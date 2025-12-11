В СПЧ не видят проблемы в блокировке WhatsApp* при наличии МAX

Отечественный мессенджер хорошо функционирует, отметил глава СПЧ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Нет никакой проблемы в возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России, поскольку его функции замещены российской платформой MAX. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Я не понимаю, в чем проблема. Если бы государство вовсе запретило такой способ общения, ну, наверное, можно было бы о чем-то говорить. Но ведь прежде, чем начать говорить о блокировке WhatsApp того же, государство (совместно с VK — прим. URA.RU) создало MAX. Эта же система работает, функционирует», — сказал Валерий Фадеев в беседе с ТАСС.

Глава СПЧ уточнил, что опирается на отзывы пользователей MAX, которые он получал из разных источников. По его словам, мессенджер стабильно работает и, как ему доложили, выполняет все ключевые задачи, которые ранее пользователи решали через WhatsApp, включая обмен сообщениями и мультимедийными файлами. Фадеев также напомнил, что в открытых источниках не раз обсуждалась возможность прослушки переписки в зарубежных сервисах и, в частности, в WhatsApp.

Продолжение после рекламы

Ранее бывший премьер-министр РФ и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что альтернативой полной блокировке мессенджера WhatsApp могут стать точечные меры, затрагивающие лишь контент экстремистского характера. Комментируя обсуждаемый в России сценарий полного ограничения работы WhatsApp, Степашин заявил, что не поддерживает радикальный подход к запретам, передает «Царьград».