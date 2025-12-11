Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Новый циклон принесет тепло для свердловчан

11 декабря 2025 в 07:13
Тепло продлится до конца недели

Фото: Илья Московец © URA.RU

После аномальных морозов в Свердловскую область пришло потепление. До воскресенья этой недели в регионе установится теплая погода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В регион с юго-западного направления продолжится поступление умеренно-теплого воздуха. Среднесуточная температура воздуха вернется в пределы климатической нормы, а в последующие дни, до воскресенья включительно, будет превышать ее», — говорится в прогнозе.


В Екатеринбурге 11 декабря ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -7, а к вечеру показатели упадут до -10 градусов. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

