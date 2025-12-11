Комета 3I/ATLAS может нести угрозу для человечества
По мнению Леба, комета может быть опасна
Межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться искусственным объектом, настроенным для выведения спутников на орбиту вокруг Юпитера, и в таком случае представлять угрозу для человечества. Об этом сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб. По его расчетам, траектория объекта и время его прибытия в окрестности Солнечной системы выглядят «настроенными» с высокой точностью.
«Время прибытия 3I/ATLAS было точно настроено таким образом, чтобы приблизить его к Марсу, Венере и Юпитеру на расстояние десятков миллионов километров и сделать ненаблюдаемым с Земли в перигелии (когда объект находится ближе всего к Солнцу) с вероятностью 0,005 процента. <...> Если 3I/ATLAS — это технологический объект, он может представлять угрозу для человечества», — написал Леб в статье для Medium.
Ключевым аргументом ученый считает запланированное сближение с Юпитером. Согласно расчетам, при сближении с этой планетой 16 марта 2026 года минимальное расстояние до перигелия для 3I/ATLAS составит порядка 53,6 миллиона километров, что практически совпадает с радиусом сферы Хилла Юпитера. Такое необычное совпадение может указывать на то, что 3I/ATLAS предназначен для вывода технологических устройств на орбиты в качестве искусственных спутников Юпитера.
Ранее астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил, что космический объект 3I/ATLAS может использовать некий защитный луч для расчистки траектории движения. Как отмечает ученый, при изучении снимков кометы, полученных камерой NASA HiRISE, перед объектом было зафиксировано необычное расширение по ходу его движения. Леб выдвинул гипотезу, согласно которой этот шлейф может представлять собой либо световой луч, либо поток частиц, испускаемый космическим аппаратом с целью удаления микрометеороидов и других мелких частиц.
