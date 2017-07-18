«В машину конкурентки воткнули топор, оставили две гвоздики на капоте»

21:35 18 июля 2017 1

На похоронном рынке Челябинска объявился новый игрок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запрещенный судом по требованию ФСБ и прокуратуры скандально известный на Южном Урале профсоюз «Содружество» вмешался в передел одной из самых криминальных сфер — похоронного бизнеса. Первые жертвы уже оказались в больнице. Дело идет к открытым столкновениям и перестрелкам.

Конфликты на рынке ритуальных услуг стали возникать несколько лет назад, когда в Челябинске развернулась компания с магнитогорскими корнями «Долг» (местными учредителями стали Константин Билан и Иван Горнов). Ей крайне противились два других крупных игрока — местные «Вечность» (Дмитрий Ботов) и «Мемориал-Сервис №1» (Радик Ибатулин). Считается, что последняя фирма неформально принадлежит бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову. ООО «Мемориал-Сервис» создавался на базе одноименного МУП после прихода к власти экс-губернатора Михаила Юревича и фактически стал монополистом рынка. «Вечность», как полагают конкуренты, «крышуют» высокопоставленные сотрудники полиции.

Челябинцы активно сопротивлялись экспансии южан. Однако магнитогорские корни сыграли свою роль, и год назад руководителем муниципальной «Службы городских кладбищ» назначили представителя «Долга» Марию Кольцову. Административные методы, видимо, не сработали. «Вечность» по-прежнему получает «сливы» об умерших и ее агенты практически всегда первыми появляются у родственников усопших, предлагая свои услуги. «Мемориал-Сервис» же занимается копкой могил на всех кладбищах. За такую услугу зачастую платят «черным налом», никаких налогов и отчетов. Но для этого нужно контролировать кладбища.

Недавний монополист рынка сейчас отбивается от атак магнитогорских конкурентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации источников в сфере ритуальных услуг, пару недель назад на «Мемориал-Сервис №1» и его партнеров началась настоящая охота. На кладбище «Митрофановское» нагрянули бандитского вида люди во главе с лидерами профсоюза «Содружество» Андреем Целищевым, Сергеем Нартовым, Денисом Гнеушевым, а также неким бывшим спецназовцем. Они заявили, что теперь их человек назначен заведующим «Митрофановского».

Директор «Мемориал-Сервиса №1» Дмитрий Еремин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» утверждает, что проблемы начались у всех фирм, работавших на кладбище. «Перестали согласовывать документы о выделении участков и копке могил, все заказы переводят на себя. Это попытка силового передела рынка похоронных услуг. Она больше похожа на банальный рэкет: люди приходили к ларьку, который торгует цветами, и требовали переписывать бизнес на другое ИП. Причем, никто не противодействуют „Долгу“. Основной удар пришелся на нас. А Ботов решил, что ему не интересно воевать, и будет работать с ними. Просто испугался», — полагает собеседник.

Сергей Нартов ранее работал директором челябинского рынка «Искра» и привлекался к ответственности за грабеж, разбой и убийство при отягчающих обстоятельствах. Там же трудился его заместитель Денис Гнеушев. Этот объект принадлежал братьям Олегу и близнецам Владимиру и Александру Бондаренко, известным в криминальных кругах, как братья Бены. Их человеком считается также бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Целищев.

Считается, что Виталий Рыльских (справа) вместе с Мариной Кольцовой (за его спиной) помогают «Долгу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эта компания в сопровождении не менее подкованных в криминальной среде людей с конца июня фактически оккупировала кладбище «Митрофановское». «Ботов отказался от копки могил, поскольку там скальный грунт и себестоимость работ высокая. Он решил, что не стоит из-за этого воевать. Но вот другие кладбища и сферы он, наверняка, не отдаст», — считает один из участников рынка. По его словам, «Содружество» и криминальные авторитеты — это «торпеды», которые должны отнять бизнес. А курировать «Митрофановское» будет ранее судимый криминальный авторитет Юрий Семенов (Сеня Резанный). Он считается приближенный к другому «авторитетному» челябинцу, депутату гордумы Виталию Рыльских и якобы завоевывает рынок вместе с «Долгом».

