Новые жертвы войны за челябинские кладбища. Криминал захватывает рынок

18:35 24 июля 2017 0

Криминал продолжает атаку на рынок ритуальных услуг Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На рынке похоронных услуг Челябинска сложилась взрывоопасная ситуация. Запрещенный по инициативе ФСБ профсоюз «Содружество» обвинили в захвате здания и торгового павильона у «Мемориал-Сервиса №1», одной из трех крупнейших компаний в этой сфере. Полиция и Следственный комитет весь понедельник, 24 июля, работали на «Градском» кладбище, где это произошло.

Конфликт на этом специфичном рынке ведется между компанией с магнитогорскими корнями «Долг» (местные учредители — Константин Билан и Иван Горнов), фирмой «Вечность» (Дмитрий Ботов) и «Мемориал-Сервис №1» (Радик Ибатулин, аффилированна бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову).

Месяц назад партнер «Мемориала» предпринимательница Светлана Волоткевич уже жаловалась, что в ее автомобиль воткнули топор и оставили две гвоздики на капоте. Ее сына, сотрудника кладбища «Успенское» Антона Южакова избили и чуть не зарезали неизвестные во дворе его дома. К тому времени на кладбищах начали хозяйничать лидеры скандально известного профсоюза «Содружество». Директор «Мемориала» Дмитрий Еремин прямо заявил, что его компанию выдавливают с «Митрофановского», отказывая в согласовании участков и копке могил.

Этот павильон захватили неизвестные Фото: «Мемориал-Сервис №1»

В воскресенье, 23 июля, неизвестные заявились на кладбище «Градское». Там они захватили павильон, торгующий памятниками. А, самое главное, заварили металлическую дверь в здание, принадлежащее, как и павильон, «Мемориалу». «Приехали какие-то бандиты, побили камеры видеонаблюдения, срезали ограду, забрали памятники на 1 млн рублей, заварили железные двери в наше здание, захватили павильон и поставили там своего продавца. Мы написали заявление в полицию на членов профсоюза „Содружество“. Это уже третье такое заявление» — говорит директор «Мемориала» Дмитрий Еремин. Он предоставил единственное видео — с камеры внутри здания. На нем видно, что двери заварили поздно вечером в воскресенье, когда никого в офисе не было. Поэтому собственники отреагировали не сразу.

По словам Дмитрия Еремина, весь понедельник, 24 июня, на кладбище работали полицейские и сотрудники следственного комитета. «Мы показали все документы на помещение и на памятники. Полицейские сказали, что надо вызывать СКР. Приехали следователи, больше часа проводили проверку, мы вновь показали все документы. Они о чем-то поговорили с [одним из лидеров профсоюза „Содружество“] Денисом Гнеушевым и уехали. Мы предложили все памятники и павильон передать им на ответхранение и опечатать. Но следователи отказались. После обеда опять вернулись полицейские», — добавил Еремин.

По грубым подсчетам, рынок копки могил в Челябинске составляет около 9 млн рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Денис Гнеушев утверждает, что возглавил профсоюз муниципального бюджетного учреждения «Служба городски кладбищ». «Мы коммерческой деятельностью не занимаемся и не касаемся. Коммерсанты что-то делят на кладбищах, к нам это отношения не имеет», — сказал он корреспонденту «URA.RU».

Вместе с тем, и. о. заведующего кладбища «Градское» назначен Георгий Целищев, сын еще одного лидера «Содружества» Андрея Целищева. Сам он на телефонный звонок не ответил. Однако в «Мемориале» утверждают, что не раз видели Целищева-старшего на кладбищах, как и третьего лидера профсоюза Сергея Нартова, судимого за грабеж, разбой и убийство при отягчающих обстоятельствах.

Пока самыми главными жертвами атаки «Содружества» является «Мемориал-Сервис», некогда монополист на рынке копки могил. Негласный собственник компании Сергей Давыдов считается человеком экс-губернатора Михаила Юревича, поэтому рассчитывать на помощь со стороны властных или силовых структур им особо не приходится. По неофициальным каналам рассказывают, что с большими проблемами столкнулся и владелец «Вечности» Дмитрий Ботов: после разговора с десятью представителями «Содружества» он стал ходить с охраной.

Председатель Союза похоронных организаций Челябинской области «Харон» Антон Бавин подтверждает агрессивный выход на рынок представителей профсоюза «Содружество». Однако говорит, что пока «Вечность» и другие компании, входящие в его организацию, не пострадали. Конфликт идет преимущественно между «Долгом» и «Мемориалом». На стороне первых предположительно и выступает криминальный профсоюз «Содружество».

1/2 Прежде, чем заварить дверь в офис «Мемориала», неизвестные разбили камеры видеонаблюдения Фото: «Мемориал-Сервис №1»

Взять комментарий Дмитрия Ботова не удалось — его весь день не было в офисе.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что в понедельник утром поступило «заявление о конфликте между коммерческими структурами» на кладбище «Градское». Силовики проводят проверку, выясняют все обстоятельства.