США разработали планы по реинтеграции России в мировую экономику

США направили европейским союзникам предложения по поэтапной реинтеграции России в мировую экономику и возобновлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом сообщает одна из американских газета. Одновременно Вашингтон представил партнерам схему использования около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования масштабных проектов на Украине.

«В документах подробно описываются планы <...> использовать примерно 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов на Украине. <...> В другом приложении представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса <...>, а также содействие восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир», — пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, сотни миллиардов долларов из активов РФ планируется вложить в строительство крупного дата-центра на Украине, который должен работать от атомной электростанции. Кроме того, отдельный документ о планах Штатов по выводу российской экономики из кризиса предусматривает допуск инвестиций компаний США в стратегические отрасли, от добычи редкоземельных металлов до бурения скважин в Арктике, а также восстановление потоков российских нефти и газа в Европу и на другие рынки.