Сопротивление пытались оказать сотрудники ИП Волоткевич. Они арендуют здание у Ибатулина, занимаются копкой могил и продажей венков. Их бунт привел к ожидаемым результатам: в иномарку предпринимательницы Светланы Волоткевич воткнули топор и оставили две гвоздики на капоте. Ее сына Антона Южакова, сотрудника кладбища «Успенское», избили и чуть не зарезали неизвестные во дворе его дома.

На «Успенском» кладбище бандитов ждут со дня на день. На «Градское» уже приезжали на пяти машинах вооруженные люди. Они запугивают сотрудников кладбища и предпринимателей, которые там работают, требуют убраться. После такого визита на «Шершневское» кладбище, заведующая написала заявление об увольнении по собственному желанию. Были гости и на «Сухомесовском» кладбище.

Пока все выглядит так, как будто «Долг» убирает конкурентов руками профсоюза «Содружество» и бандитов. Один из участников рынка предполагает, что такой передел рынка рано или поздно приведет к более жестким последствиям и может закончиться перестрелками. Так уже случалось.

В 2003 году было покушение на одного из руководителей МУП «Мемориал» Максума Филатова, еле выжившего после двух ранений. После этого сменилось все руководство «Мемориала», а одним из замов стал Юрий Семенов (Сеня Резанный). В 2009 году по «заказу» предпринимателя Александра Зайкова киллер убил замдиректора «Мемориала» Алексея Марьина. В прошлом году на кладбище приходили вооруженные люди, затем неизвестный обстреливал копателей из пистолета, жгли катафалки конкурентов.

С момента создания челябинской ячейки «Содружества» в 2011 года, профсоюз запомнился атаками на автозавод «Урал», ЧЭМК, Чебаркульский крановый завод, «Челябэнергосбыт», СК «Легион» и другие компании. Сотрудничавшая с ними владелица нескольких коммунальных фирм и депутат Ленинского райсовета Челябинска Наталья Салимова стала фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате и была выведена из «Единой России». Одного из бывших партнеров, Игоря Кожевникова, лидеры «Содружества» лишили бизнеса, квартиры и машины. После подписания соглашения о сотрудничестве между профсоюзом и ООО «Спортивно-оздоровительный центр „Синий бор“» у базы отдыха появился новый совладелец, после чего руководители стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с субсидиями на детский отдых.

Шесть катафалков фирмы «Реквием» стали жертвой войны на рынке похоронных услуг Фото: Антон Бавин, ООО ЮК «АРТЕ»

Сотрудники регионального управления ФСБ и других силовых ведомств пристально наблюдали за работой профсоюза, и в 2016 году через суд приостановили деятельность «Содружества», поскольку структура участвует в бизнесе, политике — занимается чем угодно, только не своей прямой деятельностью, а руководители игнорируют предостережения правоохранительных органов.

Председатель Союза похоронных организаций Челябинской области «Харон» Антон Бавин признает жесткий конфликт на рынке. «Верхи воюют с низами. В МКУ поставили представителя „Долга“, а на низовом уровне остались представители старого директора — „мемориаловские“. Кольцова потихоньку их выдавливает. На „Митрофановском“ кладбище сменили уже нескольких смотрителей, потому что на каждого давят участники рынка. Это длится уже не один месяц. Но сейчас кто-то из сторон подключил „Содружество“», — говорит эксперт.

Другой собеседник уверен, что даже в случае ослабления «Вечности» и «Мемориал-Сервиса №1», спокойно на рынке не станет. «Сейчас „Долг“ пытается с помощью „Содружества“ завоевать рынок, но непонятно, как потом избавиться от профсоюза. Они просто так никогда ничего не отдавали. А все, кто с ними связывался, заканчивали в качестве обвиняемых по уголовным делам, прощались с частью бизнеса или еще чем-то. И неизвестно, что хуже — воевать с нынешними конкурентами или позднее с нынешними союзниками», — рассуждает один из руководителей ритуальных фирм.

Дозвониться до директора МКУ «Служба городских кладбищ» Марии Кольцовой не удалось — она не отвечала на телефонные звонки. Член рабочей группы по наведению порядка на кладбищах при гордуме Челябинска Александр Галкин выразился дипломатично. «Наша задача — прекратить нелегальную продажу земельных участков, сделать прозрачными финансовые потоки. По поводу конфликта на рынке ритуальных услуг обращений в рабочую группу не было. Если поступят, они будут рассмотрены. Ближайшее заседание рабочей группы намечено на конец августа», — добавил депутат.