Тюменские застройщики перед новым годом накапливают долги перед банками. Речь идет о суммах, превысивших по итогам ноября порог в 250 миллиардов рублей. Об этом рассказал URA.RU источник в среде девелоперов региона.

«История с тем как сейчас организовано строительство, не тревожит только мастодонтов бизнеса. Компании средней руки почти выдохлись финансово. Если бы был вменяемый спрос на новостройки, была бы перспектива раскрытия эскроу счетов и возврата денег банкам. Но спрос невысок, продажи медленные, а остановить строительство никто не даст. А на строительство нужны деньги — а их мало, и все на эскроу. Замкнутый круг, из которого пока никто не понимает как выбираться», — отметил в беседе с URA.RU источник.

Как отмечают эксперты рынка недвижимости, ситуация на региональном рынке Тюмени отражает общероссийскую ситуацию. Ключевая ставка показывает тенденцию к снижению, однако потока покупателей пока не видно, пояснил агентству директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Улучшение пока медленное. Как итог, в Тюменской области запуск новых проектов сократился на треть, а доля нераспроданного жилья достигла 52% от строящегося объема. Квартиры не распродаются до сдачи домов. Это означает, что девелоперы не могут вовремя получить средства с эскроу-счетов и закрыть кредиты. По Тюменской области ситуация показательная: до половины квартир в сданных домах остаются непроданными, а застройщик продолжает нести долг», — отметил он.