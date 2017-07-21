Мошенники с Урала списывают миллионы со счетов компаний по всей России

13:09 21 июля 2017 4

Полиция не реагирует на заявления потерпевших, поэтому мошенники чувствуют себя безнаказанно. Фото: depositphotos.com © URA.RU

Группа мошенников-уральцев обкатала и уже реализует схему, при которой крупные компании лишаются миллионов со своих расчетных счетов. Причем списание происходит по решению судов. Зачастую, когда юристы фирм узнают о неожиданно возникших задолженностях, что-либо поделать уже поздно и деньги не вернуть. Схема увода миллионов — в материале «URA.RU». Предупрежден — значит вооружен.

Крупной самарской компании, с филиалами по всей стране, назовем ее «СамарИнвест», повезло. В последний момент, когда банк уже начал перевод миллиона рублей на счета мошенников, транзакцию заблокировала прокуратура. Деньги зависли в банке и их судьба все еще под вопросом.

Схема

О списании средств в компании узнали 19 апреля текущего года, после того как из отделения Сбербанка, в котором был открыт расчетный счет «СамараИнвест», сообщили что поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Самары о взыскании миллиона рублей в пользу ООО «ЛигаСтрой», зарегистрированного в Новосибирске. При этом в самой «СамареИнвест» были удивлены подобным документом, так как ни в каких судебных процессах компания не участвовала и каких-либо отношений с «ЛигаСтрой» не имела. Однако банковские работники заверили, что в их распоряжение, помимо исполнительного листа, поступило решение и определение суда о правопреемстве.

Поняв, что дело нечисто, юристы «СамараИвест» начали разбираться.

Эта схема мошенничества может быть применена не только к юридическим, но и к физическим лицам. Фото: Алексей Гущин © URA.RU

«Мошенниками был создан и представлен в суд фиктивный пакет документов, позволивший путем обмана получить судебный акт и исполнительный лист о взыскании средств с потерпевшего. Причем лица, причастные к совершению преступления, явно являются жителями Екатеринбурга», — рассказал «URA.RU» екатеринбургский адвокат Сергей Прокопив, «спасавший» миллион «СамараИвест».

Как выяснилось, в августе 2016 года в Советский суд Самары поступило письмо жителя Екатеринбурга Белых Б.А. о взыскании с самарского местного ООО «Строитель» долга в размере миллиона рублей. При этом авторство письма заверено известным в Екатеринбурге нотариусом Зацепиной. Заявитель попросил провести заседание суда в его отсутствие, что и было проделано. В итоге суд вынес решение об удовлетворении иска Белых.

Спустя два месяца в Советский суд Самары приходит по почте новое письмо якобы от директора ООО «СтройИнвест» о процессуальном правоопреемстве. То есть о замене ответчика по делу екатеринбуржца Белых и переходе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». К письму прилагался полный пакет учредительных документов компании, в том числе и договор о переводе долга с ООО «Строитель» на «СамараИнвест». В объяснении директор указывал, что «Строитель» занимался возведением некоего объекта. В счет этой работы «СамараИнвест» и попросила у суда переписать долг на себя.

30 ноября самарский суд удовлетворил это ходатайство.

В марте 2017-го в суд пришло еще одно заявление. Теперь уже зарегистрированное в Новосибирске ООО «ЛигаТранс» попросило о правопреемстве. Якобы компания приобрела у екатеринбуржца право требования миллиона рублей у «СамараИнвест». К заявлению также приложен пакет документов, обосновывающих заявление. Суд вновь удовлетворил требование. После чего представители «ЛигаТранс» получили исполнительный лист и направили его в Сбербанк для получения денежного перевода со счета «СамараИвест».

Инструменты

Отследив цепочку судебных решений и получив документы, юристы установили, что документы компаний ООО «СамарИнвест», фигурировавшие в заседаниях, подделаны. Так, выписка из ЕГРЮЛ содержала ложные сведения, подделана копия свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, договор перевода долга между ООО «Строитель», Белых и ООО «СамараИнвест».

Компании «Строитель» и «ЛигаСтрой» являются «пустышками». Последняя, например, вообще была зарегистрирована накануне отправки иска в самарский суд. А интересы компании в процессе представляла дистанционно нанятый юрист, в глаза не видевшая своих заявителей.

Хозяева квартиры в доме на Луначарского, 225 не знают о существовании некоего гражданина Белых. Фото: Дмитрий Антоненков URA.RU

Екатеринбуржец Белых, с которого и началась цепочка этих событий, также, судя по всему, является номиналом. Согласно документам, поданным им в суд, он прописан в Екатеринбурге в квартире дома на улице 8 Марта, 1. Корреспондент «URA.RU» попытался посетить предприимчивого жителя уральской столицы, однако не застал хозяев квартиры дома. При этом соседи отрицали, что в этом жилье проживает некий Белых.

В ходе переписки с самарским судом заявитель просил выслать ему решение по другому екатеринбургскому адресу — в квартиру дома на Луначарского, 225. Проживающая здесь пенсионерка заявила корреспонденту «URA.RU»: «Мы заехали в эту квартиру еще в 90-е и ни о каком Белых не слышали!».

Защита

Все документы в суд, согласно почтовым штемпелям, отправлялись из Екатеринбурга.

«Как только стало известно, что в отношении компании совершается преступление, мы стали добиваться возбуждения уголовного дела, — рассказал «URA.RU» адвокат Сергей Прокопив. — Добиваться отмены судебных решений было слишком поздно. В итоге мы сразу же обратились с заявлениями в правоохранительные органы, но столкнулись с тем, что заявление «зависло» в бюрократических дебрях УМВД Екатеринбурга.

Только благодаря вмешательству прокуратуры, оперативно отреагировавшей на жалобу о бездействии полиции, удалось остановить перевод денег на счета мошенников.

Однако в полиции все еще не возбуждено уголовное дело. Хотя заявление о преступлении в УМВД Екатеринбурга было сразу подано лично руководителем компании, именно в период нахождения заявления в УМВД преступление продолжало совершаться. Поразительно в этой истории следующее. Полиции сообщили о совершаемом преступлении, в силу своих обязанностей полицейские были обязаны пресечь совершение преступления, что без незамедлительного возбуждения уголовного дела невозможно. В силу закона уголовное дело должно быть возбуждено в течение трех суток с момента регистрации сообщения о преступлении, но де-факто в нашем случае даже исполнитель для проведения мероприятий по заявлению о совершаемом преступлении был назначен в УМВД позже этого срока, и только после вмешательства прокуратуры».

В пресс-центре УМВД уральской столицы не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

По информации адвоката Прокопива мошенники продолжают свою деятельность, которой способствует то, что районные суды, в отличие от арбитражных, или не имеют возможности, или не имеют «привычки» проверять легитимность сведений указанных в учредительных документах компаний и физических лиц.