На российские регионы идет атака дронов: онлайн-трансляция

Только над Москвой сбит 31 дрон ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 11 декабря российские регионы подверглись массовой атаке дронов ВСУ. Например, на подлете к Москве сбит 31 беспилотник. Также зафиксированы дроны над Ленинградской Воронежской, Тамбовской, Новгородской областях, над Иваново, Владикавказом, Грозным, Магасом и Махачкалой. В связи с этим в аэропортах вводятся ограничения. URA.RU ведет онлайн-трансляцию атак.





07:23 Минимум четыре БПЛА зафиксированы в направлении Великого Новгорода. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга атак. Местные жители утверждают, что слышали около шести взрывов. После этого в одном из районов очевидцы заметили пожар.

07:14 В аэропортах Москвы отменили, задержали и перенаправили 133 рейса из-за БПЛА.

07:12 Если во время атаки БПЛА человек оказался на улице, ему следует немедленно найти укрытие. А если оказался в транспорте — немедленно покинуть его или максимально отодвинуться от окон. Как вести себя при атаке дронов — читайте в материале URA.RU.

07:09 В Шереметьево задерживаются рейсы из Сургута, Хургада, Перми, Челябинска, Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижневартовска, Кемерова, Омска. Также с опозданием прилетят самолеты из Бишкека и Астаны.

07:01 С ночи ограничения действуют в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Также приостановлены вылеты и приемы рейсов в Иваново, Тамбове, Ярославле, Владикавказе, Грозом, Махачкале, Магасе и Красноярске.

06:58 Аэрофлот скорректировал расписание: некоторые рейсы отменены, для некоторых перенесли время вылета. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Авиакомпания просит следить за информацией на онлайн-табло.

06:54 В данную минуту ПВО работает в Новгородской области. Как заявил губернатор Александр Дронов, все оперативные службы находятся в повышенной готовности.

06:53 В Ленинградской области возможны ограничнения интернета.

06:51 В 04:40 по мск опасность БПЛА объявлена в Ленинградской области. Об этом объявил губернатор Александр Дрозденко.

06:50 Представители Росавиации последовательно сообщили об ограничении приема и вылетов самолетов в аэропортах Шереметьево (01:51 мск), Домодедово и Внуково (02:59 мск), а также в Жуковском (03:54 мск). Были отменены, задержаны или перенаправлены свыше 133 рейсов.

06:50 Обломки сбитого дрона в Воронежской области попали в многоэтажку. В малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки. Из здания временно эвакуировано 80 человек.