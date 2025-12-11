Комета 3I/ATLAS может нести угрозу для человечества

По мнению Леба, комета может быть опасна Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться искусственным объектом, настроенным для выведения спутников на орбиту вокруг Юпитера, и в таком случае представлять угрозу для человечества. Об этом сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб. По его расчетам, траектория объекта и время его прибытия в окрестности Солнечной системы выглядят «настроенными» с высокой точностью.

«Время прибытия 3I/ATLAS было точно настроено таким образом, чтобы приблизить его к Марсу, Венере и Юпитеру на расстояние десятков миллионов километров и сделать ненаблюдаемым с Земли в перигелии (когда объект находится ближе всего к Солнцу) с вероятностью 0,005 процента. <...> Если 3I/ATLAS — это технологический объект, он может представлять угрозу для человечества», — написал Леб в статье для Medium.

Ключевым аргументом ученый считает запланированное сближение с Юпитером. Согласно расчетам, при сближении с этой планетой 16 марта 2026 года минимальное расстояние до перигелия для 3I/ATLAS составит порядка 53,6 миллиона километров, что практически совпадает с радиусом сферы Хилла Юпитера. Такое необычное совпадение может указывать на то, что 3I/ATLAS предназначен для вывода технологических устройств на орбиты в качестве искусственных спутников Юпитера.

