В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА
11 декабря 2025 в 06:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. Возможно снижение скорости мобильного интернета. Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
