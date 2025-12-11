Стивен Сигал почти закончил фильм про СВО

Сигал представит документальный фильм о СВО через несколько недель Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американский актер и режиссер Стивен Сигал в течение ближайших шести-восьми недель представит мировой публике документальный фильм о специальной военной операции (СВО) под названием «Во имя справедливости». Об этом сообщил сам Сигал.

«Я продолжаю работать, надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм „Во имя справедливости“. Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть-восемь недель», — сказал режиссер в беседе с ТАСС.

Ранее продюсер Стивен Сигал выразил уверенность, что в перспективе американская киноиндустрия станет более объективной и приближенной к реальным жизненным обстоятельствам, передает RT. По словам актера, поскольку кинематограф многих государств ориентируется на Голливуд, ответственность американской фабрики грез особенно велика. Сигал также обратил внимание на высокий профессиональный уровень российских режиссеров и кинематографистов.

