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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
21:35  18 июля 2017 1

«В машину конкурентки воткнули топор, оставили две гвоздики на капоте»

Запрещенная по инициативе челябинской ФСБ группировка влезла в передел похоронного рынка
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Кладбища Депутаты Челябинск, успенское кладбище
На похоронном рынке Челябинска объявился новый игрокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запрещенный судом по требованию ФСБ и прокуратуры скандально известный на Южном Урале профсоюз «Содружество» вмешался в передел одной из самых криминальных сфер — похоронного бизнеса. Первые жертвы уже оказались в больнице. Дело идет к открытым столкновениям и перестрелкам.

Конфликты на рынке ритуальных услуг стали возникать несколько лет назад, когда в Челябинске развернулась компания с магнитогорскими корнями «Долг» (местными учредителями стали Константин Билан и Иван Горнов). Ей крайне противились два других крупных игрока — местные «Вечность» (Дмитрий Ботов) и «Мемориал-Сервис №1» (Радик Ибатулин). Считается, что последняя фирма неформально принадлежит бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову. ООО «Мемориал-Сервис» создавался на базе одноименного МУП после прихода к власти экс-губернатора Михаила Юревича и фактически стал монополистом рынка. «Вечность», как полагают конкуренты, «крышуют» высокопоставленные сотрудники полиции.

Челябинцы активно сопротивлялись экспансии южан. Однако магнитогорские корни сыграли свою роль, и год назад руководителем муниципальной «Службы городских кладбищ» назначили представителя «Долга» Марию Кольцову. Административные методы, видимо, не сработали. «Вечность» по-прежнему получает «сливы» об умерших и ее агенты практически всегда первыми появляются у родственников усопших, предлагая свои услуги. «Мемориал-Сервис» же занимается копкой могил на всех кладбищах. За такую услугу зачастую платят «черным налом», никаких налогов и отчетов. Но для этого нужно контролировать кладбища.

Мемориал-Сервис Челябинск, мемориал сервис
Недавний монополист рынка сейчас отбивается от атак магнитогорских конкурентов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации источников в сфере ритуальных услуг, пару недель назад на «Мемориал-Сервис №1» и его партнеров началась настоящая охота. На кладбище «Митрофановское» нагрянули бандитского вида люди во главе с лидерами профсоюза «Содружество» Андреем Целищевым, Сергеем Нартовым, Денисом Гнеушевым, а также неким бывшим спецназовцем. Они заявили, что теперь их человек назначен заведующим «Митрофановского».

Директор «Мемориал-Сервиса №1» Дмитрий Еремин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» утверждает, что проблемы начались у всех фирм, работавших на кладбище. «Перестали согласовывать документы о выделении участков и копке могил, все заказы переводят на себя. Это попытка силового передела рынка похоронных услуг. Она больше похожа на банальный рэкет: люди приходили к ларьку, который торгует цветами, и требовали переписывать бизнес на другое ИП. Причем, никто не противодействуют „Долгу“. Основной удар пришелся на нас. А Ботов решил, что ему не интересно воевать, и будет работать с ними. Просто испугался», — полагает собеседник.

Сергей Нартов ранее работал директором челябинского рынка «Искра» и привлекался к ответственности за грабеж, разбой и убийство при отягчающих обстоятельствах. Там же трудился его заместитель Денис Гнеушев. Этот объект принадлежал братьям Олегу и близнецам Владимиру и Александру Бондаренко, известным в криминальных кругах, как братья Бены. Их человеком считается также бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Целищев.

Кладбища Депутаты Челябинск, рыльских виталий, холод дмитрий, депутаты, галкин александр, успенское кладбище, кольцова мария
Считается, что Виталий Рыльских (справа) вместе с Мариной Кольцовой (за его спиной) помогают «Долгу»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эта компания в сопровождении не менее подкованных в криминальной среде людей с конца июня фактически оккупировала кладбище «Митрофановское». «Ботов отказался от копки могил, поскольку там скальный грунт и себестоимость работ высокая. Он решил, что не стоит из-за этого воевать. Но вот другие кладбища и сферы он, наверняка, не отдаст», — считает один из участников рынка. По его словам, «Содружество» и криминальные авторитеты — это «торпеды», которые должны отнять бизнес. А курировать «Митрофановское» будет ранее судимый криминальный авторитет Юрий Семенов (Сеня Резанный). Он считается приближенный к другому «авторитетному» челябинцу, депутату гордумы Виталию Рыльских и якобы завоевывает рынок вместе с «Долгом».

