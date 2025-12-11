Президент Польши оказался не в курсе передачи МиГ-29 Украине
Минобороны Польши не уведомили своего президента
Фото: Official White House / Adam Schultz
Президент Польши Кароль Навроцкий оказался не в курсе планируемой передачи боевикам ВСУ польских истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
«Президент не информирован об этом важном вопросе. С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — ответил Пшидач на запрос польских журналистов, его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ВВС Польши выводят из эксплуатации самолеты МиГ-29 и передают их Украине. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все являются боеспособными, некоторые из них пригодны пойти на «металлолом».
Российская сторона неоднократно заявляла, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.