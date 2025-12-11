На Земле неожиданно началась мощная магнитная буря
Покинувший Солнце 8 декабря выброс плазмы достиг Земли
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ночью 11 декабря к Земле подошел выброс солнечной плазмы, уже вызвавший магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Плазма покинула Солнце 8 декабря и сейчас взаимодействует с магнитным полем планеты.
«К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря. <...> Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко. <...> Начались магнитные бури», — написали в telegram-канале лаборатории.
По данным ученых, долгосрочный прогноз по текущему возмущению дать нельзя именно из ‑за того, что удар оказался неожиданным. При этом в ИКИ РАН отметили, что сильных геомагнитных штормов сейчас не ожидают, поскольку Землю, судя по параметрам, задевает край плазменного облака, а не его наиболее плотная часть.
Ранее руководитель центра прогнозирования космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что интенсивные вспышки на Солнце могут сохраняться в течение ближайших двух лет. По словам специалиста, период максимальной активности светила еще не завершился, передает 360.ru.