Сопротивление пытались оказать сотрудники ИП Волоткевич. Они арендуют здание у Ибатулина, занимаются копкой могил и продажей венков. Их бунт привел к ожидаемым результатам: в иномарку предпринимательницы Светланы Волоткевич воткнули топор и оставили две гвоздики на капоте. Ее сына Антона Южакова, сотрудника кладбища «Успенское», избили и чуть не зарезали неизвестные во дворе его дома.

На «Успенском» кладбище бандитов ждут со дня на день. На «Градское» уже приезжали на пяти машинах вооруженные люди. Они запугивают сотрудников кладбища и предпринимателей, которые там работают, требуют убраться. После такого визита на «Шершневское» кладбище, заведующая написала заявление об увольнении по собственному желанию. Были гости и на «Сухомесовском» кладбище.

Пока все выглядит так, как будто «Долг» убирает конкурентов руками профсоюза «Содружество» и бандитов. Один из участников рынка предполагает, что такой передел рынка рано или поздно приведет к более жестким последствиям и может закончиться перестрелками. Так уже случалось.

В 2003 году было покушение на одного из руководителей МУП «Мемориал» Максума Филатова, еле выжившего после двух ранений. После этого сменилось все руководство «Мемориала», а одним из замов стал Юрий Семенов (Сеня Резанный). В 2009 году по «заказу» предпринимателя Александра Зайкова киллер убил замдиректора «Мемориала» Алексея Марьина. В прошлом году на кладбище приходили вооруженные люди, затем неизвестный обстреливал копателей из пистолета, жгли катафалки конкурентов.

С момента создания челябинской ячейки «Содружества» в 2011 года, профсоюз запомнился атаками на автозавод «Урал», ЧЭМК, Чебаркульский крановый завод, «Челябэнергосбыт», СК «Легион» и другие компании. Сотрудничавшая с ними владелица нескольких коммунальных фирм и депутат Ленинского райсовета Челябинска Наталья Салимова стала фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате и была выведена из «Единой России». Одного из бывших партнеров, Игоря Кожевникова, лидеры «Содружества» лишили бизнеса, квартиры и машины. После подписания соглашения о сотрудничестве между профсоюзом и ООО «Спортивно-оздоровительный центр „Синий бор“» у базы отдыха появился новый совладелец, после чего руководители стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с субсидиями на детский отдых.

Шесть катафалков фирмы «Реквием» стали жертвой войны на рынке похоронных услуг
Фото: Антон Бавин, ООО ЮК «АРТЕ»

Сотрудники регионального управления ФСБ и других силовых ведомств пристально наблюдали за работой профсоюза, и в 2016 году через суд приостановили деятельность «Содружества», поскольку структура участвует в бизнесе, политике — занимается чем угодно, только не своей прямой деятельностью, а руководители игнорируют предостережения правоохранительных органов.

Председатель Союза похоронных организаций Челябинской области «Харон» Антон Бавин признает жесткий конфликт на рынке. «Верхи воюют с низами. В МКУ поставили представителя „Долга“, а на низовом уровне остались представители старого директора — „мемориаловские“. Кольцова потихоньку их выдавливает. На „Митрофановском“ кладбище сменили уже нескольких смотрителей, потому что на каждого давят участники рынка. Это длится уже не один месяц. Но сейчас кто-то из сторон подключил „Содружество“», — говорит эксперт.

Другой собеседник уверен, что даже в случае ослабления «Вечности» и «Мемориал-Сервиса №1», спокойно на рынке не станет. «Сейчас „Долг“ пытается с помощью „Содружества“ завоевать рынок, но непонятно, как потом избавиться от профсоюза. Они просто так никогда ничего не отдавали. А все, кто с ними связывался, заканчивали в качестве обвиняемых по уголовным делам, прощались с частью бизнеса или еще чем-то. И неизвестно, что хуже — воевать с нынешними конкурентами или позднее с нынешними союзниками», — рассуждает один из руководителей ритуальных фирм.

Дозвониться до директора МКУ «Служба городских кладбищ» Марии Кольцовой не удалось — она не отвечала на телефонные звонки. Член рабочей группы по наведению порядка на кладбищах при гордуме Челябинска Александр Галкин выразился дипломатично. «Наша задача — прекратить нелегальную продажу земельных участков, сделать прозрачными финансовые потоки. По поводу конфликта на рынке ритуальных услуг обращений в рабочую группу не было. Если поступят, они будут рассмотрены. Ближайшее заседание рабочей группы намечено на конец августа», — добавил депутат.

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