На Земле неожиданно началась мощная магнитная буря

Ночью 11 декабря к Земле подошел выброс солнечной плазмы, уже вызвавший магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Плазма покинула Солнце 8 декабря и сейчас взаимодействует с магнитным полем планеты.

«К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря. <...> Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко. <...> Начались магнитные бури», — написали в telegram-канале лаборатории.

По данным ученых, долгосрочный прогноз по текущему возмущению дать нельзя именно из ‑за того, что удар оказался неожиданным. При этом в ИКИ РАН отметили, что сильных геомагнитных штормов сейчас не ожидают, поскольку Землю, судя по параметрам, задевает край плазменного облака, а не его наиболее плотная часть.

