лучше. И при условии мягкого повышения явки они имеют тенденции к дальнейшему повышению».

Предвыборный опрос провел Фонд «Общественное мнение» с 22 июня по 3 июля 2017 года. В выборку попали 1200 жителей Свердловской области старше 18 лет. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность результатов опроса не превышает 3,9%.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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