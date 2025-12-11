Как правильно выбрать влажный и сухой корма для кошек: правила, чтобы животное не болело

Корм должен производиться из высококачественного сырья Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Владельцы кошек из различных регионов России сообщили об ухудшении состояния своих животных после употребления влажного корма определенной марки. По их словам, у питомцев после кормления этим продуктом отмечались рвота, выраженная слабость и потеря аппетита, выяснило URA.RU.

Ряд владельцев домашних животных утверждает, что при продолжительном использовании кормов одной из популярных марок у питомцев возникали нарушения со стороны пищеварительной системы, а также ухудшение функций печени и почек. Отмечались ситуации, когда у кошек начинала редеть шерсть, сопровождалось выраженным зудом из-за которого животные вычесывали кожу до глубоких ран. Чтобы таких ситуаций не происходило, следует придерживаться ряда правил. Какие существуют правила, а также плюсы, минусы сухих и влажных кормов — в материале URA.RU

Правила выбора сухих кормов

При подборе сухого корма для домашних животных следует руководствоваться рядом ключевых правил. Среди них:

1. Корм должен производиться из высококачественного сырья и не содержать потенциально вредных добавок или ненужных искусственных компонентов.

2. Питательные потребности меняются в зависимости от возраста. Так, котятам требуется рацион с повышенным содержанием белка и жиров, тогда как взрослым собакам зачастую рекомендуются корма с более высоким уровнем углеводов.

3. При наличии хронических заболеваний, аллергий или других медицинских особенностей животному нередко необходим специализированный рацион, разработанный с учетом конкретных потребностей организма.

4. Масса и габариты питомца также влияют на выбор корма. Крупным животным, как правило, подходят более «легкие» по калорийности корма, тогда как мелким породам чаще требуются более энергоемкие рационы.

5. Цена является важным, хотя и не единственным критерием. Более дорогие корма нередко отличаются улучшенным составом и высоким уровнем полезных компонентов, что может положительно сказываться на здоровье животного.

6. Перед покупкой имеет смысл ознакомиться с отзывами владельцев животных на профильных сайтах и форумах. Это позволяет сформировать представление о реальном качестве и эффективности корма.

7. При любых проблемах со здоровьем питомца оптимальным решением будет консультация ветеринара. Специалист сможет подобрать наиболее подходящий тип корма с учетом диагноза и общего состояния животного.

Опасные добавки в кормах

В составе кошачьего корма не должно быть ряда добавок. В случае если на упаковке указаны пропиленгликоль, целлюлоза, сахар, антиокислители E320 и E321, а также искусственный краситель E127 или большой процент субпродуктов, то от корма стоит отказаться.

Мясные субпродукты (внутренние продукты животных, например, печень, сердце, почки, легкие и так далее) домашних кошек как такового вреда не несут, но их доля не должна превышать основной продукт в процентном содержании. В таком случае, он полезным являться не будет.

Что должно быть в составе

В качественном и безопасном для здоровья кошек корме должны присутствовать следующие компоненты:

- Мясо, птица или рыба — не менее 35% от общего состава. При этом производитель обязан указывать конкретный вид сырья (например, говядина, кролик и т.п.).

- Субпродукты — не более 10%. При превышении этого показателя от приобретения такого корма рекомендуется воздержаться.

- Белок — до 20%. Речь идет о натуральном источнике протеина, необходимом для нормального питания кошек.

- Зерновые культуры и другие растительные компоненты — до 25%. В кормах могут использоваться овес, рис и другие злаки, однако их доля не должна быть чрезмерной, иначе это будет означать экономию на основном ингредиенте, в первую очередь на мясе.

Плюсы и минусы сухих и влажных кормов

К плюсам сухого корма относятся форма и текстура гранул сухого рациона (помогает чистить зубы от налета), долгие сроки хранения. Помимо этого сухой корм богат разнообразием процедур по составу ингредиентов, а также содержанием углеводов (крахмала и клетчатки).

Существует и небольшой ряд минусов сухого корма. В частности, его вкусовая привлекательность уступает влажным и полувлажным кормам. К тому же нужно следить за объемом воды, который пьет питомец (так как недостаток может повлечь ряд урологических заболеваний). И существует фактор недобросовестных производителей, которые могут замаскировать белок плохого качества — мясокостную муку.

К плюсам влажного корма, по сравнению с сухим, относят его более высокую вкусовую привлекательность: в нем сохраняются естественный мясной аромат и аппетитный внешний вид продукта. Содержание и разнообразие самого мяса высокое, а также животное получает воду вместе с пищей.

Однако есть и минусы влажного корма: из-за меньшего объема питательных и биологически активных веществ, чем в сухом корме, для суточной нормы необходим больший объем влажного. Помимо этого, несмотря на высокую стоимость корма, после употребления у животного может быть вызваны зуд, диарея и другие пищевые реакции. На зубах образуется налет, из-за чего владельцы вынуждены самостоятельно чистить зубы питомцам. К тому же влажный корм быстрее портится, нежели сухой.

Правила совмещения кормов

Питомца можно кормить сухими и влажными кормами одновременно. Однако есть несколько основных правил. В частности, ветеринары рекомендуют, чтобы в кормовой базе преобладал именно сухой корм, а влажный использовался как вкусняшка, чтобы порадовать животное.

Необходимо определить рацион и норму кормления. Должен быть четко установлен объем сухого и влажного корма. Избыточное поступление отдельных питательных веществ может способствовать набору лишнего веса у животного.

Не рекомендуется смешивать сухой и влажный корм в одной миске и давать их одновременно. Оптимальный интервал между приемами сухого и влажного корма составляет 5–6 часов. К тому же у питомца должен быть постоянный доступ к свежей и чистой питьевой воде. При этом воду рекомендуют не ставить рядом с миской с едой. Как объясняют ветеринары, кошки по своей природе не любят пить там, где принимают пищу, поскольку вода им кажется отравленной. Лучше поставить миски с водой в нескольких местах.

