Президент Польши оказался не в курсе передачи МиГ-29 Украине

Минобороны Польши не уведомили своего президента Фото: Official White House / Adam Schultz

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался не в курсе планируемой передачи боевикам ВСУ польских истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.

«Президент не информирован об этом важном вопросе. С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — ответил Пшидач на запрос польских журналистов, его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВВС Польши выводят из эксплуатации самолеты МиГ-29 и передают их Украине. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все являются боеспособными, некоторые из них пригодны пойти на «металлолом».

